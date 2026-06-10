Ogromne utrudnienia przed granicą w Kołbaskowie. Będą wstrzymywać ruch na A6

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-06-10 14:42

Ważne informacje dla kierowców jadących w stronę Niemiec. Na autostradzie A6 przy granicy w Kołbaskowie szykują się poważne utrudnienia. Od czwartku do soboty ruch będzie wstrzymywany nawet na 10 minut, a wszystko przez montaż ogromnych belek nowego wiaduktu. To kluczowy etap inwestycji, która ma usprawnić zawracanie i kontrole tuż przed granicą z Niemcami.

Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość

Od 11 do 13 czerwca na autostradzie A6 w rejonie Kołbaskowa będą trwały prace związane z montażem 36 potężnych belek prefabrykowanych nowego wiaduktu. Każda z nich ma 26,5 metra długości i podczas przenoszenia przez dźwig będzie zawieszona nad czynną jezdnią.

To oznacza jedno: ruch będzie co jakiś czas całkowicie zatrzymywany. Przerwy mają potrwać około 10 minut, a w ciągu dnia może być ich kilka.

– Względy bezpieczeństwa wymagają, aby podczas przenoszenia belki nad jezdnią ruch był wstrzymany. Prosimy kierowców o wyrozumiałość – mówi Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału GDDKiA.

Kluczowy etap budowy wiaduktu

Prace na granicznym odcinku A6 trwają od ubiegłego roku. Obecnie ruch w obu kierunkach odbywa się jezdnią prowadzącą w stronę Szczecina, a po wakacjach planowane jest przełożenie go na jezdnię w stronę Berlina.

Nowy wiadukt ma umożliwić zawracanie przed granicą, co jest szczególnie ważne dla służb drogowych i kierowców, którzy przez brak takiej możliwości musieli dotąd jechać aż 9,5 km w głąb Niemiec, by zmienić kierunek.

– Gotowe są już podpory obiektu, teraz montujemy belki. Zakończenie prac przewidujemy w II kwartale przyszłego roku – podkreśla Mateusz Grzeszczuk.

Polecany artykuł:

Zachowały się tylko cztery w Europie. Perełka modernizmu przy autostradzie A6 s…

Nowy plac do kontroli

To nie koniec zmian. Po południowej stronie autostrady powstaje plac do kontroli z aktywnym oznakowaniem. Dzięki temu służby graniczne nie będą już musiały zatrzymywać pojazdów na jezdni przy stacjach paliw, co dotąd było nie tylko niewygodne, ale i niebezpieczne.

Inwestycja jest efektem doświadczeń z czasów pandemii COVID‑19, kiedy nagłe ograniczenia ruchu pokazały, jak bardzo brakuje infrastruktury do kontroli i zawracania.

Co to oznacza dla kierowców?

  • krótkie, kilkuminutowe zatrzymania ruchu,
  • możliwe korki na dojeździe do granicy,
  • ruch prowadzony jedną jezdnią,
  • ciężki sprzęt i dźwigi pracujące tuż przy pasach ruchu.
Utrudnienia na autostradzie A6
Galeria zdjęć 4
Quiz. Autostrady i drogi ekspresowe w Polsce
Pytanie 1 z 10
Ile jest autostrad w Polsce?
Zdjęcie
Tak wygląda nowy wjazd do Szczecina
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

INWESTYCJE
UTRUDNIENIA
AUTOSTRADA A6
GRANICA
GDDKIA