Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Chłopach dziś zamknięte

Sztormowa aura panująca na Bałtyku i porywisty wiatr sprawiły, że ratownicy podjęli decyzję o zamknięciu tutejszych kąpielisk. Głównym powodem wprowadzenia zakazu są ekstremalnie trudne i niebezpieczne warunki nautyczne bezpośrednio przy brzegu. Na obu stanowiskach w Chłopach powiewają dzisiaj czerwone flagi, które kategorycznie zabraniają wchodzenia do wody.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż:

Chłopy 208B – ZAMKNIĘTE (czerwona flaga). Przyczyną zakazu jest fala o wysokości powyżej 70 cm, na której pojawiają się pieniste, białe grzywy. Warunki są wymagające: temperatura powietrza i wody wynosi 17°C, a wiatr wieje z prędkością aż 12 m/s. Pod kątem mikrobiologicznym woda jest bezpieczna (ocena z 14 lipca), jednak fizyczne zagrożenie wyklucza jakąkolwiek kąpiel.

– (czerwona flaga). Przyczyną zakazu jest fala o wysokości powyżej 70 cm, na której pojawiają się pieniste, białe grzywy. Warunki są wymagające: temperatura powietrza i wody wynosi 17°C, a wiatr wieje z prędkością aż 12 m/s. Pod kątem mikrobiologicznym woda jest bezpieczna (ocena z 14 lipca), jednak fizyczne zagrożenie wyklucza jakąkolwiek kąpiel. Chłopy 214 – ZAMKNIĘTE (czerwona flaga). Na tym kąpielisku panują identyczne warunki. Silny wiatr dochodzący do 12 m/s generuje fale powyżej 70 cm z białymi, pienistymi grzywami. Temperatura powietrza i wody to odpowiednio 17°C. Choć badania wody nie wykazują zanieczyszczeń, ze względów bezpieczeństwa wejście do morza jest absolutnie zabronione.

Sinice w Chłopach? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich obawiających się letnich zakwitów. Zgodnie z oficjalnymi analizami sanitarnymi, na monitorowanych kąpieliskach w Chłopach nie odnotowano obecności ani zakwitu sinic. Ostatnie badania laboratoryjne próbek wody potwierdzają, że pod względem biologicznym woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Gdyby nie wysoka fala i sztormowa aura, nic nie stałoby na przeszkodzie, aby cieszyć się bezpieczną kąpielą w morzu.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Chłopach zdecydowanie sprzyja spacerom i wdychaniu bogatego w jod powietrza niż kąpielom w morzu. Przy temperaturze powietrza na poziomie 17°C, wodzie o tej samej temperaturze oraz silnym wietrze wiejącym z prędkością 12 m/s, odczucie chłodu może być bardzo dotkliwe. Pamiętajmy o złotej zasadzie bezpiecznego wypoczynku: czerwona flaga to nie sugestia, lecz kategoryczny zakaz wchodzenia do wody. Siła fal i zdradliwe prądy wsteczne przy takim wietrze stanowią śmiertelne zagrożenie nawet dla najlepszych pływaków. Zawsze bezwzględnie stosujmy się do poleceń ratowników pracujących na plaży.

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