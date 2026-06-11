Pogoda w Szczecinie: 12-14 czerwca

Mieszkańcy Szczecina w najbliższy weekend mogą spodziewać się bardzo zróżnicowanej pogody. Prognozy od piątku do niedzieli (12-14 czerwca) wskazują na przeplatanie się cieplejszych momentów z chłodniejszymi i bardziej deszczowymi. Kluczowa okaże się niedziela, która przyniesie zauważalne pogorszenie aury. Wiatr również będzie stopniowo przybierał na sile, a opady deszczu, choć obecne przez cały weekend, staną się najbardziej intensywne właśnie na jego zakończenie.

Początek weekendu pod chmurami

Piątek w Szczecinie upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia, więc na słońce nie ma co liczyć. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą około 19 stopni Celsjusza, co zapowiada dość łagodny i umiarkowany termicznie start weekendu. Noc będzie jednak chłodna, z temperaturą minimalną na poziomie około 9°C. Tego dnia mogą pojawić się niewielkie opady deszczu. Wiatr będzie wiał z prędkością około 3 m/s, więc nie powinien być mocno odczuwalny.

Sobota najcieplejszym dniem weekendu

Sobota przyniesie wyraźne ocieplenie i będzie to najprzyjemniejszy dzień weekendu w Szczecinie, co z pewnością ucieszy osoby planujące spędzić czas na zewnątrz. Temperatura maksymalna wzrośnie do około 21 stopni Celsjusza, dając poczucie przyjemnego ciepła. Nocą słupki rtęci ponownie wskażą około 9 stopni. Tego dnia również prognozowane są słabe opady deszczu, dlatego parasol może okazać się przydatny. Jednocześnie nasili się wiatr, którego prędkość osiągnie do 5 m/s.

Wyraźna zmiana aury w niedzielę

Niedziela zakończy weekend w Szczecinie zdecydowanie chłodniejszą i bardziej deszczową pogodą. To będzie prawdziwy zwrot w aurze. Temperatura maksymalna spadnie do zaledwie 16 stopni Celsjusza, co będzie odczuwalną różnicą w porównaniu z ciepłą sobotą. Noc z niedzieli na poniedziałek utrzyma temperaturę na poziomie około 9 stopni. Tego dnia należy spodziewać się najintensywniejszych opadów deszczu z całego weekendu. Dodatkowo wzrośnie siła wiatru, który osiągnie prędkość blisko 6 m/s, potęgując uczucie chłodu.

Jak spędzić weekend przy takiej pogodzie?

Zmienna aura w Szczecinie będzie wymagała elastyczności, ponieważ pogoda każdego dnia będzie inna. Sobota, jako najcieplejszy dzień, stworzy najlepsze warunki do aktywności na świeżym powietrzu, choć warto mieć przy sobie parasol. Spacery czy spotkania w plenerze najlepiej zaplanować właśnie na ten dzień. Z kolei chłodniejsza, wietrzna i deszczowa niedziela może być dobrą okazją do spędzenia czasu wewnątrz – na przykład w kinie, muzeum czy przytulnej kawiarni, z dala od niepogody.

Dane pogodowe: OpenWeather