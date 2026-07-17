Sinice Dąbki 17.07. Czy w Dąbkach można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-17 12:30

Wyjątkowo sprzyjająca aura wita dziś urlopowiczów w Dąbkach, oferując świetne warunki do plażowania 17 lipca, tuż przed zapowiadaną przez synoptyków zmianą pogody. Wszystkie cztery lokalne kąpieliska są otwarte, a spokojny i bezpieczny Bałtyk zachęca do wejścia do wody. Warto wykorzystać ten spokojny dzień, gdyż IMGW wydało już ostrzeżenia przed nadchodzącym weekendowym frontem burzowym.

Drewniana wieżyczka ratownicza z białą flagą na pustej, piaszczystej plaży. O pogodzie w Dąbkach przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Dąbki 17.07. Czy w Dąbkach można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Dąbkach zapraszają

Dziś nad morzem panuje idealny spokój, który sprzyja bezpiecznemu wypoczynkowi. Choć prognozy długoterminowe na lipiec zapowiadały bardzo zmienną aurę, dzisiejszy dzień w Dąbkach jest niezwykle łagodny. Na żadnej z plaż ratownicy nie musieli wywieszać czerwonej flagi, co oznacza, że wejście do wody jest całkowicie dozwolone i bezpieczne. Oto szczegółowe warunki na poszczególnych kąpieliskach:

  • Dąbki Wschód – kąpielisko I: Woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi komfortowe 22°C, a woda w Bałtyku ma orzeźwiające 19°C. Wiatr jest ledwo wyczuwalny i wieje z prędkością zaledwie 2 m/s. Ostatnie oficjalne badanie czystości wody odbyło się 10 lipca, a kolejną kontrolę zaplanowano na 21 lipca.
  • Dąbki Wschód – kąpielisko II: Panują tu dokładnie takie same, wyśmienite warunki. Przy temperaturze powietrza 22°C i wody 19°C, lekki zefir o prędkości 2 m/s nie sprawi plażowiczom żadnych kłopotów. Woda jest czysta i bezpieczna (badanie z 10 lipca potwierdziło jej doskonałą jakość; następne planowane jest na 21 lipca).
  • Dąbki Zachód – kąpielisko I: Zachodnia część Dąbek również kusi idealnym spokojem. Woda o temperaturze 19°C i powietrze rozgrzane do 22°C przy minimalnym wietrze 2 m/s gwarantują udany relaks. Jakość wody została zatwierdzona przez inspektorów (ocena z 10 lipca, kolejna 21 lipca), więc można bez obaw korzystać z morskich kąpieli.
  • Dąbki Zachód – kąpielisko II: Ostatnie z monitorowanych miejsc zachęca do wypoczynku identycznymi parametrami: 22°C w cieniu, 19°C w wodzie oraz wiatr osiągający zaledwie 2 m/s. Stan sanitarny wody nie budzi żadnych zastrzeżeń od czasu badania z 10 lipca, a następny pobór próbek zaplanowano na 21 lipca.

Sinice w Dąbkach? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich turystów spędzających wakacje w Dąbkach mamy fantastyczną wiadomość: na żadnym z monitorowanych kąpielisk w mieście nie odnotowano zakwitu sinic. Choć wysokie temperatury w innych częściach polskiego wybrzeża sprzyjają rozprzestrzenianiu się tych organizmów i doprowadziły już do zamknięcia niektórych plaż m.in. w Trójmieście, Dąbki pozostają całkowicie bezpieczną, wolną od toksycznych zakwitów oazą. Woda zachowuje swoją naturalną przejrzystość, a kąpiel w niej jest w pełni bezpieczna dla zdrowia.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejsze warunki w Dąbkach to synonim letniej sielanki: stabilne 22°C temperatury powietrza, wyjątkowo ciepła jak na ten sezon woda o temperaturze 19°C oraz niemal bezwietrzna pogoda (wiatr 2 m/s). Trzeba jednak pamiętać o złotej zasadzie każdego plażowicza – warunki nad Bałtykiem potrafią zmienić się w mgnieniu oka, a nadchodzący weekend ma przynieść burzowy front. Zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowników oraz bezwzględnie stosować się do ich poleceń, dbając o bezpieczeństwo swoje i swoich najbliższych.

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