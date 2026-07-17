Sinice Dźwirzyno 17.07. Czy w Dźwirzynie można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Dźwirzynie zapraszają

Dla wszystkich wczasowiczów spędzających urlop w tej urokliwej miejscowości napływają świetne wiadomości – oficjalne kąpielisko jest w pełni dostępne dla spragnionych relaksu plażowiczów. Dzisiejsze warunki sprzyjają przede wszystkim opalaniu i spokojnemu wypoczynkowi na piasku. Oto szczegółowe dane dotyczące jedynego, ale jakże popularnego kąpieliska w Dźwirzynie z dnia 17 lipca 2026 roku:

Kąpielisko Dźwirzyno – OTWARTE. Woda jest w pełni bezpieczna i przydatna do kąpieli (ostatnia oficjalna ocena czystości wody została przeprowadzona 9 lipca, a kolejne badanie zaplanowano na 20 lipca). Temperatura powietrza wynosi dziś przyjemne 24°C. Z kolei temperatura wody w Bałtyku ma obecnie rześkie 15°C, co oznacza, że wejście do morza może początkowo dostarczyć sporej dawki orzeźwienia. Warunki wietrzne są wręcz idealne dla rodzin z dziećmi – wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s, co minimalizuje ryzyko powstawania uciążliwych fal.

Sinice w Dźwirzynie? Sprawdzamy sytuację

Temat zakwitu sinic spędza sen z powiek wielu turystom planującym urlop nad Bałtykiem, zwłaszcza że długoterminowy wzrost temperatury wody sprzyja ich gwałtownemu rozwojowi. Na szczęście napływają bardzo dobre wieści z lokalnego wybrzeża. Na monitorowanym kąpielisku w Dźwirzynie nie odnotowano żadnych śladów obecności sinic. Woda jest czysta i w pełni zdatna do kąpieli, co potwierdzają najświeższe kontrole sanitarne. Plażowicze mogą bez obaw korzystać z uroków tutejszego wybrzeża.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejszy dzień w Dźwirzynie przynosi bardzo stabilną i przyjemną aurę. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 24°C oraz wyjątkowo słabym wietrze (2 m/s), warunki do plażowania są znakomite. Warto jednak pamiętać, że temperatura wody na poziomie 15°C wymaga rozsądku – przed wejściem do morza należy stopniowo schładzać ciało, aby uniknąć szoku termicznego. Niezależnie od sprzyjających prognoz, zawsze trzeba pamiętać o złotej zasadzie każdego plażowicza: przed wejściem do wody bezwzględnie należy sprawdzić kolor flagi powiewającej na stanowisku ratowników i zawsze stosować się do ich poleceń. Bezpieczeństwo nad wodą jest absolutnym priorytetem!

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