Tak wyglądają pokoje i park wodny w hotelu Gołębiewski w Pobierowie

Hotel Gołębiewski w Pobierowie od miesięcy budzi ogromne emocje. Jedni zachwycają się rozmachem inwestycji, inni z niedowierzaniem patrzą na skalę obiektu, który wyrósł tuż przy nadmorskim lesie. Jedno jest pewne – obok tego miejsca trudno przejść obojętnie.

Podczas naszej wizyty mogliśmy zajrzeć do wnętrz jednego z najbardziej wyczekiwanych hoteli nad polskim morzem. Już od wejścia widać, że nie jest to zwykły obiekt noclegowy. To prawdziwe turystyczne miasteczko zamknięte w jednej bryle. Monumentalne lobby, szerokie korytarze, eleganckie wykończenia i ogromne przestrzenie sprawiają, że goście mogą poczuć się jak w luksusowym kurorcie na południu Europy.

Jednym z największych atutów hotelu są pokoje. Już po przekroczeniu progu uwagę zwraca przestrzeń. W pokojach znajdują się duże, wygodne łóżka, strefa wypoczynkowa z sofą i fotelami oraz szerokie przeszklenia prowadzące na balkon.

To właśnie widok jest tym, co przyciąga wzrok najbardziej. Z wielu pokoi można podziwiać nadmorski las oraz błękit Bałtyku. W słoneczny dzień panorama robi wyjątkowe wrażenie. Goście mogą wypić poranną kawę na balkonie, obserwując morze i otaczającą hotel zieleń.

Wnętrza utrzymano w spokojnej, eleganckiej stylistyce. Dominują jasne kolory, drewniane wykończenia oraz nawiązania do nadmorskiego charakteru regionu. W części wypoczynkowej znajdują się wygodne kanapy i fotele, dzięki czemu pokoje przypominają bardziej apartamenty niż standardowe hotelowe wnętrza.

Tak prezentuje się obiekt:

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Aquapark ma być jednym z hitów

Równie duże emocje wzbudza park wodny, który od początku był jedną z najważniejszych atrakcji planowanych w kompleksie. Strefa została zaprojektowana z ogromnym rozmachem. Na gości czekają baseny rekreacyjne, strefy relaksu, sauny oraz atrakcje dla rodzin z dziećmi.

Duże zainteresowanie budzi również zewnętrzny basen, który w sezonie letnim może stać się jednym z najpopularniejszych miejsc wypoczynku w całym obiekcie. Wszystko wskazuje na to, że strefa wodna będzie jednym z głównych powodów, dla których turyści wybiorą właśnie Pobierowo.

Skala inwestycji robi ogromne wrażenie nawet na osobach, które miały okazję odwiedzać największe hotele w Polsce. Rozległe części wspólne, restauracje, bary, strefy relaksu i zaplecze rekreacyjne sprawiają, że goście mogą spędzić cały pobyt praktycznie bez opuszczania obiektu.

Hotel położony jest bardzo blisko plaży i nadmorskiego lasu. Choć dojście do morza wymaga pokonania schodów prowadzących przez wydmy, lokalizacja pozostaje jednym z największych atutów inwestycji.

Nowa wizytówka polskiego wybrzeża?

Gołębiewski w Pobierowie już teraz przyciąga tłumy ciekawskich turystów. Jedni przyjeżdżają zobaczyć największy hotel nad Bałtykiem, inni chcą sprawdzić, czy rzeczywiście dorównuje zagranicznym kurortom. Po wizycie w pokojach i strefach rekreacyjnych można stwierdzić jedno – rozmach tej inwestycji jest imponujący.

Przestronne pokoje, komfortowe wyposażenie, balkony z widokiem na morze oraz rozbudowany park wodny sprawiają, że obiekt ma szansę stać się jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc wypoczynkowych na polskim wybrzeżu. A widoki z hotelowych pokoi? To właśnie one mogą okazać się największym magnesem dla gości.