Sinice Dźwirzyno. Czy w Dźwirzynie można się kąpać 28.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-28 11:01

28 lipca kapryśna aura nad Bałtykiem po raz kolejny dała o sobie znać, zmuszając ratowników do wywieszenia czerwonej flagi na plaży w Dźwirzynie. Wszystko przez sztormowy wiatr i wysokie fale, przed którymi w swoich komunikatach ostrzegał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ze względu na bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia, wejście do wody jest dziś całkowicie zabronione.

raport kąpieliskowy - Bałtyk
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Dźwirzyno. Czy w Dźwirzynie można się kąpać 28.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Dźwirzynie dziś zamknięte

Szalejący żywioł i porywisty wiatr nie pozostawiły ratownikom wyboru – bezpieczeństwo wczasowiczów jest absolutnym priorytetem. Na jedynym oficjalnym kąpielisku w Dźwirzynie powiewa dziś czerwona flaga. Powodem podjęcia tak zdecydowanych kroków są wyjątkowo trudne warunki hydrometeorologiczne na Wybrzeżu, związane z przemieszczającym się nad Bałtykiem układem niskiego ciśnienia.

Oto szczegóły dotyczące zamkniętego kąpieliska:

  • Kąpielisko Dźwirzyno – wprowadzenie zakazu kąpieli wywołane jest przez silny wiatr (osiągający w pomiarach aż 13 m/s) oraz wysoką falę, która uniemożliwia bezpieczne wejście do wody i stwarza ryzyko porwania przez prądy wsteczne.

Pamiętajmy, że wzburzone morze i wysokie fale potrafią być zdradliwe nawet przy samym brzegu, dlatego należy bezwzględnie respektować polecenia służb ratunkowych.

Sinice w Dźwirzynie? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich, którzy obawiają się nagłego zakwitu groźnych mikroorganizmów, mamy bardzo dobre wieści. Na monitorowanym kąpielisku w Dźwirzynie nie odnotowano obecności sinic. Oficjalna i wciąż aktualna ocena przydatności wody, opublikowana po badaniach z 22 lipca 2026 roku, potwierdza, że woda pod względem mikrobiologicznym jest w pełni czysta i bezpieczna. Kolejne rutynowe badanie zaplanowano na 3 sierpnia 2026 roku. Choć dziś kąpiel uniemożliwia nam wysoka fala, to przynajmniej problem sinic całkowicie omija tutejszą plażę.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Warunki pogodowe w Dźwirzynie w dniu 28 lipca nie zachęcają do plażowania w tradycyjnym wydaniu. Temperatura powietrza wynosi zaledwie 16°C, a chłodny wiatr wiejący z prędkością aż 13 m/s znacząco obniża temperaturę odczuwalną. Co ciekawe, woda w Bałtyku ma dziś 17°C, jest więc cieplejsza od powietrza.

Złota zasada plażowicza: Czerwona flaga to nie sugestia, lecz kategoryczny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli potrafisz świetnie pływać, przy silnym wietrze i wysokich falach prądy wsteczne mogą okazać się śmiertelną pułapką. Zawsze sprawdzaj komunikaty na wieży ratowniczej i bezwzględnie słuchaj poleceń ratowników WOPR!

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