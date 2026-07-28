Sinice Rewal. Czy w Rewalu można się kąpać 28.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-28 14:06

Wzburzony Bałtyk i silny wiatr dają się we znaki wypoczywającym na wybrzeżu. W związku z ostrzeżeniami IMGW przed silnym wiatrem na Bałtyku Południowym, na plażach w Rewalu wprowadzono dziś, 28 lipca, całkowity zakaz wchodzenia do wody. Wszystkie cztery lokalne kąpieliska zostały zamknięte przez ratowników ze względu na wysokie, niebezpieczne fale.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej przy wzburzonym morzu. O zakazie kąpieli w Rewalu przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Rewal. Czy w Rewalu można się kąpać 28.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Rewalu dziś zamknięte

Trudne warunki hydrologiczne na otwartym morzu uniemożliwiają bezpieczną rekreację. Na wszystkich czterech strzeżonych plażach w Rewalu obowiązuje dziś kategoryczny zakaz wchodzenia do wody, co jest bezpośrednią konsekwencją silnego wiatru i wysokiego stanu morza. Decyzja ta została podjęta ze względów bezpieczeństwa, aby chronić zdrowie i życie wczasowiczów przed niebezpiecznymi prądami wstecznymi.

Powód zamknięcia: Zbyt duże fale

  • Kąpielisko Rewal 2: czerwona flaga z powodu zbyt dużych fal; temperatura wody 18°C, powietrza 18°C, wiatr 7 m/s.
  • Kąpielisko Rewal Centrum: czerwona flaga z powodu zbyt dużych fal; temperatura wody 18°C, powietrza 18°C, wiatr 7 m/s.
  • Kąpielisko Rewal plaża wschodnia: czerwona flaga z powodu zbyt dużych fal; temperatura wody 18°C, powietrza 18°C, wiatr 7 m/s.
  • Kąpielisko Rewal plaża zachodnia: czerwona flaga z powodu zbyt dużych fal; temperatura wody 18°C, powietrza 18°C, wiatr 7 m/s.

Sinice w Rewalu? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów, które w upalne dni potrafią skutecznie pokrzyżować urlopowe plany. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rewalu nie odnotowano obecności sinic. Oficjalna ocena jakości wody potwierdza, że jest ona w pełni bezpieczna i przydatna do kąpieli. Gdy tylko warunki pogodowe ulegną poprawie, a wysoka fala opadnie, powrót do morskich kąpieli będzie w pełni możliwy.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Rewalu upływa pod znakiem chłodniejszej, sztormowej aury. Temperatura powietrza i wody wynosi zaledwie 18°C, a wiatr wiejący z prędkością 7 m/s dodatkowo obniża odczuwalną temperaturę i generuje wysokie fale. Przypominamy o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli czujesz się pewnie w morzu, prądy wsteczne towarzyszące wysokiej fali mogą stanowić śmiertelne zagrożenie. Zawsze stosuj się do zaleceń ratowników i regularnie weryfikuj stan flag na kąpieliskach.

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