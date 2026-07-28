Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Jarosławcu dziś zamknięte

Niestety, amatorzy morskich kąpieli muszą dziś uzbroić się w cierpliwość. Warunki na całym wybrzeżu w rejonie Jarosławca są na tyle trudne, że ratownicy podjęli decyzję o wywieszeniu czerwonych flag na każdym z sześciu monitorowanych kąpielisk. Bałtyk pokazuje swoje groźne oblicze, a wchodzenie do wody w takich okolicznościach stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia.

Głównym powodem zamknięcia wszystkich plaż są silne prądy wsteczne przy stanie morza ocenianym na 3 stopnie. Prądy wsteczne (strugowe) to jedno z najbardziej zdradliwych zjawisk na plaży – potrafią w ułamku sekundy porwać nawet doświadczonego pływaka w głąb morza.

Czerwona flaga z powodu skrajnie niebezpiecznych warunków fizycznych i prądów obowiązuje na następujących kąpieliskach:

Jarosławiec Pas Startowy – stan morza 3, silne prądy wsteczne, flaga czerwona.

– stan morza 3, silne prądy wsteczne, flaga czerwona. Jarosławiec Plaża Centralna – stan morza 3, silne prądy wsteczne, flaga czerwona.

– stan morza 3, silne prądy wsteczne, flaga czerwona. Jarosławiec Plaża Rusinowo – stan morza 3, silne prądy wsteczne, flaga czerwona.

– stan morza 3, silne prądy wsteczne, flaga czerwona. Jarosławiec Rusinowo II – stan morza 3, silne prądy wsteczne, flaga czerwona.

– stan morza 3, silne prądy wsteczne, flaga czerwona. Jarosławiec – Dubaj I – stan morza 3, silne prądy wsteczne, flaga czerwona.

– stan morza 3, silne prądy wsteczne, flaga czerwona. Jarosławiec – Dubaj II – stan morza 3, silne prądy wsteczne, flaga czerwona.

Decyzje te są w pełni uzasadnione bieżącymi komunikatami meteorologicznymi – przechodzący nad Polską front przynosi silne porywy wiatru i wysokie fale, co diametralnie podnosi stopień ryzyka w strefie przybrzeżnej.

Sinice w Jarosławcu? Sprawdzamy sytuację

Na szczęście mamy też dobre wiadomości dotyczące czystości wody. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Jarosławcu nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnie oficjalne oceny jakości wody przeprowadzone przez Główny Inspektorat Sanitarny potwierdzają, że woda na plażach Pas Startowy, Plaża Centralna, Plaża Rusinowo, Rusinowo II oraz Dubaj I i II jest w pełni przydatna do kąpieli. Badania laboratoryjne próbek pobranych pod koniec lipca nie wykazały żadnych zanieczyszczeń biologicznych. Kolejne rutynowe testy czystości wody zaplanowano na 4 sierpnia, co pozwala turystom mieć pewność, że gdy tylko uspokoi się żywioł i opadną fale, woda będzie w 100% bezpieczna do rekreacji.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Jarosławcu nie sprzyja plażowaniu – temperatura powietrza wynosi zaledwie 17°C, z kolei woda w Bałtyku ma 18°C. Silny, chłodny wiatr wiejący z prędkością 6 m/s (w porywach znacznie silniejszy) sprawia, że temperatura odczuwalna jest jeszcze niższa. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego bezpiecznego wczasowicza: czerwona flaga to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli przy brzegu fale wydają się niegroźne, prądy wsteczne działają pod powierzchnią i są niewidoczne gołym okiem. Słuchajmy poleceń ratowników pracujących na stanowiskach i nie ryzykujmy życia dla chwili ochłody.

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