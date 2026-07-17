Sinice Grzybowo 17.07. Czy w Grzybowie można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Grzybowie zapraszają

Po niedawnych sztormach i silnych prądach wstecznych, które utrudniały wypoczynek na początku lipca, nadmorski pas w Grzybowie w pełni powrócił do życia. Jedyne i niezwykle popularne kąpielisko w tej miejscowości jest dziś otwarte dla wszystkich miłośników nadmorskiego relaksu. Warto dodać, że plaża w Grzybowie może pochwalić się prestiżowym wyróżnieniem Błękitnej Flagi na sezon 2026, co stanowi gwarancję najwyższych standardów czystości oraz bezpieczeństwa.

Kąpielisko Grzybowo – OTWARTE. Woda w tym miejscu jest w pełni przydatna do kąpieli, co potwierdza oficjalna ocena stanu sanitarnego. Choć temperatura wody wynosi obecnie dość rześkie 15°C, to przy sprzyjających warunkach z pewnością nie zabraknie śmiałków gotowych na orzeźwiające zanurzenie. Kolejne badanie czystości wody zaplanowano na 20 lipca.

Sinice w Grzybowie? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu turystów obawa przed nagłym zakwitem sinic potrafi popsuć urlopowe plany, zwłaszcza w obliczu doniesień o pojawieniu się gigantycznych zielonych wirów w innych częściach Bałtyku. Mamy jednak doskonałe wiadomości dla wszystkich odpoczywających w tej części wybrzeża. Oficjalne raporty z 17 lipca 2026 roku jednoznacznie potwierdzają, że cały otwarty pas Bałtyku, w tym plaża w Grzybowie, pozostaje całkowicie wolny od uciążliwego zakwitu sinic. Na monitorowanym kąpielisku nie odnotowano obecności tych mikroorganizmów, co oznacza, że woda jest w pełni bezpieczna i wolna od toksyn.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Grzybowie przynosi bardzo przyjemną temperaturę powietrza na poziomie 24°C. Choć po południu mogą pojawić się przelotne, letnie burze z piorunami, to ogólna aura sprzyja rekreacji na świeżym powietrzu. Prędkość wiatru wynosi zaledwie 2 m/s, co gwarantuje niemal płaską taflę morza i brak dokuczliwych fal. Trzeba jednak pamiętać, że woda o temperaturze 15°C wymaga ostrożności – do morza należy wchodzić powoli, aby uniknąć szoku termicznego. Niezależnie od pięknej aury, kluczową zasadą bezpieczeństwa pozostaje stałe kontrolowanie koloru flagi na kąpielisku oraz bezwzględne stosowanie się do zaleceń dyżurujących ratowników.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie