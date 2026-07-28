Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Rewalu dziś zamknięte

Trudne warunki hydrologiczne na otwartym morzu uniemożliwiają bezpieczną rekreację. Na wszystkich czterech strzeżonych plażach w Rewalu obowiązuje dziś kategoryczny zakaz wchodzenia do wody, co jest bezpośrednią konsekwencją silnego wiatru i wysokiego stanu morza. Decyzja ta została podjęta ze względów bezpieczeństwa, aby chronić zdrowie i życie wczasowiczów przed niebezpiecznymi prądami wstecznymi.

Powód zamknięcia: Zbyt duże fale

Kąpielisko Rewal 2: czerwona flaga z powodu zbyt dużych fal; temperatura wody 18°C, powietrza 18°C, wiatr 7 m/s.

czerwona flaga z powodu zbyt dużych fal; temperatura wody 18°C, powietrza 18°C, wiatr 7 m/s. Kąpielisko Rewal Centrum: czerwona flaga z powodu zbyt dużych fal; temperatura wody 18°C, powietrza 18°C, wiatr 7 m/s.

czerwona flaga z powodu zbyt dużych fal; temperatura wody 18°C, powietrza 18°C, wiatr 7 m/s. Kąpielisko Rewal plaża wschodnia: czerwona flaga z powodu zbyt dużych fal; temperatura wody 18°C, powietrza 18°C, wiatr 7 m/s.

czerwona flaga z powodu zbyt dużych fal; temperatura wody 18°C, powietrza 18°C, wiatr 7 m/s. Kąpielisko Rewal plaża zachodnia: czerwona flaga z powodu zbyt dużych fal; temperatura wody 18°C, powietrza 18°C, wiatr 7 m/s.

Sinice w Rewalu? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów, które w upalne dni potrafią skutecznie pokrzyżować urlopowe plany. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rewalu nie odnotowano obecności sinic. Oficjalna ocena jakości wody potwierdza, że jest ona w pełni bezpieczna i przydatna do kąpieli. Gdy tylko warunki pogodowe ulegną poprawie, a wysoka fala opadnie, powrót do morskich kąpieli będzie w pełni możliwy.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Rewalu upływa pod znakiem chłodniejszej, sztormowej aury. Temperatura powietrza i wody wynosi zaledwie 18°C, a wiatr wiejący z prędkością 7 m/s dodatkowo obniża odczuwalną temperaturę i generuje wysokie fale. Przypominamy o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli czujesz się pewnie w morzu, prądy wsteczne towarzyszące wysokiej fali mogą stanowić śmiertelne zagrożenie. Zawsze stosuj się do zaleceń ratowników i regularnie weryfikuj stan flag na kąpieliskach.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie