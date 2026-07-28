Sinice Dziwnów. Czy w Dziwnowie można się kąpać 28.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-28 10:17

Silny, sztormowy wiatr oraz wysokie fale na Bałtyku pokrzyżowały plany urlopowiczów wypoczywających w gminie Dziwnów. We wtorek, 28 lipca, na wszystkich lokalnych kąpieliskach obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do wody, co jest bezpośrednią konsekwencją ostrzeżeń IMGW przed sztormem i silnym wiatrem w strefie przybrzeżnej. Choć woda jest czysta, obecne warunki nautyczne stanowią śmiertelne niebezpieczeństwo dla każdego, kto zdecydowałby się na kąpiel.

raport kąpieliskowy - Bałtyk
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Dziwnów. Czy w Dziwnowie można się kąpać 28.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Dziwnowie dziś zamknięte

Z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych, ratownicy podjęli decyzję o wywieszeniu czerwonych flag na każdym z monitorowanych kąpielisk w regionie. Przyczyną zamknięcia wszystkich plaż jest silny wiatr oraz wysoka, niebezpieczna fala, które uniemożliwiają bezpieczną pracę ratowników i zagrażają zdrowiu oraz życiu kąpiących się. Sytuacja ta dotyczy następujących miejsc:

  • Kąpielisko morskie Dziwnów Słoneczne – temperatura powietrza wynosi 16°C, wody 19°C, a wiatr wieje z prędkością 8 m/s.
  • Kąpielisko morskie Łukęcin 'Spacerowa' – temperatura powietrza wynosi 17°C, wody 18°C, a wiatr wieje z prędkością 8 m/s.
  • Kąpielisko morskie Dziwnów – temperatura powietrza wynosi 16°C, wody 19°C, a wiatr wieje z prędkością 8 m/s.
  • Kąpielisko morskie Dziwnów Przymorze – temperatura powietrza wynosi 16°C, wody 19°C, a wiatr wieje z prędkością 8 m/s.
  • Kąpielisko morskie Dziwnów Spadochroniarzy Polskich – temperatura powietrza wynosi 16°C, wody 19°C, a wiatr wieje z prędkością 8 m/s.
  • Kąpielisko morskie Dziwnówek – temperatura powietrza wynosi 17°C, wody 18°C, a wiatr wieje z prędkością 8 m/s.

We wszystkich tych lokalizacjach wiatr wiejący z prędkością 8 m/s w połączeniu z falami przybojowymi tworzy silne prądy wsteczne, które potrafią wciągnąć w głąb morza nawet doświadczone osoby.

Sinice w Dziwnowie? Sprawdzamy sytuację

Plażowicze planujący wypoczynek w najbliższych dniach mogą jednak liczyć na dobre wieści – na żadnym z kąpielisk w gminie Dziwnów nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnie oficjalne badania czystości wody, przeprowadzone 27 lipca, potwierdzają, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne rutynowe testy laboratoryjne zaplanowano na 5 sierpnia, jednak na ten moment jakość wody pod kątem biologicznym nie budzi żadnych zastrzeżeń. Jedyną przeszkodą w korzystaniu z morskich kąpieli pozostają więc wyłącznie aktualne warunki pogodowe i wysokie fale.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Obecne warunki w Dziwnowie i okolicach są typowe dla przejściowego załamania pogody – temperatura powietrza oscyluje w granicach 16–17°C, a woda w morzu ma 18–19°C. Silny wiatr potęguje uczucie chłodu, dlatego zamiast kąpieli warto wybrać się na bezpieczny spacer brzegiem morza, pamiętając jednak o zachowaniu odpowiedniego dystansu od linii wzburzonej wody. Warto pamiętać o złotej zasadzie każdego plażowicza: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Nigdy nie należy ignorować poleceń ratowników i wkraczać do morza przy niesprzyjających warunkach – zdrowie i bezpieczeństwo są zawsze na pierwszym miejscu.

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