Sinice Pogorzelica 17.07. Czy w Pogorzelicy można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Pogorzelicy zapraszają

Miłośnicy morskich kąpieli mają dziś powody do radości. Na całym wybrzeżu w Pogorzelicy panują niemal bezwietrzne warunki, a woda zachęca do wejścia. Badania laboratoryjne potwierdziły doskonałą jakość wody, co oznacza, że bez obaw można korzystać z uroków lata. Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż:

Kąpielisko Pogorzelica Centrum: Woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ocena z 15 lipca). Temperatura powietrza wynosi przyjemne 22°C , a woda w Bałtyku ma 18°C . Wiatr jest niemal niewyczuwalny, osiągając zaledwie 1 m/s . Następne badanie czystości wody zaplanowano na 20 lipca.

Woda jest w pełni (ocena z 15 lipca). Temperatura powietrza wynosi przyjemne , a woda w Bałtyku ma . Wiatr jest niemal niewyczuwalny, osiągając zaledwie . Następne badanie czystości wody zaplanowano na 20 lipca. Kąpielisko Pogorzelica 2: Warunki są identyczne – woda i powietrze mają odpowiednio 18°C i 22°C przy delikatnym wietrze 1 m/s . Kąpielisko jest w pełni bezpieczne i otwarte dla wczasowiczów.

Warunki są identyczne – woda i powietrze mają odpowiednio i przy delikatnym wietrze . Kąpielisko jest w pełni bezpieczne i otwarte dla wczasowiczów. Kąpielisko Pogorzelica plaża wschodnia: Trzecia z monitorowanych stref również zaprasza do rekreacji. Przy temperaturze powietrza 22°C i łagodnej wodzie ( 18°C ), przy minimalnym ruchu powietrza ( 1 m/s ), to doskonałe miejsce na wypoczynek.

Trzecia z monitorowanych stref również zaprasza do rekreacji. Przy temperaturze powietrza i łagodnej wodzie ( ), przy minimalnym ruchu powietrza ( ), to doskonałe miejsce na wypoczynek. Kąpielisko Pogorzelica plaża zachodnia: Podobnie jak w pozostałych punktach, woda jest czysta i bezpieczna. Ostatni pomiar z 17 lipca potwierdza świetną aurę: 22°C w cieniu, 18°C w wodzie oraz wiatr o sile 1 m/s.

Dzięki nowo zainstalowanym, drewnianym huśtawkom z nazwą miejscowości, turyści wypoczywający w Pogorzelicy mogą nie tylko cieszyć się szumem fal, ale też zrobić sobie wyjątkową, wakacyjną fotografię.

Sinice w Pogorzelicy? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się nagłego zamknięcia plaż z powodu niebezpiecznych mikroorganizmów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Pogorzelicy nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne analizy próbek wody przeprowadzone w połowie lipca wykluczyły jakiekolwiek zagrożenie biologiczne, a woda pozostaje przejrzysta i bezpieczna dla zdrowia. Służby sanitarne trzymają rękę na pulsie, a kolejną rutynową kontrolę zaplanowano już na najbliższy poniedziałek, 20 lipca, co gwarantuje pełen komfort i spokój podczas urlopu.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Pogorzelicy przynosi wymarzoną pogodę dla rodzin z dziećmi i osób szukających spokoju. Temperatura powietrza na poziomie 22°C w połączeniu z niemal całkowitym brakiem wiatru (1 m/s) gwarantuje brak wysokich fal i bardzo łagodne warunki do pływania w wodzie o temperaturze 18°C. Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo nad wodą zależy przede wszystkim od nas samych. Choć dziś na wszystkich kąpieliskach warunki są sprzyjające, zawsze przed wejściem do morza należy upewnić się, jakiego koloru flaga powiewa na stanowisku ratowniczym. Biała flaga to zielone światło do zabawy, natomiast czerwona bezwzględnie zakazuje wchodzenia do wody – dbajmy o siebie i swoich bliskich!

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