Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Dziwnowie dziś zamknięte

Z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych, ratownicy podjęli decyzję o wywieszeniu czerwonych flag na każdym z monitorowanych kąpielisk w regionie. Przyczyną zamknięcia wszystkich plaż jest silny wiatr oraz wysoka, niebezpieczna fala, które uniemożliwiają bezpieczną pracę ratowników i zagrażają zdrowiu oraz życiu kąpiących się. Sytuacja ta dotyczy następujących miejsc:

Kąpielisko morskie Dziwnów Słoneczne – temperatura powietrza wynosi 16°C, wody 19°C, a wiatr wieje z prędkością 8 m/s.

– temperatura powietrza wynosi 16°C, wody 19°C, a wiatr wieje z prędkością 8 m/s. Kąpielisko morskie Łukęcin 'Spacerowa' – temperatura powietrza wynosi 17°C, wody 18°C, a wiatr wieje z prędkością 8 m/s.

– temperatura powietrza wynosi 17°C, wody 18°C, a wiatr wieje z prędkością 8 m/s. Kąpielisko morskie Dziwnów – temperatura powietrza wynosi 16°C, wody 19°C, a wiatr wieje z prędkością 8 m/s.

– temperatura powietrza wynosi 16°C, wody 19°C, a wiatr wieje z prędkością 8 m/s. Kąpielisko morskie Dziwnów Przymorze – temperatura powietrza wynosi 16°C, wody 19°C, a wiatr wieje z prędkością 8 m/s.

– temperatura powietrza wynosi 16°C, wody 19°C, a wiatr wieje z prędkością 8 m/s. Kąpielisko morskie Dziwnów Spadochroniarzy Polskich – temperatura powietrza wynosi 16°C, wody 19°C, a wiatr wieje z prędkością 8 m/s.

– temperatura powietrza wynosi 16°C, wody 19°C, a wiatr wieje z prędkością 8 m/s. Kąpielisko morskie Dziwnówek – temperatura powietrza wynosi 17°C, wody 18°C, a wiatr wieje z prędkością 8 m/s.

We wszystkich tych lokalizacjach wiatr wiejący z prędkością 8 m/s w połączeniu z falami przybojowymi tworzy silne prądy wsteczne, które potrafią wciągnąć w głąb morza nawet doświadczone osoby.

Sinice w Dziwnowie? Sprawdzamy sytuację

Plażowicze planujący wypoczynek w najbliższych dniach mogą jednak liczyć na dobre wieści – na żadnym z kąpielisk w gminie Dziwnów nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnie oficjalne badania czystości wody, przeprowadzone 27 lipca, potwierdzają, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne rutynowe testy laboratoryjne zaplanowano na 5 sierpnia, jednak na ten moment jakość wody pod kątem biologicznym nie budzi żadnych zastrzeżeń. Jedyną przeszkodą w korzystaniu z morskich kąpieli pozostają więc wyłącznie aktualne warunki pogodowe i wysokie fale.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Obecne warunki w Dziwnowie i okolicach są typowe dla przejściowego załamania pogody – temperatura powietrza oscyluje w granicach 16–17°C, a woda w morzu ma 18–19°C. Silny wiatr potęguje uczucie chłodu, dlatego zamiast kąpieli warto wybrać się na bezpieczny spacer brzegiem morza, pamiętając jednak o zachowaniu odpowiedniego dystansu od linii wzburzonej wody. Warto pamiętać o złotej zasadzie każdego plażowicza: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Nigdy nie należy ignorować poleceń ratowników i wkraczać do morza przy niesprzyjających warunkach – zdrowie i bezpieczeństwo są zawsze na pierwszym miejscu.

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