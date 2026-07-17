Sinice Niechorze 17.07. Czy w Niechorzu można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Niechorzu zapraszają

Po ustąpieniu porywistego wiatru, który jeszcze niedawno dawał się we znaki plażowiczom, nadszedł wymarzony czas na relaks nad morzem. Wszystkie monitorowane plaże w Niechorzu są dziś w pełni dostępne dla spragnionych słońca i morskich kąpieli gości. Warunki do rekreacji są wyjątkowo sprzyjające – wiatr niemal zupełnie ucichł, a woda jest w pełni bezpieczna. Oto szczegółowy wykaz kąpielisk w Niechorzu, na których można dziś bezpiecznie spędzać czas:

Kąpielisko Niechorze Centrum – woda o temperaturze 18°C zachęca do orzeźwienia, a temperatura powietrza wynosi przyjemne 22°C . Wiatr wieje z minimalną prędkością 1 m/s , co gwarantuje spokojne i bezpieczne wejście do morza.

– woda o temperaturze zachęca do orzeźwienia, a temperatura powietrza wynosi przyjemne . Wiatr wieje z minimalną prędkością , co gwarantuje spokojne i bezpieczne wejście do morza. Kąpielisko Niechorze 2 – panują tu identyczne, świetne warunki z wodą o temperaturze 18°C , powietrzem rozgrzanym do 22°C i wiatrem o sile zaledwie 1 m/s .

– panują tu identyczne, świetne warunki z wodą o temperaturze , powietrzem rozgrzanym do i wiatrem o sile zaledwie . Kąpielisko Niechorze plaża wschodnia – woda o temperaturze 18°C i łagodny zefir ( 1 m/s ) stwarzają doskonałe warunki dla rodzin z dziećmi. Termometry na brzegu pokazują 22°C .

– woda o temperaturze i łagodny zefir ( ) stwarzają doskonałe warunki dla rodzin z dziećmi. Termometry na brzegu pokazują . Kąpielisko Niechorze plaża zachodnia – zaprasza plażowiczów z temperaturą wody wynoszącą 18°C i powietrza 22°C . Praktycznie bezwietrzna aura ( 1 m/s ) sprzyja beztroskiemu odpoczynkowi.

– zaprasza plażowiczów z temperaturą wody wynoszącą i powietrza . Praktycznie bezwietrzna aura ( ) sprzyja beztroskiemu odpoczynkowi. Niechorze plaża zachodnia 2 – to kolejne miejsce, gdzie można bezpiecznie korzystać z uroków Bałtyku przy temperaturze wody 18°C, powietrza 22°C oraz wietrze 1 m/s.

Najnowsza ocena przydatności wody do kąpieli dla wszystkich powyższych lokalizacji została przeprowadzona 15 lipca, a kolejne rutynowe badania zaplanowano na 20 lipca. Dzięki temu plażowicze mają pewność, że stan sanitarny wody nie budzi żadnych zastrzeżeń.

Sinice w Niechorzu? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich planujących wejście do wody płyną doskonałe wiadomości – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Niechorzu nie odnotowano obecności sinic. Służby sanitarne regularnie kontrolują stan wody, a najnowsze analizy laboratoryjne nie wykazują groźnych zakwitów, które mogłyby doprowadzić do zamknięcia plaż. Można bez obaw korzystać z kąpieli na całej linii brzegowej kurortu.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza pogoda w Niechorzu stwarza idealne warunki do ładowania baterii na piasku – słońce i temperatura powietrza na poziomie 22°C zapewniają komfort, a rześka woda o temperaturze 18°C pozwala na przyjemne ochłodzenie po niedawnym przejściu głębokiego niżu. Pamiętajmy jednak, że bezpieczny wypoczynek zależy przede wszystkim od zachowania zdrowego rozsądku. Złotą zasadą każdego odpowiedzialnego plażowicza jest bezwzględne respektowanie koloru flagi wywieszonej na stanowisku ratowników oraz stosowanie się do ich bieżących komunikatów i poleceń.

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