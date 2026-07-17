Sinice Łazy 17.07. Czy w Łazach można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Łazach zapraszają

Osoby spędzające urlop w Łazach mają dziś powody do radości. Na wszystkich trzech wyznaczonych kąpieliskach panują doskonałe warunki do bezpiecznej kąpieli, a na masztach nie powiewają żadne ostrzegawcze, czerwone flagi. Woda została oficjalnie zbadana i uznana za w pełni przydatną do kąpieli, co czyni dzisiejszy dzień idealnym na morskie schłodzenie.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż:

Łazy 223B: Kąpielisko jest otwarte dla turystów. Temperatura powietrza wynosi przyjemne 26°C , natomiast woda w Bałtyku ma 18°C . Wiatr jest ledwie wyczuwalny ( 1 m/s ). Przydatność wody do kąpieli potwierdzono oceną z 17 lipca, a kolejne badanie zaplanowano na 23 lipca.

Kąpielisko jest dla turystów. Temperatura powietrza wynosi przyjemne , natomiast woda w Bałtyku ma . Wiatr jest ledwie wyczuwalny ( ). Przydatność wody do kąpieli potwierdzono oceną z 17 lipca, a kolejne badanie zaplanowano na 23 lipca. Łazy 224: Kąpielisko pozostaje otwarte . Sytuacja termiczna i wietrzna jest identyczna: powietrze osiąga 26°C , woda ma 18°C , a wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s . Stan czystości wody jest bez zarzutu (ocena z 17 lipca, następna kontrola 23 lipca).

Kąpielisko pozostaje . Sytuacja termiczna i wietrzna jest identyczna: powietrze osiąga , woda ma , a wiatr wieje z prędkością zaledwie . Stan czystości wody jest bez zarzutu (ocena z 17 lipca, następna kontrola 23 lipca). Łazy 225B: To kąpielisko również zaprasza i jest otwarte. Parametry nie różnią się od pozostałych punktów: temperatura powietrza to 26°C, wody 18°C, a prędkość wiatru wynosi stabilne 1 m/s. Badanie z 17 lipca wykazało pełną przydatność wody (kolejny pomiar 23 lipca).

Warto dodać, że w tle beztroskiego plażowania wciąż toczą się dynamiczne procesy administracyjne dotyczące przyszłości kurortu. Zgodnie z rządowym projektem rozporządzenia z lipca 2026 roku, Łazy mają od 1 stycznia 2027 roku powrócić w granice gminy Mielno. Choć ta zmiana budzi sporo emocji wśród samorządowców, dzisiejsi urlopowicze mogą skupić się wyłącznie na relaksie na szerokich, piaszczystych plażach.

Sinice w Łazach? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia kąpielisk. Na żadnym z monitorowanych punktów w Łazach nie odnotowano zakwitu sinic. Przeprowadzone 17 lipca badania sanitarno-epidemiologiczne jednoznacznie potwierdzają, że woda jest wolna od tych niebezpiecznych organizmów i w pełni bezpieczna dla zdrowia kąpiących się.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Łazach oferuje doskonałe warunki: wysoka temperatura powietrza (26°C), rześki Bałtyk (18°C) i minimalny wiatr sprzyjają odpoczynkowi. Pamiętajmy jednak, że letnia aura bywa kapryśna. Szczególnie dzisiejszego wieczoru i nocy, gdy nad wybrzeże mogą nadejść zapowiadane przez synoptyków gwałtowne burze i ulewy. Złotą zasadą każdego plażowicza jest stałe obserwowanie masztów ratowniczych. Zawsze upewnij się, jaka flaga jest wywieszona – brak flagi lub flaga biała to zielone światło do kąpieli, natomiast czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Słuchajmy poleceń ratowników WOPR, którzy czuwają nad naszym bezpieczeństwem.

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