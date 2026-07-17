Sinice Świnoujście 17.07. Czy w Świnoujściu można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Świnoujściu zapraszają

Aktualnie na wszystkich czterech oficjalnych kąpieliskach w Świnoujściu panują wprost wymarzone warunki dla miłośników morskich kąpieli. Woda w Bałtyku ma zachęcające 18°C, a temperatura powietrza sięga przyjemnych 25°C. Niemal bezwietrzna aura (wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s) sprawia, że tafla wody jest spokojna. Na masztach nie ma czerwonych flag, co oznacza, że wejście do wody jest w pełni dozwolone i bezpieczne.

Oto szczegółowy przegląd plaż, które dziś czekają na wczasowiczów:

Kąpielisko morskie Świnoujście - Uznam: woda przydatna do kąpieli (ocena z 17 lipca 2026 r.), temperatura wody wynosi 18°C, a powietrza 25°C przy wietrze 1 m/s.

woda przydatna do kąpieli (ocena z 17 lipca 2026 r.), temperatura wody wynosi 18°C, a powietrza 25°C przy wietrze 1 m/s. Kąpielisko morskie Świnoujście Przytór: woda przydatna do kąpieli (ocena z 17 lipca 2026 r.), parametry identyczne – 18°C w wodzie, 25°C w powietrzu, wiatr 1 m/s.

woda przydatna do kąpieli (ocena z 17 lipca 2026 r.), parametry identyczne – 18°C w wodzie, 25°C w powietrzu, wiatr 1 m/s. Kąpielisko morskie Świnoujście Bałtycka: woda przydatna do kąpieli (ocena z 9 lipca, kolejne badanie zaplanowano na 17 lipca), świetne parametry termiczne wody (18°C) i powietrza (25°C).

woda przydatna do kąpieli (ocena z 9 lipca, kolejne badanie zaplanowano na 17 lipca), świetne parametry termiczne wody (18°C) i powietrza (25°C). Kąpielisko morskie Świnoujście Interferie: woda przydatna do kąpieli (ocena z 9 lipca, kolejne badanie zaplanowano na 17 lipca), stabilne i przyjemne warunki z wodą o temperaturze 18°C.

Warto jednak pamiętać, że ta sielska atmosfera może ulec nagłej zmianie. Nadciągające znad Pomorza Zachodniego burze, przed którymi ostrzega IMGW, mogą przynieść ulewne opady i silny wiatr już od godzin późno popołudniowych. Jeśli na kąpieliskach zmieni się kolor flagi, należy bezzwłocznie wyjść z wody i opuścić plażę.

Sinice w Świnoujściu? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu turystów wizja zamkniętych plaż z powodu toksycznego zakwitu to najgorszy wakacyjny scenariusz. Na szczęście dla osób wypoczywających w tym rejonie, ze Świnoujścia płyną wyłącznie dobre wiadomości. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk nie odnotowano obecności sinic, a woda na wszystkich plażach jest czysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia. Służby sanitarne na bieżąco monitorują stan Bałtyku, więc można bez przeszkód korzystać z uroków tutejszego wybrzeża.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Świnoujściu początkowo zachęcają do rekreacji – temperatura powietrza wynosi 25°C, wody 18°C, a niemal bezwietrzna aura sprzyja relaksowi. Bezpieczny wypoczynek to jednak przede wszystkim odpowiedzialny wypoczynek. Ze względu na zbliżające się załamanie pogody i prognozy zapowiadające gwałtowne burze z silnym wiatrem, sytuacja nad morzem może zmienić się w mgnieniu oka. Złotą zasadą każdego plażowicza jest bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników WOPR oraz regularne kontrolowanie koloru flagi na kąpielisku. Czerwona flaga to nie sugestia, lecz bezwzględny zakaz wchodzenia do wody, który ratuje ludzkie życie!

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