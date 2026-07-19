Sinice Chłopy 19.07. Czy w Chłopach można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-19 12:00

Wypoczywający w Chłopach turyści muszą wstrzymać się dziś od morskich kąpieli z powodu nagłego załamania pogody nad Bałtykiem, które przyniosło potężne ochłodzenie i wzburzone morze. Choć 19 lipca słońce próbuje przebijać się przez chmury, silne fale z impetem uderzają o brzeg, zmuszając ratowników do wywieszenia czerwonych flag na wszystkich lokalnych kąpieliskach. To bezpośredni skutek niespokojnej aury i silnego wiatru na południowym Bałtyku, przed którym w ostatnich dniach ostrzegał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej przy wzburzonym morzu w Chłopach. O zakazie kąpieli przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Chłopy 19.07. Czy w Chłopach można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Chłopach dziś zamknięte

Dynamiczna sytuacja na morzu sprawiła, że wejście do wody w Chłopach jest obecnie śmiertelnie niebezpieczne. Choć wiatr na samej plaży osłabł do łagodnych 3 m/s, to fala na Bałtyku wciąż jest bardzo wysoka, co doskonale widać na nagraniach z wybrzeża, gdzie spienione bałwany z dużą siłą rozbijają się o brzeg. Na obu monitorowanych kąpieliskach w miejscowości obowiązuje całkowity zakaz kąpieli.

Oto szczegółowy raport dotyczący zamkniętych plaż:

  • Kąpielisko Chłopy 208BZAMKNIĘTE (czerwona flaga). Powodem wprowadzenia zakazu są wysokie fale przekraczające 70 cm, na których pojawiają się charakterystyczne, pieniste białe grzywy. Temperatura powietrza wynosi tu 21°C, natomiast woda w morzu ma 17°C.
  • Kąpielisko Chłopy 214ZAMKNIĘTE (czerwona flaga). Sytuacja wygląda identycznie jak na sąsiedniej plaży – fale powyżej 70 cm z białymi grzywami uniemożliwiają bezpieczną rekreację. Temperatura powietrza to 21°C, a wody 17°C przy wietrze wiejącym z prędkością 3 m/s.

Decyzja o wywieszeniu czerwonej flagi chroni zdrowie i życie turystów przed nieprzewidywalnymi prądami wstecznymi, które często towarzyszą tak wysokiej fali.

Sinice w Chłopach? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się letnich zakwitów toksycznych bakterii. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Chłopach nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, przeprowadzona 14 lipca, potwierdziła, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne badanie laboratoryjne zaplanowano na 22 lipca, co daje plażowiczom gwarancję stałego bezpieczeństwa sanitarnego. Gdy tylko opadną fale, będzie można bez obaw wrócić do wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Niedzielna aura w Chłopach sprzyja raczej spacerom i wdychaniu cennego jodu niż kąpielom słonecznym i morskim. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 21°C oraz temperaturze wody na poziomie 17°C, warunki termiczne są umiarkowane, a łagodny wiatr (3 m/s) uśmierza odczucie chłodu. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopowicza: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Zawsze stosuj się do poleceń ratowników i nie ryzykuj życia dla chwili ochłody. Bezpieczeństwo jest najważniejsze!

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