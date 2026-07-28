Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Świnoujściu zapraszają

Wczorajsza czerwona flaga, która powiewała nad świnoujskimi plażami z powodu silnego falowania i niebezpiecznych prądów wstecznych po nocnych burzach, to już przeszłość. Dzisiaj warunki uległy diametralnej poprawie. Bałtyk uspokoił się, a wiatr zwolnił do łagodnych 3 m/s, co stwarza doskonałe warunki do bezpiecznej kąpieli. Wszystkie cztery oficjalne kąpieliska w Świnoujściu są w pełni otwarte dla wczasowiczów:

Kąpielisko morskie Świnoujście - Uznam: woda jest w pełni zdatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 18°C, a wody 19°C. Przy wietrze wiejącym z prędkością zaledwie 3 m/s można liczyć na wyjątkowo spokojną taflę morza. Ostatnia ocena czystości wody z 23 lipca potwierdza jej doskonały stan.

woda jest w pełni zdatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 18°C, a wody 19°C. Przy wietrze wiejącym z prędkością zaledwie 3 m/s można liczyć na wyjątkowo spokojną taflę morza. Ostatnia ocena czystości wody z 23 lipca potwierdza jej doskonały stan. Kąpielisko morskie Świnoujście Bałtycka: oferuje identyczne, stabilne warunki (powietrze 18°C, woda 19°C). Ostatnie oficjalne badania z 23 lipca potwierdzają doskonałą jakość wody, a kolejna rutynowa kontrola zaplanowana jest na 31 lipca.

oferuje identyczne, stabilne warunki (powietrze 18°C, woda 19°C). Ostatnie oficjalne badania z 23 lipca potwierdzają doskonałą jakość wody, a kolejna rutynowa kontrola zaplanowana jest na 31 lipca. Kąpielisko morskie Świnoujście Interferie: to kolejny bezpieczny punkt na mapie Świnoujścia. Dzisiejsze parametry to 18°C w cieniu i zachęcające 19°C w wodzie. Badanie wody z 23 lipca dało zielone światło, a następny pomiar zaplanowano na 31 lipca.

to kolejny bezpieczny punkt na mapie Świnoujścia. Dzisiejsze parametry to 18°C w cieniu i zachęcające 19°C w wodzie. Badanie wody z 23 lipca dało zielone światło, a następny pomiar zaplanowano na 31 lipca. Kąpielisko morskie Świnoujście Przytór: idealne miejsce dla osób szukających nieco więcej spokoju, również w pełni otwarte dla plażowiczów z temperaturą wody sięgającą 19°C i powietrza 18°C, przy braku silnego wiatru (3 m/s).

Sinice w Świnoujściu? Sprawdzamy sytuację

Mamy świetne wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się letniej plagi Bałtyku. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Świnoujściu nie odnotowano zakwitu sinic. Ze względu na specyficzne, wyspiarskie położenie miasta, otwarty charakter tutejszych plaż oraz stałą wymianę wód napędzaną przez prądy morskie, Świnoujście jest znacznie mniej narażone na ten problem niż zamknięte zatoki. Dodatkowo temperatura wody wynosi obecnie 19°C, co jest wartością zbyt niską, by sprzyjać gwałtownemu namnażaniu się tych mikroorganizmów. Możecie więc bez obaw korzystać z morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Świnoujściu sprzyja umiarkowanemu wypoczynkowi – przy temperaturze powietrza wynoszącej 18°C i wodzie o temperaturze 19°C, warunki są odświeżające, a niemal bezwietrzna pogoda (wiatr 3 m/s) gwarantuje brak wysokich, męczących fal. Pamiętajmy jednak, że bezpieczny wypoczynek to odpowiedzialny wypoczynek. Choć dziś warunki są idealne, pogoda nad Bałtykiem potrafi zmienić się w mgnieniu oka, o czym dobitnie przekonały nas wczorajsze sztormowe ostrzeżenia. Zawsze przed wejściem do wody sprawdzajcie kolor flagi powiewającej na masztach ratowniczych i bezwzględnie stosujcie się do poleceń ratowników pracujących na kąpieliskach.

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