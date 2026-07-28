Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Międzyzdrojach dziś zamknięte

Sztormowa aura na Bałtyku i silne podmuchy wiatru sprawiły, że na masztach w Międzyzdrojach załopotały dziś czerwone flagi. Choć bezpośrednio przy brzegu prędkość wiatru wynosi obecnie umiarkowane 5 m/s, to wzburzone przez wcześniejsze porywy fale wygenerowały w strefie przybrzeżnej wyjątkowo zdradliwe warunki. Ze względu na silne prądy wsteczne, które potrafią błyskawicznie wciągnąć pod wodę nawet doświadczonych pływaków, wprowadzono bezwzględny zakaz wchodzenia do morza na całym lokalnym wybrzeżu.

Oto szczegółowy wykaz zamkniętych kąpielisk:

Kąpielisko morskie Międzyzdroje Wschód (obszar o długości 920 metrów na wschód od molo) – całkowicie zamknięte z powodu silnych prądów wstecznych . Temperatura powietrza wynosi 18°C, natomiast woda w morzu ma zachęcające 20°C.

(obszar o długości 920 metrów na wschód od molo) – całkowicie zamknięte z powodu . Temperatura powietrza wynosi 18°C, natomiast woda w morzu ma zachęcające 20°C. Kąpielisko morskie Międzyzdroje Zachód (obszar o długości 1086 metrów na zachód od molo) – tutaj również obowiązuje zakaz kąpieli z powodu silnych prądów wstecznych przy identycznych parametrach pogodowych (powietrze 18°C, woda 20°C).

Należy pamiętać, że prądy wsteczne powstają w miejscach, gdzie powracająca z plaży woda szuka ujścia i odpływa z ogromną siłą w głąb morza. Walka z takim żywiołem jest skrajnie niebezpieczna i niemal zawsze skazana na porażkę, dlatego decyzja o wywieszeniu czerwonych flag była jedynym słusznym krokiem dla zapewnienia bezpieczeństwa wypoczywających.

Sinice w Międzyzdrojach? Sprawdzamy sytuację

Mimo że czerwone flagi uniemożliwiają dziś wejście do Bałtyku, mamy przynajmniej jedną bardzo dobrą wiadomość dla turystów spędzających urlop w tym regionie. Na monitorowanych kąpieliskach w Międzyzdrojach nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, przeprowadzona 17 lipca, potwierdziła, że woda w obu kąpieliskach pod względem mikrobiologicznym jest w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne rutynowe badanie parametrów sanitarnych zaplanowano na 4 sierpnia. Oznacza to, że gdy tylko wiatr ucichnie, a fale opadną, turyści będą mogli bezpiecznie i bez obaw o zdrowie wrócić do morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Międzyzdrojach są wyjątkowo specyficzne – temperatura wody w morzu wynosi przyjemne 20°C i jest wyższa od temperatury rześkiego powietrza, które osiąga dziś 18°C. Umiarkowany wiatr wiejący przy brzegu z prędkością 5 m/s może stwarzać pozory bezpiecznej aury, jednak pod powierzchnią wody kryje się niewidzialny wróg. Złota zasada każdego odpowiedzialnego turysty brzmi: zawsze respektuj kolor wywieszonej flagi i bezwzględnie słuchaj poleceń ratowników. Pamiętaj, że czerwona flaga to nie sugestia, lecz kategoryczny zakaz wchodzenia do wody wprowadzony po to, by chronić Twoje życie i zdrowie.

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