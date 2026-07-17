Sinice Rewal 17.07. Czy w Rewalu można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewalu zapraszają

Dla każdego, kto marzy o bezpiecznej kąpieli i beztroskim plażowaniu, dzisiejszy dzień jest po prostu idealny. Wszystkie oficjalnie monitorowane kąpieliska w Rewalu są w pełni otwarte, a na ratowniczych wieżach nie wiszą żadne czerwone flagi ostrzegawcze. Warunki sprzyjają zarówno rodzinom z dziećmi, jak i miłośnikom pływania.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż w Rewalu:

Kąpielisko Rewal 2: Woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi komfortowe 22°C , natomiast woda w Bałtyku ma orzeźwiające 18°C . Prawie bezwietrzna aura (wiatr zaledwie 1 m/s ) gwarantuje brak fali.

Woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi komfortowe , natomiast woda w Bałtyku ma orzeźwiające . Prawie bezwietrzna aura (wiatr zaledwie ) gwarantuje brak fali. Kąpielisko Rewal Centrum: Identyczne, doskonałe warunki do odpoczynku. Woda czysta, temperatura powietrza to 22°C , a wody 18°C . Wiatr o sile 1 m/s sprawia, że tafla wody jest gładka jak lustro.

Identyczne, doskonałe warunki do odpoczynku. Woda czysta, temperatura powietrza to , a wody . Wiatr o sile sprawia, że tafla wody jest gładka jak lustro. Kąpielisko Rewal plaża wschodnia: Bezpieczna strefa kąpielowa z wodą o temperaturze 18°C . Bardzo słaby wiatr ( 1 m/s ) i przyjemna temperatura otoczenia ( 22°C ) zachęcają do całodniowego plażowania.

Bezpieczna strefa kąpielowa z wodą o temperaturze . Bardzo słaby wiatr ( ) i przyjemna temperatura otoczenia ( ) zachęcają do całodniowego plażowania. Kąpielisko Rewal plaża zachodnia: Warunki idealne do wypoczynku. Temperatura powietrza to 22°C, woda ma 18°C, a wiatr wiejący z prędkością 1 m/s nie generuje żadnych niebezpiecznych fal.

Warto dodać, że w całej gminie Rewal pojawiła się właśnie nowa, urocza atrakcja – na plażach w sąsiednich miejscowościach gminy (Trzęsaczu, Pustkowie i Pogorzelicy) stanęły pamiątkowe drewniane huśtawki bezpośrednio na piasku. Jeśli planujesz spacer wzdłuż brzegu, to świetne miejsce na zrobienie pięknego, wakacyjnego zdjęcia z widokiem na morze.

Sinice w Rewalu? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe informacje dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rewalu nie odnotowano obecności sinic. Woda we wszystkich strefach jest czysta, przejrzysta i w pełni przydatna do kąpieli. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody została przeprowadzona 14 lipca, a kolejne rutynowe badania zaplanowano na 20 lipca, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo kąpiących się. Podczas gdy na niektórych kąpieliskach śródlądowych w województwie pomorskim sanepid musiał wprowadzić zakazy z powodów mikrobiologicznych, wybrzeże rewalskie pozostaje całkowicie bezpieczne i wolne od zagrożeń.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień (17 lipca) przynosi nam stabilną, umiarkowaną pogodę letnią z temperaturą powietrza rzędu 22°C i niemal bezwietrzną aurą (1 m/s). Temperatura wody na poziomie 18°C jest typowa dla tej części Bałtyku i świetnie nadaje się do orzeźwiających kąpieli. Choć prognozy na dzisiejszy dzień lokalnie wspominały o możliwości przelotnych opadów, brak silnego wiatru i fal czynią wypoczynek nad wodą wyjątkowo bezpiecznym. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego plażowicza: zawsze przed wejściem do wody spójrz na maszt ratowniczy i sprawdź kolor powiewającej flagi. Brak czerwonej flagi oznacza bezpieczną kąpiel pod okiem profesjonalistów, ale to nasze odpowiedzialne zachowanie i słuchanie poleceń ratowników są kluczem do udanego i spokojnego urlopu.

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