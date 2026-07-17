Sinice Dziwnów 16.07. Czy w Dziwnowie można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Dziwnowie zapraszają
Warunki na plażach w gminie Dziwnów są znakomite, a ratownicy nie odnotowali żadnych zagrożeń, co oznacza, że na wszystkich stanowiskach powiewają białe flagi. Oto szczegółowy przegląd sytuacji na poszczególnych kąpieliskach:
- Kąpielisko morskie Łukęcin 'Spacerowa': Temperatura powietrza wynosi 24°C, a wody aż 20°C. Wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli (pomiar z 17 lipca).
- Kąpielisko morskie Dziwnówek: Słoneczne warunki sprzyjają plażowaniu – temperatura powietrza to 24°C, wody 20°C, a wiatr osiąga łagodne 2 m/s (pomiar z 17 lipca).
- Kąpielisko morskie Dziwnów Słoneczne: Przy brzegu odnotowano 20°C w cieniu, natomiast woda ma orzeźwiające 19°C. Prędkość wiatru wynosi 2 m/s (pomiar z 16 lipca).
- Kąpielisko morskie Dziwnów: Tradycyjna miejska plaża zaprasza z temperaturą powietrza 20°C i temperaturą wody na poziomie 19°C. Wiatr jest niemal nieodczuwalny (2 m/s, pomiar z 16 lipca).
- Kąpielisko morskie Dziwnów Przymorze: Doskonałe miejsce na relaks przy temperaturze powietrza 20°C i wody 19°C. Warunki wiatrowe są bardzo spokojne – 2 m/s (pomiar z 16 lipca).
- Kąpielisko morskie Dziwnów Spadochroniarzy Polskich: Identyczne, stabilne warunki panują na tym odcinku plaży – powietrze ma 20°C, woda 19°C, a wiatr to łagodne 2 m/s (pomiar z 16 lipca).
Wszystkie powyższe kąpieliska posiadają aktualną ocenę czystości wody wydaną przez Główny Inspektorat Sanitarny, która potwierdza, że woda jest całkowicie przydatna do kąpieli.
Sinice w Dziwnowie? Sprawdzamy sytuację
Dla wielu turystów obawa przed zakwitem sinic to kluczowy element planowania wyjazdu nad morze, zwłaszcza w obliczu doniesień o ich coraz wcześniejszym pojawianiu się w cieplejszych wodach Bałtyku. Na plażowiczów czekają jednak doskonałe wiadomości – na monitorowanych kąpieliskach w gminie Dziwnów nie odnotowano żadnych śladów zakwitu sinic. Całe otwarte Wybrzeże Rewalskie oraz plaże w okolicach Dziwnowa pozostają całkowicie wolne od tych uciążliwych mikroorganizmów. Woda jest czysta, przejrzysta i bezpieczna, a turyści mogą bez przeszkód korzystać z uroków morskich kąpieli.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Obecna aura sprzyja bezpiecznemu wypoczynkowi – łagodny wiatr o prędkości 2 m/s nie powoduje powstawania niebezpiecznych fal ani prądów wstecznych, co sprawia, że morze jest wyjątkowo spokojne. Temperatura wody wahająca się od 19°C do 20°C pozwala na komfortowe pływanie. Warto pamiętać o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: przed wejściem do wody zawsze należy spojrzeć na maszt ratowniczy i sprawdzić kolor wywieszonej flagi. Nawet przy najpiękniejszej pogodzie warunki mogą ulec zmianie w ułamku sekundy, dlatego bezwzględnie należy stosować się do poleceń i wskazówek czuwających nad bezpieczeństwem ratowników.