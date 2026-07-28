Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Sarbinowie dziś zamknięte

Niesprzyjające warunki atmosferyczne i porywisty wiatr wiejący z prędkością aż 12 m/s wywołały na Bałtyku silne falowanie, zmuszając ratowników do wywieszenia czerwonych flag. IMGW ostrzega przed pogorszeniem stanu morza nawet do 4-5 w skali Beauforta w pasie Wybrzeża Środkowego. Tak gwałtowne fale mogą generować śmiertelnie niebezpieczne prądy rozrywające, które z łatwością wciągają w głąb morza nawet doświadczonych pływaków. Poniżej przedstawiamy szczegółowy wykaz kąpielisk w Sarbinowie, na których obowiązuje absolutny zakaz kąpieli:

Sarbinowo 2 – ZAMKNIĘTE . Powodem jest fala przekraczająca 70 cm z widocznymi, pienistymi białymi grzywami. Temperatura powietrza wynosi 17°C, wody również 17°C, a wiatr osiąga prędkość 12 m/s.

– . Powodem jest fala przekraczająca 70 cm z widocznymi, pienistymi białymi grzywami. Temperatura powietrza wynosi 17°C, wody również 17°C, a wiatr osiąga prędkość 12 m/s. Sarbinowo 211 – ZAMKNIĘTE . Warunki identyczne: fala powyżej 70 cm z białymi grzywami uniemożliwia bezpieczną kąpiel. Temperatura powietrza i wody to chłodne 17°C przy wietrze 12 m/s.

– . Warunki identyczne: fala powyżej 70 cm z białymi grzywami uniemożliwia bezpieczną kąpiel. Temperatura powietrza i wody to chłodne 17°C przy wietrze 12 m/s. Sarbinowo 212 – ZAMKNIĘTE . Czerwona flaga powiewa ze względu na fale powyżej 70 cm i spienione grzywy. Termometry wskazują 17°C (powietrze i woda), a wiatr wieje z prędkością 12 m/s.

– . Czerwona flaga powiewa ze względu na fale powyżej 70 cm i spienione grzywy. Termometry wskazują 17°C (powietrze i woda), a wiatr wieje z prędkością 12 m/s. Sarbinowo 213B – ZAMKNIĘTE. Kąpielisko niedostępne dla pływaków z powodu fal powyżej 70 cm. Podobnie jak na pozostałych odcinkach plaży, temperatura powietrza i wody wynosi 17°C, a prędkość wiatru to 12 m/s.

Wszystkie pomiary zostały zaktualizowane 28 lipca 2026 roku. Choć woda pod względem sanitarnym jest czysta, to warunki fizyczne na morzu kategorycznie wykluczają dziś rekreację w wodzie.

Sinice w Sarbinowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwego zakwitu glonów – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Sarbinowie nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, przeprowadzona przez inspekcję sanitarną, potwierdza, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Choć wysoka fala i silny wiatr uniemożliwiają dziś wejście do morza, stan sanitarny wody pozostaje bez zarzutu. Oznacza to, że gdy tylko wiatr ucichnie, a fale opadną, turyści będą mogli bezpiecznie i bez obaw powrócić do wodnych kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Sarbinowie zdecydowanie bardziej sprzyja spacerom niż plażowaniu. Temperatura powietrza i wody wyrównały się na poziomie 17°C, co w połączeniu z porywistym wiatrem o prędkości 12 m/s (pochodzącym z kierunków zachodnich) potęguje uczucie chłodu. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego bezpiecznego wypoczynku: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli przy brzegu fale nie wydają się ogromne, prądy powrotne tuż pod powierzchnią mogą okazać się śmiertelną pułapką. Zawsze należy słuchać poleceń ratowników WOPR i monitorować aktualne komunikaty na tablicach informacyjnych.

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