Sinice Świnoujście. Czy w Świnoujściu można się kąpać 28.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-28 10:58

Po poniedziałkowym, gwałtownym załamaniu pogody i zakazie kąpieli wywołanym przez nocne burze oraz silne prądy wsteczne, wtorek, 28 lipca, przynosi wyczekiwaną stabilizację w Świnoujściu. Wszystkie cztery oficjalne kąpieliska zostały dziś ponownie otwarte, a łagodny wiatr i spokojne morze zachęcają do powrotu na plażę. Bezpieczna woda i optymalne warunki sprawiają, że to idealny moment na zaplanowanie udanego wypoczynku.

raport kąpieliskowy - Bałtyk
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Świnoujście. Czy w Świnoujściu można się kąpać 28.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Świnoujściu zapraszają

Wczorajsza czerwona flaga, która powiewała nad świnoujskimi plażami z powodu silnego falowania i niebezpiecznych prądów wstecznych po nocnych burzach, to już przeszłość. Dzisiaj warunki uległy diametralnej poprawie. Bałtyk uspokoił się, a wiatr zwolnił do łagodnych 3 m/s, co stwarza doskonałe warunki do bezpiecznej kąpieli. Wszystkie cztery oficjalne kąpieliska w Świnoujściu są w pełni otwarte dla wczasowiczów:

  • Kąpielisko morskie Świnoujście - Uznam: woda jest w pełni zdatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 18°C, a wody 19°C. Przy wietrze wiejącym z prędkością zaledwie 3 m/s można liczyć na wyjątkowo spokojną taflę morza. Ostatnia ocena czystości wody z 23 lipca potwierdza jej doskonały stan.
  • Kąpielisko morskie Świnoujście Bałtycka: oferuje identyczne, stabilne warunki (powietrze 18°C, woda 19°C). Ostatnie oficjalne badania z 23 lipca potwierdzają doskonałą jakość wody, a kolejna rutynowa kontrola zaplanowana jest na 31 lipca.
  • Kąpielisko morskie Świnoujście Interferie: to kolejny bezpieczny punkt na mapie Świnoujścia. Dzisiejsze parametry to 18°C w cieniu i zachęcające 19°C w wodzie. Badanie wody z 23 lipca dało zielone światło, a następny pomiar zaplanowano na 31 lipca.
  • Kąpielisko morskie Świnoujście Przytór: idealne miejsce dla osób szukających nieco więcej spokoju, również w pełni otwarte dla plażowiczów z temperaturą wody sięgającą 19°C i powietrza 18°C, przy braku silnego wiatru (3 m/s).

Sinice w Świnoujściu? Sprawdzamy sytuację

Mamy świetne wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się letniej plagi Bałtyku. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Świnoujściu nie odnotowano zakwitu sinic. Ze względu na specyficzne, wyspiarskie położenie miasta, otwarty charakter tutejszych plaż oraz stałą wymianę wód napędzaną przez prądy morskie, Świnoujście jest znacznie mniej narażone na ten problem niż zamknięte zatoki. Dodatkowo temperatura wody wynosi obecnie 19°C, co jest wartością zbyt niską, by sprzyjać gwałtownemu namnażaniu się tych mikroorganizmów. Możecie więc bez obaw korzystać z morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Świnoujściu sprzyja umiarkowanemu wypoczynkowi – przy temperaturze powietrza wynoszącej 18°C i wodzie o temperaturze 19°C, warunki są odświeżające, a niemal bezwietrzna pogoda (wiatr 3 m/s) gwarantuje brak wysokich, męczących fal. Pamiętajmy jednak, że bezpieczny wypoczynek to odpowiedzialny wypoczynek. Choć dziś warunki są idealne, pogoda nad Bałtykiem potrafi zmienić się w mgnieniu oka, o czym dobitnie przekonały nas wczorajsze sztormowe ostrzeżenia. Zawsze przed wejściem do wody sprawdzajcie kolor flagi powiewającej na masztach ratowniczych i bezwzględnie stosujcie się do poleceń ratowników pracujących na kąpieliskach.

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