Sinice Pobierowo 17.07. Czy w Pobierowie można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-17 12:37

17 lipca na plażowiczów w Pobierowie czekają znakomite warunki do wypoczynku nad wodą, choć synoptycy ostrzegają przed możliwością popołudniowych burz. Wszystkie lokalne kąpieliska są w pełni otwarte, a wyjątkowo spokojny wiatr sprzyja bezpiecznej rekreacji. Zanim jednak rozłożysz koc, warto zapoznać się z aktualnymi temperaturami i stanem czystości wody.

Biała flaga na wieży ratowniczej przy pustej plaży. O bezpiecznych kąpielach w Pobierowie przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Pobierowo 17.07. Czy w Pobierowie można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Pobierowie zapraszają

Dla wszystkich spędzających urlop w tej popularnej nadmorskiej miejscowości mamy doskonałe wiadomości. Wszystkie oficjalnie monitorowane plaże w Pobierowie są dziś otwarte i bezpieczne dla kąpiących się. Po gwałtownych zawirowaniach pogodowych i silnych wiatrach na początku lipca, które skutkowały wywieszeniem czerwonych flag w całym regionie, Bałtyk w tym rewirze uspokoił się, oferując doskonałe warunki do rekreacji.

Oto szczegółowy wykaz kąpielisk, na których można dziś bezpiecznie korzystać z uroków morza:

  • Kąpielisko Pobierowo 2: woda przydatna do kąpieli (ocena z 14 lipca), brak czerwonej flagi. Temperatura powietrza wynosi 22°C, wody 18°C, a wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s.
  • Kąpielisko Pobierowo Centrum: woda przydatna do kąpieli, brak czerwonej flagi. Warunki na plaży: powietrze 22°C, woda 18°C, wiatr 1 m/s.
  • Kąpielisko Pobierowo plaża wschodnia 2: woda przydatna do kąpieli, brak czerwonej flagi. Warunki: powietrze 22°C, woda 18°C, wiatr 1 m/s.
  • Kąpielisko Pobierowo plaża zachodnia: woda przydatna do kąpieli, brak czerwonej flagi. Warunki: powietrze 22°C, woda 18°C, wiatr 1 m/s.
  • Kąpielisko Pobierowo plaża zachodnia 2: woda przydatna do kąpieli, brak czerwonej flagi. Warunki: powietrze 22°C, woda 18°C, wiatr 1 m/s.
  • Kąpielisko Pobierowo plaża wschodnia: woda przydatna do kąpieli, brak czerwonej flagi. Warunki: powietrze 22°C, woda 18°C, wiatr 1 m/s.

Wejście do wody jest w pełni dozwolone we wszystkich tych punktach. Następne rutynowe badania jakości wody przez sanepid zaplanowano na 20 lipca, co gwarantuje stały monitoring bezpieczeństwa.

Sinice w Pobierowie? Sprawdzamy sytuację

Zakwit sinic to coroczny koszmar wczasowiczów nad polskim morzem. Mamy jednak świetne wieści dla wszystkich przebywających w Pobierowie – oficjalne kontrole sanepidu oraz codzienne obserwacje ratowników nie wykazały obecności sinic w tutejszych wodach. Bałtyk jest w tym rejonie czysty i przejrzysty, co potwierdzają również ogólne raporty dla otwartego morza na dzień 17 lipca, wskazujące, że całe wybrzeże jest obecnie wolne od uciążliwych zakwitów. Można więc bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli, pamiętając jednak, że sytuacja z sinicami z racji wiatru i prądów potrafi zmienić się dynamicznie.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Pobierowie zachęcają do spędzania czasu na piasku. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 22°C i wodzie o temperaturze 18°C, kąpiel przyniesie przyjemne orzeźwienie. Niemal bezwietrzna aura (wiatr 1 m/s) sprawia, że na morzu nie ma fali. Warto jednak zachować czujność – dla regionu obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne przed upałami oraz burzami z piorunami. Złota zasada każdego wczasowicza to stała obserwacja masztów ratowniczych. Brak czerwonej flagi oznacza bezpieczne wejście do wody, ale w przypadku nadciągającej burzy należy niezwłocznie opuścić plażę dla własnego bezpieczeństwa.

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