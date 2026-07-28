Sinice Łazy. Czy w Łazach można się kąpać 28.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-28 11:04

Planowany urlop w Łazach musi dziś poczekać na bezpieczniejsze warunki. W związku z dynamiczną sytuacją pogodową i ostrzeżeniami IMGW przed sztormem na Wybrzeżu Środkowym, 28 lipca wszystkie lokalne kąpieliska zostały zamknięte. Choć woda pod względem mikrobiologicznym jest w pełni bezpieczna, szalejący wiatr i olbrzymie fale uniemożliwiają bezpieczne wejście do morza.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej przy wzburzonym morzu w Łazach. O zakazie kąpieli przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Łazy. Czy w Łazach można się kąpać 28.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Łazach dziś zamknięte

Sztormowa aura, która zdominowała polskie wybrzeże, nie oszczędziła również gminy Sianów. Ratownicy pracujący na plażach w Łazach podjęli jedyną słuszną decyzję o wprowadzeniu całkowitego zakazu kąpieli na wszystkich monitorowanych odcinkach. Choć warunki mogą wyglądać widowiskowo, wejście do wody w tym momencie stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia.

Czerwona flaga powiewa obecnie na następujących kąpieliskach:

  • Łazy 223B – zamknięte z powodu ekstremalnego zafalowania, silnych prądów wstecznych i porywistego wiatru.
  • Łazy 224 – zamknięte z powodu niebezpiecznych warunków sztormowych.
  • Łazy 225B – zamknięte z identycznych przyczyn bezpieczeństwa.

Wszystkie te plaże zmagają się z niezwykle groźnymi zjawiskami fizycznymi:

  • Wysokie fale: Na morzu formują się wyraźnie długie fale pokryte białą pianą, których wysokość sięga od 2,5 do nawet 4,0 metrów.
  • Silne prądy wsteczne: To niewidzialne i śmiertelnie niebezpieczne zjawisko, które potrafi błyskawicznie wciągnąć w głąb morza nawet doświadczonych pływaków.
  • Porywisty wiatr: Prędkość wiatru dochodzi do 12 m/s, co przekracza 5 stopni w skali Beauforta. Odpowiada to alertom meteorologicznym wydanym dla tego regionu.

Sinice w Łazach? Sprawdzamy sytuację

Bardzo dobre wiadomości dotyczą kwestii czystości wody – na monitorowanych kąpieliskach w Łazach nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnie oficjalne badania laboratoryjne potwierdziły, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Sytuacja ta wpisuje się w ogólny, korzystny trend na otwartym Bałtyku, gdzie silne mieszanie mas wody przez wiatr i fale skutecznie zapobiega gromadzeniu się niebezpiecznych cyjanobakterii przy brzegu. Gdy tylko sztorm ucichnie, jakość wody nie będzie stanowiła najmniejszej przeszkody do powrotu do letniego wypoczynku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Łazach upływa pod znakiem chłodu i silnego wiatru. Zarówno temperatura powietrza, jak i wody wynosi zaledwie 17°C. W połączeniu z porywistym wiatrem o prędkości 12 m/s, warunki sprzyjają raczej spacerom brzegiem morza i wdychaniu cennego jodu niż plażowaniu w kostiumie kąpielowym.

Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego bezpiecznego wypoczynku: zawsze sprawdzaj kolor flagi przed wejściem na plażę i bezwzględnie słuchaj poleceń ratowników. Czerwona flaga to nie sugestia, lecz kategoryczny zakaz wchodzenia do wody. Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich!

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