Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Mielnie dziś zamknięte

Niespokojny Bałtyk i porywisty wiatr uderzyły w wybrzeże Środkowe, zmuszając ratowników do wywieszenia czerwonych flag na wszystkich siedmiu kąpieliskach w Mielnie. Przyczyną zamknięcia plaż są wyjątkowo trudne warunki fizyczne na morzu. Na każdym z monitorowanych obszarów wysokość fal przekracza 70 cm, a na wodzie pojawiają się niebezpieczne, pieniste białe grzywy, które stwarzają ogromne zagrożenie dla kąpiących się. Sytuacja ta jest bezpośrednim skutkiem silnego wiatru zachodniego, przed którym ostrzegało Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych.

Poniżej znajduje się zestawienie wszystkich zamkniętych dzisiaj kąpielisk, gdzie obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do wody:

Mielno 216 – czerwona flaga z powodu fal powyżej 70 cm i porywistego wiatru,

– czerwona flaga z powodu fal powyżej 70 cm i porywistego wiatru, Mielno 218 – czerwona flaga z powodu fal powyżej 70 cm i porywistego wiatru,

– czerwona flaga z powodu fal powyżej 70 cm i porywistego wiatru, Mielno 219 – czerwona flaga z powodu fal powyżej 70 cm i porywistego wiatru,

– czerwona flaga z powodu fal powyżej 70 cm i porywistego wiatru, Mielno Floryda – czerwona flaga z powodu fal powyżej 70 cm i porywistego wiatru,

– czerwona flaga z powodu fal powyżej 70 cm i porywistego wiatru, Mielno Krokus – czerwona flaga z powodu fal powyżej 70 cm i porywistego wiatru,

– czerwona flaga z powodu fal powyżej 70 cm i porywistego wiatru, Mielno Morska – czerwona flaga z powodu fal powyżej 70 cm i porywistego wiatru,

– czerwona flaga z powodu fal powyżej 70 cm i porywistego wiatru, Mielno Pionierów – czerwona flaga z powodu fal powyżej 70 cm i porywistego wiatru.

Mimo że najnowsze oceny stanu sanitarnego wody nie wykazują problemów z jej czystością, to dynamiczna i sztormowa sytuacja w strefie brzegowej kategorycznie wyklucza dziś bezpieczną kąpiel.

Sinice w Mielnie? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich urlopowiczów martwiących się o jakość wody są bardzo dobre wiadomości. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Mielnie nie odnotowano zakwitu sinic. Parametry sanitarne wody pozostają bez zarzutu, a jej czystość sprzyjałaby rekreacji, gdyby nie niespokojna aura i wysokie fale. Problem sinic, który w upalne dni często paraliżuje bałtyckie plaże, obecnie w ogóle nie występuje w tym rejonie, co jest zasługą intensywnego mieszania się mas wody oraz niższych temperatur.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Warunki pogodowe w Mielnie nie zachęcają dziś do plażowania. Temperatura powietrza wynosi zaledwie 17°C, a woda w Bałtyku ma dokładnie taką samą temperaturę – 17°C. Sytuację potęguje silny, zachodni wiatr wiejący z prędkością aż 12 m/s (ok. 6 stopni w skali Beauforta). Choć pogoda w drugiej połowie tygodnia ma się poprawić, dziś należy bezwzględnie zrezygnować z wchodzenia do morza.

Złota zasada każdego odpowiedzialnego turysty brzmi: zawsze sprawdzaj kolor flagi na stanowisku ratowniczym i bezdyskusyjnie stosuj się do poleceń ratowników WOPR. Czerwona flaga to nie sugeria, lecz kategoryczny zakaz kąpieli, którego zignorowanie może skończyć się tragicznie.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie