Zenek Martyniuk zagra w Międzyzdrojach. To będzie wieczór dla fanów prawdziwego disco polo

Wydarzenie zaplanowano na 21 lipca 2026 roku (we wtorek) w Amfiteatrze Międzyzdroje. To właśnie tam Zenek Martyniuk spotka się z publicznością podczas letniego koncertu, który może przyciągnąć nie tylko wiernych fanów disco polo, ale też turystów szukających mocnego muzycznego punktu wakacyjnego pobytu.

Międzyzdroje od lat mają swój niepowtarzalny, nadmorski klimat, a koncert takiego nazwiska w takim miejscu brzmi jak gotowy przepis na pełen emocji wieczór. W takim anturażu przeboje Zenka potrafią wybrzmieć jeszcze mocniej.

Na scenie tylko jedno nazwisko, ale za to z najwyższej półki

Tego wieczoru wystąpi Zenek Martyniuk. I w praktyce to wystarczy, by wzbudzić ogromne zainteresowanie. Lider Akcentu od dekad pozostaje jedną z najważniejszych postaci polskiej muzyki tanecznej i niezmiennie przyciąga tłumy. Jego rozpoznawalność wykracza daleko poza sam gatunek disco polo.

To właśnie on stoi za przebojami, które weszły do kanonu polskiej muzyki rozrywkowej. Wystarczy wspomnieć takie tytuły jak "Przez Twe Oczy Zielone", "Przekorny los", "Kochana, wierzę w miłość" czy "Życie to są chwile". To utwory, przy których bawią się kolejne pokolenia i które na koncertach zawsze wywołują prawdziwy szał pod sceną.

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Dlaczego warto się pojawić, nawet jeśli nie jesteś fanem disco polo?

Zenek Martyniuk od lat trzyma formę i wciąż pozostaje jednym z najczęściej słuchanych artystów w swoim nurcie. Ma ponad 317 tysięcy miesięcznych słuchaczy na Spotify, co tylko potwierdza, że jego repertuar nie traci na popularności i nadal trafia do bardzo szerokiej publiczności.

Na żywo jego koncerty mają jeszcze większą siłę. Charakterystyczny głos, świetny kontakt z publicznością i zestaw hitów, które dosłownie same niosą imprezę - to połączenie, które w amfiteatrze może stworzyć naprawdę gorącą atmosferę. Dla fanów disco polo to pozycja obowiązkowa. Dla tych, którzy po prostu chcą dobrze spędzić letni wieczór, również. Właśnie takie koncerty pokazują, że disco polo najlepiej smakuje na żywo. Nawet osoby, które na co dzień nie słuchają tego gatunku, często dają się porwać atmosferze wspólnej zabawy, śpiewaniu największych refrenów i wakacyjnej energii, która udziela się niemal od razu.

Prognoza zapowiada się dobrze na wieczór pod gołym niebem

Wszystko wskazuje na to, że aura nie powinna przeszkodzić w zabawie - w Międzyzdrojach ma być około 19°C, pochmurno, ale bez deszczu. To dobra wiadomość dla tych, którzy planują koncertowy wieczór w plenerze i chcą spokojnie nastawić się na kilka godzin muzycznej zabawy.

Praktyczna wskazówka dla zmotoryzowanych

Jeśli wybieracie się autem, warto wcześniej zapisać sobie kilka punktów parkingowych w Międzyzdrojach. W pobliżu można szukać miejsca m.in. przy Parking Irena Drulis, Książąt Pomorskich 4, Parking Międzyzdroje bp, Ignacego Krasickiego 16 oraz Parking F.H.U. Autokom, Krótka 2. W środku sezonu taka mała organizacja przed wyjazdem potrafi oszczędzić sporo czasu.