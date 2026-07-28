Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Mrzeżynie dziś zamknięte

Niespokojne morze i trudne warunki hydrologiczne zmusiły ratowników do podjęcia zdecydowanych kroków. Na wszystkich trzech monitorowanych kąpieliskach w Mrzeżynie wywieszono czerwone flagi, co oznacza całkowity zakaz kąpieli. Przyczyną tej decyzji są wysoka fala oraz silne prądy wsteczne, które stanowią śmiertelne zagrożenie nawet dla doświadczonych pływaków.

Oto szczegółowy wykaz zamkniętych plaż oraz panujących na nich warunków:

Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 1: plaża jest zamknięta z powodu wysokiej fali i niebezpiecznych prądów wstecznych. Temperatura powietrza wynosi 17°C , a wody zaledwie 16°C . Wiatr wieje z prędkością 4 m/s .

plaża jest zamknięta z powodu wysokiej fali i niebezpiecznych prądów wstecznych. Temperatura powietrza wynosi , a wody zaledwie . Wiatr wieje z prędkością . Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 2: tu również powiewa czerwona flaga z racji silnych prądów i wysokiej fali. Warunki termiczne są identyczne – temperatura powietrza to 17°C , woda ma 16°C , a prędkość wiatru wynosi 4 m/s .

tu również powiewa czerwona flaga z racji silnych prądów i wysokiej fali. Warunki termiczne są identyczne – temperatura powietrza to , woda ma , a prędkość wiatru wynosi . Kąpielisko Mrzeżyno Zachód: na zachodniej plaży obowiązują te same obostrzenia wywołane prądami wstecznymi i falami. Termometry wskazują 17°C w powietrzu i 16°C w wodzie przy wietrze o prędkości 4 m/s.

Takie warunki to efekt niespokojnej sytuacji meteorologicznej nad całym polskim wybrzeżem, gdzie w ostatnich dniach sztormowa pogoda wielokrotnie wymuszała zamykanie dziesiątek kąpielisk. Silne prądy wsteczne są niezwykle zdradliwe, ponieważ potrafią w ułamku sekundy wciągnąć człowieka w głąb morza, dlatego ratownicy apelują o bezwzględne respektowanie zakazów.

Sinice w Mrzeżynie? Sprawdzamy sytuację

Mamy dobre wieści dla osób obawiających się uciążliwych glonów – na monitorowanych kąpieliskach w Mrzeżynie nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, przeprowadzona 23 lipca, potwierdziła, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne rutynowe badanie zaplanowano na 3 sierpnia. Choć obecnie to nie parametry mikrobiologiczne, a wysoka fala uniemożliwia wejście do morza, stan czystości wody pozostaje bez zarzutu i nie stanowi powodów do obaw.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Mrzeżynie nie sprzyja typowo upalnemu plażowaniu. Temperatura powietrza i wody oscyluje w okolicach 16-17°C, a umiarkowany wiatr o prędkości 4 m/s w połączeniu z wcześniejszymi sztormami na Bałtyku tworzy wysokie fale. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopowicza: czerwona flaga to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli wydaje nam się, że poradzimy sobie z żywiołem, prądy wsteczne są niewidoczne z brzegu i śmiertelnie groźne. Zawsze słuchajmy poleceń ratowników i sprawdzajmy aktualne komunikaty przed planowaniem wypoczynku na plaży.

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