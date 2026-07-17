Sinice Grzybowo 17.07. Czy w Grzybowie można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Grzybowie zapraszają
Po niedawnych sztormach i silnych prądach wstecznych, które utrudniały wypoczynek na początku lipca, nadmorski pas w Grzybowie w pełni powrócił do życia. Jedyne i niezwykle popularne kąpielisko w tej miejscowości jest dziś otwarte dla wszystkich miłośników nadmorskiego relaksu. Warto dodać, że plaża w Grzybowie może pochwalić się prestiżowym wyróżnieniem Błękitnej Flagi na sezon 2026, co stanowi gwarancję najwyższych standardów czystości oraz bezpieczeństwa.
- Kąpielisko Grzybowo – OTWARTE. Woda w tym miejscu jest w pełni przydatna do kąpieli, co potwierdza oficjalna ocena stanu sanitarnego. Choć temperatura wody wynosi obecnie dość rześkie 15°C, to przy sprzyjających warunkach z pewnością nie zabraknie śmiałków gotowych na orzeźwiające zanurzenie. Kolejne badanie czystości wody zaplanowano na 20 lipca.
Sinice w Grzybowie? Sprawdzamy sytuację
Dla wielu turystów obawa przed nagłym zakwitem sinic potrafi popsuć urlopowe plany, zwłaszcza w obliczu doniesień o pojawieniu się gigantycznych zielonych wirów w innych częściach Bałtyku. Mamy jednak doskonałe wiadomości dla wszystkich odpoczywających w tej części wybrzeża. Oficjalne raporty z 17 lipca 2026 roku jednoznacznie potwierdzają, że cały otwarty pas Bałtyku, w tym plaża w Grzybowie, pozostaje całkowicie wolny od uciążliwego zakwitu sinic. Na monitorowanym kąpielisku nie odnotowano obecności tych mikroorganizmów, co oznacza, że woda jest w pełni bezpieczna i wolna od toksyn.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Dzisiejszy dzień w Grzybowie przynosi bardzo przyjemną temperaturę powietrza na poziomie 24°C. Choć po południu mogą pojawić się przelotne, letnie burze z piorunami, to ogólna aura sprzyja rekreacji na świeżym powietrzu. Prędkość wiatru wynosi zaledwie 2 m/s, co gwarantuje niemal płaską taflę morza i brak dokuczliwych fal. Trzeba jednak pamiętać, że woda o temperaturze 15°C wymaga ostrożności – do morza należy wchodzić powoli, aby uniknąć szoku termicznego. Niezależnie od pięknej aury, kluczową zasadą bezpieczeństwa pozostaje stałe kontrolowanie koloru flagi na kąpielisku oraz bezwzględne stosowanie się do zaleceń dyżurujących ratowników.