Tak wyglądają pokoje i park wodny w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Zajrzeliśmy do środka! Co za widoki

Martyna Urban
Martyna Urban
Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
Anastazja Lisowska
2026-06-10 17:11

Monumentalny budynek, luksusowe wnętrza, ogromne pokoje i widoki na Bałtyk, które trudno zapomnieć. Zajrzeliśmy do hotelu Gołębiewski w Pobierowie i sprawdziliśmy, jak prezentują się pokoje oraz jedna z najbardziej wyczekiwanych atrakcji obiektu – imponujący park wodny. Rozmach inwestycji robi ogromne wrażenie już od pierwszych chwil.

Tak wyglądają pokoje i park wodny w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Zajrzeliśmy do środka! Co za widoki

i

Autor: Anastazja Lisowska

Tak wyglądają pokoje i park wodny w hotelu Gołębiewski w Pobierowie

Hotel Gołębiewski w Pobierowie od miesięcy budzi ogromne emocje. Jedni zachwycają się rozmachem inwestycji, inni z niedowierzaniem patrzą na skalę obiektu, który wyrósł tuż przy nadmorskim lesie. Jedno jest pewne – obok tego miejsca trudno przejść obojętnie.

Podczas naszej wizyty mogliśmy zajrzeć do wnętrz jednego z najbardziej wyczekiwanych hoteli nad polskim morzem. Już od wejścia widać, że nie jest to zwykły obiekt noclegowy. To prawdziwe turystyczne miasteczko zamknięte w jednej bryle. Monumentalne lobby, szerokie korytarze, eleganckie wykończenia i ogromne przestrzenie sprawiają, że goście mogą poczuć się jak w luksusowym kurorcie na południu Europy.

Jednym z największych atutów hotelu są pokoje. Już po przekroczeniu progu uwagę zwraca przestrzeń. W pokojach znajdują się duże, wygodne łóżka, strefa wypoczynkowa z sofą i fotelami oraz szerokie przeszklenia prowadzące na balkon.

To właśnie widok jest tym, co przyciąga wzrok najbardziej. Z wielu pokoi można podziwiać nadmorski las oraz błękit Bałtyku. W słoneczny dzień panorama robi wyjątkowe wrażenie. Goście mogą wypić poranną kawę na balkonie, obserwując morze i otaczającą hotel zieleń.

Wnętrza utrzymano w spokojnej, eleganckiej stylistyce. Dominują jasne kolory, drewniane wykończenia oraz nawiązania do nadmorskiego charakteru regionu. W części wypoczynkowej znajdują się wygodne kanapy i fotele, dzięki czemu pokoje przypominają bardziej apartamenty niż standardowe hotelowe wnętrza.

Tak prezentuje się obiekt:

Hotel Gołębiewski w Pobierowie
Galeria zdjęć 30

Aquapark ma być jednym z hitów

Równie duże emocje wzbudza park wodny, który od początku był jedną z najważniejszych atrakcji planowanych w kompleksie. Strefa została zaprojektowana z ogromnym rozmachem. Na gości czekają baseny rekreacyjne, strefy relaksu, sauny oraz atrakcje dla rodzin z dziećmi.

Duże zainteresowanie budzi również zewnętrzny basen, który w sezonie letnim może stać się jednym z najpopularniejszych miejsc wypoczynku w całym obiekcie. Wszystko wskazuje na to, że strefa wodna będzie jednym z głównych powodów, dla których turyści wybiorą właśnie Pobierowo.

Skala inwestycji robi ogromne wrażenie nawet na osobach, które miały okazję odwiedzać największe hotele w Polsce. Rozległe części wspólne, restauracje, bary, strefy relaksu i zaplecze rekreacyjne sprawiają, że goście mogą spędzić cały pobyt praktycznie bez opuszczania obiektu.

Hotel położony jest bardzo blisko plaży i nadmorskiego lasu. Choć dojście do morza wymaga pokonania schodów prowadzących przez wydmy, lokalizacja pozostaje jednym z największych atutów inwestycji.

Polecany artykuł:

Nowy hotel Gołębiewski w Pobierowie już otwarty. „To jak wejście do luksusowego…

Nowa wizytówka polskiego wybrzeża?

Gołębiewski w Pobierowie już teraz przyciąga tłumy ciekawskich turystów. Jedni przyjeżdżają zobaczyć największy hotel nad Bałtykiem, inni chcą sprawdzić, czy rzeczywiście dorównuje zagranicznym kurortom. Po wizycie w pokojach i strefach rekreacyjnych można stwierdzić jedno – rozmach tej inwestycji jest imponujący.

Przestronne pokoje, komfortowe wyposażenie, balkony z widokiem na morze oraz rozbudowany park wodny sprawiają, że obiekt ma szansę stać się jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc wypoczynkowych na polskim wybrzeżu. A widoki z hotelowych pokoi? To właśnie one mogą okazać się największym magnesem dla gości.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

HOTEL GOŁĘBIEWSKI
GOŁĘBIEWSKI
POBIEROWO