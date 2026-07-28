Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Kołobrzegu dziś zamknięte

Z powodu trudnych warunków atmosferycznych na całym kołobrzeskim wybrzeżu wprowadzono bezwzględny zakaz kąpieli. Głównym powodem wywieszenia czerwonej flagi na każdym z dziesięciu monitorowanych kąpielisk są fale przekraczające wysokość 70 cm. Silny wiatr w połączeniu ze wzburzonym morzem stwarza śmiertelne niebezpieczeństwo, w tym groźne prądy wsteczne, które mogą wciągnąć w głąb morza nawet doświadczonych pływaków. Poniżej znajduje się lista wszystkich zamkniętych z tego powodu plaż:

Kąpielisko morskie Kołobrzeg Podczele

Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Bałtyk

Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Kamienny Szaniec

Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Marine Hotel

Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Molo

Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Pomnik Zaślubin

Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Słoneczko

Kąpielisko morskie Kołobrzeg Zachód Plaża TRM

Kąpielisko morskie Kołobrzeg Zachód Plaża Wojskowa

Kąpielisko morskie Kołobrzeg Zachód Radzikowo

Choć stan wody pod kątem czystości mikrobiologicznej oceniono wczoraj pozytywnie, bezpieczeństwo fizyczne na plaży jest dziś absolutnym priorytetem.

Sinice w Kołobrzegu? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wieści dla osób obawiających się letnich zakwitów wody. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Kołobrzegu nie odnotowano obecności toksycznych sinic. Wyniki ostatnich badań laboratoryjnych potwierdzają, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Gdy tylko warunki wietrzne i falowanie ulegną poprawie, będzie można bezpiecznie powrócić do morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Kołobrzegu nie sprzyja typowemu plażowaniu. Temperatura powietrza wynosi zaledwie 18°C, a woda w Bałtyku ma temperaturę 17°C. Zachodni wiatr wiejący z prędkością 8 m/s potęguje uczucie chłodu. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopowicza: czerwona flaga to nie sugestia, lecz kategoryczny zakaz wchodzenia do wody, którego zignorowanie może doprowadzić do tragedii. Nawet jeśli woda wydaje się spokojniejsza bliżej brzegu, pod powierzchnią mogą kryć się niebezpieczne prądy. Zawsze słuchajmy poleceń ratowników i sprawdzajmy aktualne komunikaty przed wyjściem na plażę.

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