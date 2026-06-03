Kiedy otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie?

Hotel Gołębiewski w Pobierowie miał pierwotnie rozpocząć działalność 26 czerwca, jednak zarząd obiektu zdecydował o przyspieszeniu otwarcia, o czym więcej pisaliśmy tutaj: Hotel Gołębiewski jest gotowy na pierwszych gości. Wielkie otwarcie wcześniej niż zapowiadano! W efekcie pierwsi goście będą mogli zameldować się już 10 czerwca, czyli ponad dwa tygodnie wcześniej. Choć dla wielu turystów to dobra wiadomość, to bardzo niezadowolone są osoby, które zarezerwowały pobyt na 26 czerwca, licząc na udział w inauguracyjnych dniach funkcjonowania hotelu. W mediach społecznościowych pojawiły się już pierwsze krytyczne komentarze pod adresem obiektu.

Krytyka hotelu Gołębiewski w Pobierowie

W mediach społecznościowych pojawiły się komentarze osób, które dokonały rezerwacji z myślą o uczestnictwie w historycznym, pierwszym otwarciu hotelu. Dla niektórych gości sam fakt bycia wśród pierwszych odwiedzających nowy obiekt miał szczególne znaczenie. Internauci nie ukrywali emocji i napisali pod postem na Facebooku:

Zarezerwowałam pobyt od 26.06 żeby być na otwarciu! jestem zniesmaczona…

Bardzo nieprofesionalnie, jeżeli hotel ogłasza otwarcie w danej dacie, to powinna być ta data utrzymana, bo to ze względu na otwarcie wiele osób zadecydowało o rezerwacji w Państwa hotelu właśnie w tym terminie. W tym przypadku nie rachunek ekonomiczny powinien być priorytetem, a dotrzymanie postanowienia o dacie uruchomienia

Chacialem być na otwarciu BARDZO JESTEM ROZCZAROWANY Chce zrezygnować

Sam hotel nie odpowiada konkretami na komenatrze zfrustrowanych gości, lecz prosi, aby kontaktować się z obiektem np. telefonicznie.

Widzimy, jak wiele emocji budzi start Gołębiewski Pobierowo i bardzo doceniamy wszystkie opinie. W przypadku pytań dotyczących indywidualnych rezerwacji prosimy o kontakt z recepcją - informuje Hotel Gołębiewski na Facebooku.

Tak wyglądają pokoje w hotelu Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA]

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Emocje wokół największej inwestycji nad Bałtykiem

Hotel Gołębiewski w Pobierowie od miesięcy wzbudza ogromne zainteresowanie. Inwestycja jest jedną z największych tego typu nad polskim morzem, dlatego każda informacja dotycząca obiektu wywołuje szeroką dyskusję wśród turystów.

Przyspieszenie terminu uruchomienia hotelu dla jednych jest powodem do zadowolenia, bo pozwala wcześniej skorzystać z oferty. Dla innych - jak wspominaliśmy - oznacza utratę możliwości uczestniczenia w wydarzeniu, które miało mieć wyjątkowy, inauguracyjny charakter.