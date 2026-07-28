Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Ustroniu Morskim dziś zamknięte

Planujący dzisiejszy relaks nad wodą będą musieli zmienić plany i pozostać na brzegu. Pogoda na Bałtyku jest wyjątkowo dynamiczna, a stan morza w rejonie Wybrzeża Środkowego osiąga nawet do 4-5 stopni w skali Beauforta. Z tego powodu na wszystkich czterech monitorowanych plażach w Ustroniu Morskim wywieszono czerwone flagi.

Jedyną i bezpośrednią przyczyną zamknięcia kąpielisk jest wysoka fala przekraczająca 70 cm. Porywisty, zachodni wiatr sprawia, że prądy wsteczne oraz uderzenia fal o brzeg stanowią śmiertelne niebezpieczeństwo dla każdego, kto odważyłby się wejść do morza. Zakaz kąpieli dotyczy następujących miejsc:

Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Centralna”

Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Fregata”

Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Muszla”

Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Nadbrzeżna”

Warto podkreślić, że zamknięcie plaż ma charakter wyłącznie prewencyjny i wynika z dbałości o fizyczne bezpieczeństwo wczasowiczów w obliczu silnego falowania. Ostatnie badania laboratoryjne jakości wody, przeprowadzone 27 lipca, potwierdziły, że woda na wszystkich tych kąpieliskach pod kątem biologicznym i chemicznym jest w pełni przydatna do kąpieli.

Sinice w Ustroniu Morskim? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla osób obawiających się uciążliwych zakwitów glonów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Ustroniu Morskim nie odnotowano obecności sinic. Badania wody oraz codzienne obserwacje prowadzone przez ratowników i inspektorów sanitarnych jednoznacznie wykluczają problem toksycznych zakwitów w tym rejonie. Gdy tylko wiatr i fale opadną, woda będzie w pełni gotowa na bezpieczne i przyjemne kąpiele.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Warunki pogodowe w Ustroniu Morskim wymagają dziś od turystów sporej odporności na chłód. Temperatura powietrza wynosi zaledwie 19°C, a woda w Bałtyku ma 17°C. Sytuację potęguje wiatr wiejący z prędkością 6 m/s, co znacznie obniża temperaturę odczuwalną. Choć słońce może momentami przebijać się przez chmury, silne podmuchy i wysokie fale przypominają o potędze morskiego żywiołu.

W takich dniach jak dziś obowiązuje jedna, absolutna i złota zasada każdego plażowicza: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli przy brzegu fala wydaje się niegroźna, silne prądy głębinowe mogą w ułamku sekundy wciągnąć pod wodę nawet doświadczonego pływaka. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników pracujących na stanowiskach i pod żadnym pozorem nie lekceważyć ostrzeżeń.

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