Sinice Sarbinowo 17.07. Czy w Sarbinowie można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Sarbinowie zapraszają

Dziś nad morzem w Sarbinowie panuje niemal bezwietrzna aura. Bardzo słaby wiatr o prędkości zaledwie 1 m/s sprawia, że tafla wody jest spokojna, a warunki do kąpieli są wręcz idealne. Chociaż woda w Bałtyku ma orzeźwiające 18°C, wysoka temperatura powietrza sięgająca 26°C zachęca do schłodzenia się w morzu. Główny Inspektorat Sanitarny potwierdza, że woda na wszystkich monitorowanych kąpieliskach jest w pełni przydatna do kąpieli. Wszystkie cztery wyznaczone kąpieliska są dziś w pełni dostępne dla turystów, co po niedawnych, wietrznych dniach na Wybrzeżu jest świetną wiadomością dla wczasowiczów.

Oto lista otwartych i bezpiecznych plaż w Sarbinowie, na których nie wywieszono dziś czerwonej flagi:

Sarbinowo 2 – temperatura powietrza: 26°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 1 m/s. Woda przydatna do kąpieli.

– temperatura powietrza: 26°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 1 m/s. Woda przydatna do kąpieli. Sarbinowo 211 – temperatura powietrza: 26°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 1 m/s. Woda przydatna do kąpieli.

– temperatura powietrza: 26°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 1 m/s. Woda przydatna do kąpieli. Sarbinowo 212 – temperatura powietrza: 26°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 1 m/s. Woda przydatna do kąpieli.

– temperatura powietrza: 26°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 1 m/s. Woda przydatna do kąpieli. Sarbinowo 213B – temperatura powietrza: 26°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 1 m/s. Woda przydatna do kąpieli.

Sinice w Sarbinowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych glonów – na żadnym z kąpielisk w Sarbinowie nie odnotowano obecności sinic. Badania laboratoryjne próbek wody potwierdzają jej wysoką jakość, a woda jest w pełni bezpieczna dla zdrowia kąpiących się. Sytuacja na Wybrzeżu bywa dynamiczna, jednak dziś plażowicze mogą bez żadnych obaw cieszyć się morskimi kąpielami w czystej wodzie.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, 17 lipca w Sarbinowie panuje znakomita pogoda sprzyjająca plażowaniu: 26°C w cieniu, niemal niewyczuwalny wiatr 1 m/s oraz woda o temperaturze 18°C. Pamiętajmy jednak, że bezpieczny wypoczynek to przede wszystkim odpowiedzialność. Choć dziś warunki są wyśmienite, a woda bezpieczna, aura nad Bałtykiem potrafi gwałtownie ulec zmianie. Złotą zasadą każdego plażowicza powinno być regularne monitorowanie koloru flagi na stanowiskach ratowniczych oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników WOPR, którzy czuwają nad naszym bezpieczeństwem każdego dnia.

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