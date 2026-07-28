Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Grzybowie dziś zamknięte

Przechodzący nad Bałtykiem głęboki układ niżowy przyniósł gwałtowny wzrost prędkości wiatru oraz bardzo wysoką falę. Z tego powodu ratownicy podjęli jedyną słuszną decyzję o zamknięciu plaży. Na jedynym oficjalnym kąpielisku w miejscowości wprowadzono bezwzględny zakaz kąpieli:

Kąpielisko Grzybowo – ZAMKNIĘTE (czerwona flaga). Przyczyną wywieszenia czerwonej flagi jest silny wiatr oraz wysoka fala.

Warunki panujące na plaży są dziś wyjątkowo surowe. Prędkość wiatru dochodzi do 13 m/s, co w połączeniu z temperaturą powietrza wynoszącą zaledwie 16°C sprawia, że odczuwalny chłód jest bardzo dotkliwy. Prawdziwym szokiem dla turystów może być jednak temperatura wody, która spadła do zaledwie 1°C. Tak drastyczne wychłodzenie morza to rzadkie, ale znane zjawisko upwellingu – silne, wiejące wzdłuż brzegu wiatry odpychają ciepłą wodę powierzchniową, a na jej miejsce napływa lodowata woda z głębin Bałtyku. Wchodzenie do tak zimnego akwenu przy silnym falowaniu grozi natychmiastowym szokiem termicznym i skurczami.

Sinice w Grzybowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich osób obawiających się uciążliwych i toksycznych zakwitów wody. Na monitorowanym kąpielisku w Grzybowie nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena laboratoryjna jakości wody, przeprowadzona przez sanepid 22 lipca 2026 roku, potwierdziła, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne badanie czystości mikrobiologicznej zaplanowane jest na 3 sierpnia 2026 roku. Oznacza to, że pod względem biologicznym woda pozostaje czysta, a jedyną przeszkodą w bezpiecznym wypoczynku są dziś niebezpieczne siły natury i ekstremalne warunki fizyczne.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując dzisiejsze warunki w Grzybowie: temperatura powietrza to skromne 16°C, lodowata woda ma zaledwie 1°C, a silny wiatr o prędkości 13 m/s generuje wysokie, niebezpieczne fale. Choć pogoda nie zachęca do plażowania, wielu turystów kusi spacer wzdłuż brzegu. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopowicza: zawsze respektuj kolory flag wywieszanych przez ratowników. Czerwona flaga to nie sugestia, lecz kategoryczny zakaz wchodzenia do wody – prądy wsteczne przy wysokiej fali potrafią porwać nawet najsilniejszego pływaka. Słuchajmy komunikatów ratowników i dbajmy o bezpieczeństwo swoje oraz naszych bliskich.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie