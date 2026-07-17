Sinice Międzyzdroje 17.07. Czy w Międzyzdrojach można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Międzyzdrojach zapraszają

Zarówno mieszkańcy, jak i turyści wypoczywający w tym popularnym kurorcie mogą dziś bez przeszkód korzystać z uroków morza. Na obu strzeżonych plażach ratownicy zezwalają na bezpieczne wchodzenie do wody. Choć prognozy długoterminowe ostrzegały przed nagłymi zmianami aury w regionie, obecne pomiary wskazują na doskonałą, bezwietrzną pogodę idealną do plażowania. Oto szczegółowe warunki na poszczególnych kąpieliskach:

Kąpielisko morskie Międzyzdroje Wschód (obszar o długości linii brzegowej 920 metrów na wschód od Molo): Temperatura powietrza: 28°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 2 m/s (słaby wiatr sprzyja spokojnej tafli wody) Status: OTWARTE – woda jest w pełni przydatna do kąpieli.

(obszar o długości linii brzegowej 920 metrów na wschód od Molo): Kąpielisko morskie Międzyzdroje Zachód (obszar o długości linii brzegowej 1086 metrów na zachód od Molo): Temperatura powietrza: 28°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 2 m/s Status: OTWARTE – brak jakichkolwiek przeciwwskazań sanitarnych czy pogodowych do kąpieli.

(obszar o długości linii brzegowej 1086 metrów na zachód od Molo):

Bardzo spokojne morze i znikomy wiatr sprawiają, że kąpiel w tych miejscach jest dziś bezpieczna nawet dla najmłodszych, jednak zawsze należy pamiętać o zachowaniu ostrożności i obserwowaniu komunikatów ratowników na wieżach.

Sinice w Międzyzdrojach? Sprawdzamy sytuację

To doskonałe wieści dla wszystkich, którzy obawiają się nagłego zamknięcia plaż z powodu uciążliwych zakwitów glonów. Na monitorowanych kąpieliskach w Międzyzdrojach nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne raporty sanitarno-epidemiologiczne potwierdzają, że woda w obu strefach jest czysta, przejrzysta i w pełni zdatna do kąpieli. Co więcej, najświeższe dane z mapy czystości kąpielisk wskazują, że całe otwarte polskie wybrzeże Bałtyku jest obecnie wolne od uciążliwych zakwitów tych mikroorganizmów, a turyści wypoczywający w zachodniej części kraju mogą bez obaw cieszyć się bezpiecznym relaksem nad wodą.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Międzyzdrojach oferuje iście afrykańskie upały z temperaturą powietrza sięgającą aż 28°C i przyjemnie orzeźwiającą wodą o temperaturze 19°C. Słaby wiatr o prędkości 2 m/s stwarza wymarzone warunki do wypoczynku na piasku. Warto jednak pamiętać, że letnia aura nad Bałtykiem bywa kapryśna i potrafi zmienić się w mgnieniu oka. Niezależnie od panujących upałów, nadrzędną zasadą każdego bezpiecznego urlopu pozostaje stałe kontrolowanie koloru flagi na kąpielisku. Biała flaga oznacza bezpieczną kąpiel pod okiem ratowników, natomiast czerwona to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody – warto dbać o bezpieczeństwo swoje i swoich najbliższych!

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