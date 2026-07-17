Sinice Mrzeżyno 17.07. Czy w Mrzeżynie można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-17 13:38

Piątek, 17 lipca, przynosi wyśmienitą aurę nad zachodniopomorskim wybrzeżem, oferując plażowiczom w Mrzeżynie idealne warunki do kąpieli tuż przed zapowiadanym na weekend załamaniem pogody. Po ostatnich emocjonujących wydarzeniach w regionie, w tym pokazach ratowniczych, które niespodziewanie zamieniły się w prawdziwą akcję z udziałem śmigłowca LPR, dziś na kąpieliskach panuje upragniony spokój i bezpieczeństwo. Wszystkie trzy lokalne plaże są w pełni otwarte, a sprzyjające parametry zachęcają do bezpiecznego wypoczynku nad wodą.

Drewniana wieża ratownika z białą flagą na pustej plaży w Mrzeżynie. O pogodzie nad morzem przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Mrzeżyno 17.07. Czy w Mrzeżynie można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mrzeżynie zapraszają

Dla wszystkich spędzających urlop w tej malowniczej miejscowości mamy znakomite wiadomości. Wszystkie trzy oficjalne kąpieliska są dziś otwarte i w pełni bezpieczne dla spragnionych ochłody turystów. Ratownicy nie musieli wywieszać czerwonych flag, a woda ma bardzo dobre parametry.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż:

  • Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 1: Warunki do kąpieli są znakomite. Temperatura powietrza wynosi komfortowe 25°C, a woda w Bałtyku ma zachęcające 19°C. Delikatny powiew wiatru o prędkości zaledwie 1 m/s gwarantuje spokojną taflę morza. Badania potwierdzają pełną przydatność wody do kąpieli.
  • Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 2: Podobnie jak na sąsiedniej plaży, panuje tu sielankowa atmosfera. Przy temperaturze powietrza 25°C i wody 19°C oraz niemal bezwietrznej aurze (1 m/s) panują idealne warunki dla rodzin z dziećmi. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody potwierdza jej wysoką jakość.
  • Kąpielisko Mrzeżyno Zachód: Po zachodniej stronie ujścia Regi warunki są identyczne. Termometry wskazują 25°C w cieniu, woda ma 19°C, a wiatr wieje z prędkością 1 m/s. Woda jest w pełni zdatna do kąpieli, co czyni tę plażę doskonałą alternatywą dla nieco bardziej tłocznej części wschodniej.

Sinice w Mrzeżynie? Sprawdzamy sytuację

Wielu urlopowiczów obawia się nagłego zakwitu sinic, który potrafi pokrzyżować wakacyjne plany. Na szczęście 17 lipca na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Mrzeżynie nie odnotowano obecności tych groźnych organizmów. Oficjalne raporty sanitarne potwierdzają, że woda jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia kąpiących się. Bez obaw można więc korzystać z morskich kąpieli na całej szerokości mrzeżyńskich plaż.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Mrzeżynie to prawdziwe święto słońca z temperaturą sięgającą 25°C i niemal bezwietrzną aurą. Warto jednak pamiętać, że pogoda nad Bałtykiem bywa kapryśna, a prognozy na nadchodzący weekend zapowiadają nadejście chłodniejszego frontu i opadów. Sielankowe warunki nie powinny uśpić naszej czujności. Zawsze bezwzględnie przestrzegajmy zaleceń ratowników i zwracajmy uwagę na kolor wywieszonej flagi. Pamiętajmy także o niedawnym ostrzeżeniu mrzeżyńskich ratowników: omijajmy niebezpieczne strefy wokół falochronów i ostróg, gdzie prądy wsteczne mogą być śmiertelnie groźne, a ukształtowanie dna bywa całkowicie nieprzewidywalne.

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