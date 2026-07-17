Sinice Trzęsacz 17.07. Czy w Trzęsaczu można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-17 12:35

Słoneczna i gorąca aura zachęca dziś do wypoczynku nad Bałtykiem, jednak synoptycy IMGW ostrzegają już przed nadchodzącymi, popołudniowymi burzami z silnym wiatrem. Mimo wiszących w powietrzu zmian pogody, warunki na plażach w Trzęsaczu w dniu 17 lipca są sprzyjające, a woda w morzu jest w pełni bezpieczna dla kąpiących się. Obie tutejsze plaże są obecnie otwarte dla wczasowiczów, oferując doskonałe warunki do rekreacji przed spodziewanym weekendowym załamaniem pogody.

Drewniana wieża ratownicza z białą flagą na pustej plaży w Trzęsaczu. O warunkach kąpieli przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Trzęsacz 17.07. Czy w Trzęsaczu można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Trzęsaczu zapraszają

Dla wszystkich, którzy spędzają urlop w tej malowniczej miejscowości, napływają doskonałe wiadomości. Oficjalne raporty potwierdzają, że oba wyznaczone kąpieliska są otwarte i w pełni bezpieczne. Ratownicy nie wywiesili czerwonych flag, co oznacza, że można bez przeszkód korzystać z uroków morskich kąpieli. Dodatkową atrakcją dla plażowiczów są nowo zainstalowane, ozdobne drewniane huśtawki z nazwą miejscowości, które stanęły bezpośrednio na piasku i już stały się hitem wakacyjnych fotografii.

Oto szczegółowy raport z warunków panujących na tutejszych plażach:

  • Kąpielisko Trzęsacz:
    • Status: Otwarte (brak czerwonej flagi)
    • Temperatura powietrza: 22°C
    • Temperatura wody: 18°C
    • Prędkość wiatru: 1 m/s
    • Stan wody: Przydatna do kąpieli (ocena z dnia 14/07/2026, następne badanie planowane jest na 20/07/2026)
  • Kąpielisko Trzęsacz plaża wschodnia:
    • Status: Otwarte (brak czerwonej flagi)
    • Temperatura powietrza: 22°C
    • Temperatura wody: 18°C
    • Prędkość wiatru: 1 m/s
    • Stan wody: Przydatna do kąpieli (ocena z dnia 14/07/2026, następne badanie planowane jest na 20/07/2026)

Warunki wiatrowe są dziś wyjątkowo spokojne – wiatr wiejący z prędkością zaledwie 1 m/s sprawia, że tafla wody jest niemal gładka. To idealny moment na bezpieczną kąpiel, szczególnie dla rodzin z dziećmi, zanim nadmorski klimat zepsują prognozowane na weekend silniejsze porywy wiatru i opady.

Sinice w Trzęsaczu? Sprawdzamy sytuację

Na monitorowanych kąpieliskach w Trzęsaczu nie odnotowano zakwitu sinic. Zarówno główne kąpielisko, jak i plaża wschodnia są w pełni wolne od tych niebezpiecznych organizmów, co potwierdzają oficjalne oceny czystości wody. Warto jednak pamiętać, że sytuacja w Bałtyku potrafi się szybko zmieniać w zależności od temperatury i kierunku wiatru, dlatego należy na bieżąco monitorować aktualne komunikaty.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Trzęsaczu to 22°C w cieniu oraz przyjemne 18°C w wodzie. Choć obecnie panuje flauta, to już od godzin popołudniowych i wieczornych sytuacja meteorologiczna może ulec gwałtownemu pogorszeniu z powodu frontu burzowego zmierzającego nad Pomorze. Warto pamiętać o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopowicza: zawsze sprawdzaj kolor flagi wywieszonej na stanowisku ratowników przed wejściem do wody. Czerwona flaga to bezwzględny zakaz kąpieli, którego przestrzeganie może uratować życie – niezależnie od tego, jak kusząco wygląda Bałtyk.

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