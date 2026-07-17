Sinice Rewal 17.07. Czy w Rewalu można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-17 12:38

Planujesz dzisiejszy wypoczynek nad Bałtykiem? Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich przebywających w Rewalu i okolicach. Po niedawnych zawirowaniach pogodowych i czerwonych flagach, które na początku lipca pokrzyżowały plany wielu urlopowiczom, sytuacja 17 lipca całkowicie się ustabilizowała, a morze jest wyjątkowo spokojne.

Biała flaga na wieży ratowniczej przy pustej plaży i spokojnym morzu. O braku sinic w Rewalu przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Rewal 17.07. Czy w Rewalu można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewalu zapraszają

Dla każdego, kto marzy o bezpiecznej kąpieli i beztroskim plażowaniu, dzisiejszy dzień jest po prostu idealny. Wszystkie oficjalnie monitorowane kąpieliska w Rewalu są w pełni otwarte, a na ratowniczych wieżach nie wiszą żadne czerwone flagi ostrzegawcze. Warunki sprzyjają zarówno rodzinom z dziećmi, jak i miłośnikom pływania.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż w Rewalu:

  • Kąpielisko Rewal 2: Woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi komfortowe 22°C, natomiast woda w Bałtyku ma orzeźwiające 18°C. Prawie bezwietrzna aura (wiatr zaledwie 1 m/s) gwarantuje brak fali.
  • Kąpielisko Rewal Centrum: Identyczne, doskonałe warunki do odpoczynku. Woda czysta, temperatura powietrza to 22°C, a wody 18°C. Wiatr o sile 1 m/s sprawia, że tafla wody jest gładka jak lustro.
  • Kąpielisko Rewal plaża wschodnia: Bezpieczna strefa kąpielowa z wodą o temperaturze 18°C. Bardzo słaby wiatr (1 m/s) i przyjemna temperatura otoczenia (22°C) zachęcają do całodniowego plażowania.
  • Kąpielisko Rewal plaża zachodnia: Warunki idealne do wypoczynku. Temperatura powietrza to 22°C, woda ma 18°C, a wiatr wiejący z prędkością 1 m/s nie generuje żadnych niebezpiecznych fal.

Warto dodać, że w całej gminie Rewal pojawiła się właśnie nowa, urocza atrakcja – na plażach w sąsiednich miejscowościach gminy (Trzęsaczu, Pustkowie i Pogorzelicy) stanęły pamiątkowe drewniane huśtawki bezpośrednio na piasku. Jeśli planujesz spacer wzdłuż brzegu, to świetne miejsce na zrobienie pięknego, wakacyjnego zdjęcia z widokiem na morze.

Sinice w Rewalu? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe informacje dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rewalu nie odnotowano obecności sinic. Woda we wszystkich strefach jest czysta, przejrzysta i w pełni przydatna do kąpieli. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody została przeprowadzona 14 lipca, a kolejne rutynowe badania zaplanowano na 20 lipca, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo kąpiących się. Podczas gdy na niektórych kąpieliskach śródlądowych w województwie pomorskim sanepid musiał wprowadzić zakazy z powodów mikrobiologicznych, wybrzeże rewalskie pozostaje całkowicie bezpieczne i wolne od zagrożeń.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień (17 lipca) przynosi nam stabilną, umiarkowaną pogodę letnią z temperaturą powietrza rzędu 22°C i niemal bezwietrzną aurą (1 m/s). Temperatura wody na poziomie 18°C jest typowa dla tej części Bałtyku i świetnie nadaje się do orzeźwiających kąpieli. Choć prognozy na dzisiejszy dzień lokalnie wspominały o możliwości przelotnych opadów, brak silnego wiatru i fal czynią wypoczynek nad wodą wyjątkowo bezpiecznym. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego plażowicza: zawsze przed wejściem do wody spójrz na maszt ratowniczy i sprawdź kolor powiewającej flagi. Brak czerwonej flagi oznacza bezpieczną kąpiel pod okiem profesjonalistów, ale to nasze odpowiedzialne zachowanie i słuchanie poleceń ratowników są kluczem do udanego i spokojnego urlopu.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata
Pytanie 1 z 10
Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to...
Wakacje bez stresu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki