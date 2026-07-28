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Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Kołobrzegu dziś zamknięte
Z powodu trudnych warunków atmosferycznych na całym kołobrzeskim wybrzeżu wprowadzono bezwzględny zakaz kąpieli. Głównym powodem wywieszenia czerwonej flagi na każdym z dziesięciu monitorowanych kąpielisk są fale przekraczające wysokość 70 cm. Silny wiatr w połączeniu ze wzburzonym morzem stwarza śmiertelne niebezpieczeństwo, w tym groźne prądy wsteczne, które mogą wciągnąć w głąb morza nawet doświadczonych pływaków. Poniżej znajduje się lista wszystkich zamkniętych z tego powodu plaż:
- Kąpielisko morskie Kołobrzeg Podczele
- Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Bałtyk
- Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Kamienny Szaniec
- Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Marine Hotel
- Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Molo
- Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Pomnik Zaślubin
- Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Słoneczko
- Kąpielisko morskie Kołobrzeg Zachód Plaża TRM
- Kąpielisko morskie Kołobrzeg Zachód Plaża Wojskowa
- Kąpielisko morskie Kołobrzeg Zachód Radzikowo
Choć stan wody pod kątem czystości mikrobiologicznej oceniono wczoraj pozytywnie, bezpieczeństwo fizyczne na plaży jest dziś absolutnym priorytetem.
Sinice w Kołobrzegu? Sprawdzamy sytuację
Mamy doskonałe wieści dla osób obawiających się letnich zakwitów wody. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Kołobrzegu nie odnotowano obecności toksycznych sinic. Wyniki ostatnich badań laboratoryjnych potwierdzają, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Gdy tylko warunki wietrzne i falowanie ulegną poprawie, będzie można bezpiecznie powrócić do morskich kąpieli.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Dzisiejsza aura w Kołobrzegu nie sprzyja typowemu plażowaniu. Temperatura powietrza wynosi zaledwie 18°C, a woda w Bałtyku ma temperaturę 17°C. Zachodni wiatr wiejący z prędkością 8 m/s potęguje uczucie chłodu. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopowicza: czerwona flaga to nie sugestia, lecz kategoryczny zakaz wchodzenia do wody, którego zignorowanie może doprowadzić do tragedii. Nawet jeśli woda wydaje się spokojniejsza bliżej brzegu, pod powierzchnią mogą kryć się niebezpieczne prądy. Zawsze słuchajmy poleceń ratowników i sprawdzajmy aktualne komunikaty przed wyjściem na plażę.