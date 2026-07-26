Czerwone flagi nad Bałtykiem. Zamknięto ponad 20 kąpielisk

Osoby planujące niedzielny wypoczynek nad morzem muszą liczyć się z utrudnieniami. Z danych opublikowanych przez Serwis Kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że na ponad 20 kąpieliskach obowiązuje zakaz wchodzenia do wody.

Najwięcej zamkniętych kąpielisk znajduje się w województwie zachodniopomorskim. Ratownicy wywiesili czerwone flagi przede wszystkim z powodu wysokich fal oraz niebezpiecznych warunków panujących na morzu. Zakaz kąpieli obowiązuje między innymi w Pustkowie, Trzęsaczu, Pogorzelicy i Rewalu.

Podobna sytuacja występuje również w województwie pomorskim. Kąpiel jest zabroniona na kilku plażach Półwyspu Helskiego, między innymi w Kuźnicach, Jastarni oraz Juracie. Służby apelują, aby bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników i nie wchodzić do wzburzonego morza.

Na plaży w Dziwnowie topiło się siedem osób:

5

Sinice pojawiły się w Stepnicy. Kąpielisko zostało zamknięte

Nie wszystkie zakazy mają jednak związek z pogodą. W Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim zamknięto kąpielisko z powodu zakwitu sinic.

Sinice, nazywane również cyjanobakteriami, to jedne z najstarszych organizmów występujących na Ziemi. Można je spotkać zarówno w wodach słonych, jak i śródlądowych. Ich masowy rozwój jest zjawiskiem naturalnym, które najczęściej pojawia się latem.

Powstawaniu zakwitów sprzyjają przede wszystkim wysoka temperatura wody, niewielki wiatr, brak opadów oraz duża ilość substancji odżywczych, zwłaszcza fosforanów.

Kontakt z wodą, w której występują sinice, może być niebezpieczny dla zdrowia. Po kąpieli mogą pojawić się podrażnienia skóry, wysypka czy zaczerwienienie oczu. Jeszcze poważniejsze konsekwencje może wywołać przypadkowe połknięcie takiej wody – mogą wystąpić bóle brzucha, nudności, wymioty czy biegunka.

Przed wejściem do wody sprawdź komunikaty

Ratownicy przypominają, że sytuacja na kąpieliskach może zmieniać się nawet kilka razy w ciągu dnia. W zależności od warunków pogodowych oraz jakości wody zakazy mogą zostać odwołane lub wprowadzone na kolejnych plażach.

Przed wejściem do morza warto zwrócić uwagę na kolor flag wywieszonych przez ratowników oraz sprawdzić aktualne komunikaty publikowane przez Główny Inspektorat Sanitarny. Czerwona flaga oznacza całkowity zakaz kąpieli i nie należy jej lekceważyć.