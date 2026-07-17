Sinice Mielno 17.07. Czy w Mielnie można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mielnie zapraszają

Dziś na plażowiczów w Mielnie czeka prawdziwy raj. Po przejściu niesprzyjającego frontu atmosferycznego, który na początku lipca zepsuł szyki wielu urlopowiczom, aura wreszcie dopisuje. Prędkość wiatru spadła do zaledwie 1 m/s, co oznacza niemal bezwietrzną i spokojną taflę wody. Woda w Bałtyku ma obecnie 18°C, a termometry na brzegu wskazują przyjemne 26°C.

Wszystkie monitorowane kąpieliska w gminie są dziś otwarte i w pełni bezpieczne. Oto szczegółowe warunki na poszczególnych plażach:

Mielno 216: kąpielisko otwarte, temperatura powietrza 26°C, temperatura wody 18°C, wiatr 1 m/s. Woda przydatna do kąpieli (ocena z dnia 14.07.2026).

kąpielisko otwarte, temperatura powietrza 26°C, temperatura wody 18°C, wiatr 1 m/s. Woda przydatna do kąpieli (ocena z dnia 14.07.2026). Mielno 218: kąpielisko otwarte, temperatura powietrza 26°C, temperatura wody 18°C, wiatr 1 m/s. Woda przydatna do kąpieli (ocena z dnia 14.07.2026).

kąpielisko otwarte, temperatura powietrza 26°C, temperatura wody 18°C, wiatr 1 m/s. Woda przydatna do kąpieli (ocena z dnia 14.07.2026). Mielno 219: kąpielisko otwarte, temperatura powietrza 26°C, temperatura wody 18°C, wiatr 1 m/s. Woda przydatna do kąpieli (ocena z dnia 14.07.2026).

kąpielisko otwarte, temperatura powietrza 26°C, temperatura wody 18°C, wiatr 1 m/s. Woda przydatna do kąpieli (ocena z dnia 14.07.2026). Mielno Floryda: kąpielisko otwarte, temperatura powietrza 26°C, temperatura wody 18°C, wiatr 1 m/s. Woda przydatna do kąpieli (ocena z dnia 14.07.2026).

kąpielisko otwarte, temperatura powietrza 26°C, temperatura wody 18°C, wiatr 1 m/s. Woda przydatna do kąpieli (ocena z dnia 14.07.2026). Mielno Krokus: kąpielisko otwarte, temperatura powietrza 26°C, temperatura wody 18°C, wiatr 1 m/s. Woda przydatna do kąpieli (ocena z dnia 14.07.2026).

kąpielisko otwarte, temperatura powietrza 26°C, temperatura wody 18°C, wiatr 1 m/s. Woda przydatna do kąpieli (ocena z dnia 14.07.2026). Mielno Morska: kąpielisko otwarte, temperatura powietrza 26°C, temperatura wody 18°C, wiatr 1 m/s. Woda przydatna do kąpieli (ocena z dnia 14.07.2026).

kąpielisko otwarte, temperatura powietrza 26°C, temperatura wody 18°C, wiatr 1 m/s. Woda przydatna do kąpieli (ocena z dnia 14.07.2026). Mielno Pionierów: kąpielisko otwarte, temperatura powietrza 26°C, temperatura wody 18°C, wiatr 1 m/s. Woda przydatna do kąpieli (ocena z dnia 14.07.2026).

Sinice w Mielnie? Sprawdzamy sytuację

Mamy świetne wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się letniej zmory polskiego wybrzeża. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Mielnie nie odnotowano obecności sinic. Badania wody przeprowadzone przez Główny Inspektorat Sanitarny jednoznacznie potwierdzają, że woda jest czysta i w pełni przydatna do kąpieli. Bezpieczeństwo mikrobiologiczne zostało potwierdzone podczas oficjalnej oceny stanu wody, a kolejne rutynowe badania zaplanowano na 23 lipca. Plażowicze mogą więc bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, 17 lipca przynosi w Mielnie wymarzoną aurę do plażowania: słoneczne niebo, temperaturę powietrza sięgającą 26°C, niemal bezwietrzną pogodę (wiatr 1 m/s) oraz spokojne morze o temperaturze 18°C. Choć dzisiejsze warunki są wprost idealne, pamiętaj o złotej zasadzie plażowicza: sytuacja nad Bałtykiem potrafi zmienić się dynamicznie. Zawsze przed wejściem do wody sprawdź kolor flagi wywieszonej na stanowisku ratowniczym. Biała flaga oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona bezwzględny zakaz wchodzenia do wody – dbajmy o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich!

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