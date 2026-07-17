Sinice Ustronie Morskie 17.07. Czy w Ustroniu Morskim można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Ustroniu Morskim zapraszają

Aktualny stan plaż na dzień 17 lipca pokazuje, że plażowicze mają dziś pełną swobodę wyboru – żadne z kąpielisk nie zostało zamknięte, a ratownicy nie wywiesili czerwonych flag. To idealny moment na bezpieczną kąpiel i złapanie letnich promieni słońca przed zapowiadanym na popołudnie pogorszeniem aury. Oto szczegółowy wykaz dostępnych miejsc oraz panujących na nich warunków:

Kąpielisko „Centralna” – woda jest w pełni przydatna do kąpieli (oficjalna ocena z 13 lipca). Temperatura wody wynosi obecnie 16°C, temperatura powietrza to przyjemne 24°C, a wiatr jest niemal nieodczuwalny (1 m/s).

– woda jest w pełni przydatna do kąpieli (oficjalna ocena z 13 lipca). Temperatura wody wynosi obecnie 16°C, temperatura powietrza to przyjemne 24°C, a wiatr jest niemal nieodczuwalny (1 m/s). Kąpielisko „Fregata” – woda została uznana za bezpieczną (ostatnie badanie z 13 lipca, następne planowane jest na 21 lipca). Warunki do rekreacji są świetne: woda ma 16°C, powietrze 24°C, a prędkość wiatru wynosi zaledwie 1 m/s.

– woda została uznana za bezpieczną (ostatnie badanie z 13 lipca, następne planowane jest na 21 lipca). Warunki do rekreacji są świetne: woda ma 16°C, powietrze 24°C, a prędkość wiatru wynosi zaledwie 1 m/s. Kąpielisko „Muszla” – czysta woda (potwierdzona badaniem z 13 lipca) zachęca do orzeźwienia. Odnotowano tu temperaturę wody na poziomie 16°C, temperaturę powietrza 24°C oraz znikomą prędkość wiatru (1 m/s).

– czysta woda (potwierdzona badaniem z 13 lipca) zachęca do orzeźwienia. Odnotowano tu temperaturę wody na poziomie 16°C, temperaturę powietrza 24°C oraz znikomą prędkość wiatru (1 m/s). Kąpielisko „Nadbrzeżna” – parametry są w pełni zgodne z pozostałymi punktami monitoringu. Woda o temperaturze 16°C jest zdatna do kąpieli, powietrze osiąga 24°C, a wiatr wieje z siłą 1 m/s.

Sinice w Ustroniu Morskim? Sprawdzamy sytuację

To doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwego zakwitu cyjanobakterii. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Ustroniu Morskim nie odnotowano dziś obecności sinic, a woda na całym pasie jest w pełni bezpieczna dla zdrowia. To zasługa m.in. wcześniejszego sztormu Bernadette, który skutecznie przemieszał i oczyścił przybrzeżne wody Bałtyku. Sanepid oficjalnie potwierdza brak jakichkolwiek zagrożeń biologicznych w tym rejonie.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Choć w ciągu dnia pogoda w Ustroniu Morskim zachęca do relaksu przy 24°C i bardzo słabym wietrze (1 m/s), warto pamiętać o rześkiej temperaturze wody wynoszącej 16°C – zaleca się stopniowe schładzanie ciała przed wejściem do morza, by uniknąć szoku termicznego. Sytuacja synoptyczna jest jednak dynamiczna ze względu na nadchodzące, gwałtowne burze, przed którymi ostrzega IMGW. Złota zasada plażowicza pozostaje niezmienna: zawsze sprawdzaj kolor flagi wywieszonej przez ratowników i bezwzględnie stosuj się do ich poleceń. Przy pierwszych objawach burzy lub sygnałach dźwiękowych od ratowników należy natychmiast i spokojnie opuścić kąpielisko.

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