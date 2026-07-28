Sinice Darłowo. Czy w Darłowie można się kąpać 28.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-28 11:05

Planując odpoczynek nad Bałtykiem 28 lipca, turyści muszą zmienić swoje plany i zrezygnować z wchodzenia do morza. Wszystkie plaże w Darłowie zostały dziś zamknięte przez ratowników z powodu groźnego falowania, które jest bezpośrednim następstwem silnych wiatrów szalejących na otwartym morzu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla wybrzeża zachodniego oraz środkowego ostrzeżenia przed niebezpiecznymi zjawiskami, co bezpośrednio przekłada się na trudne i nieprzewidywalne warunki przy samym brzegu.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej w Darłowie przy wzburzonym morzu. O zakazie kąpieli przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Darłowo. Czy w Darłowie można się kąpać 28.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Darłowie dziś zamknięte

Sztormowa aura na pełnym morzu dała się we znaki również na darłowskich plażach. Choć na samym brzegu prędkość wiatru wynosi obecnie umiarkowane 5 m/s, to mocno rozkołysany Bałtyk generuje wysokie, niezwykle niebezpieczne fale, które uniemożliwiają bezpieczną kąpiel. W trosce o zdrowie i życie wczasowiczów ratownicy podjęli decyzję o wywieszeniu czerwonej flagi na każdym z lokalnych kąpielisk.

Oto pełna lista kąpielisk w Darłowie, na których obowiązuje dziś bezwzględny zakaz kąpieli z powodu wysokich fal:

  • Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 1
  • Kąpielisko Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 2
  • Darłówko Wschodnie - kąpielisko nr 3
  • Darłówko Wschodnie - kąpielisko nr 4
  • Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 2
  • Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 3
  • Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 4
  • Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 5

Pamiętajmy, że pozorne uspokojenie aury przy brzegu bywa zdradliwe. Fala przyboczna oraz niewidoczne z plaży silne prądy wsteczne stanowią śmiertelne zagrożenie nawet dla doświadczonych pływaków. Czerwona flaga nie jest jedynie ostrzeżeniem – oznacza ona kategoryczny zakaz wchodzenia do wody, który musi być bezwzględnie respektowany.

Sinice w Darłowie? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich turystów obawiających się letnich zakwitów toksycznych organizmów mamy dobre wieści – na monitorowanych kąpieliskach w Darłowie nie odnotowano obecności sinic. Przeprowadzone oceny stanu wody wykazują, że jest ona czysta i w pełni przydatna do kąpieli. Dzisiejszy zakaz ma charakter wyłącznie fizyczny i wynika z niebezpiecznego falowania. Gdy tylko żywioł się uspokoi, plażowicze będą mogli bezpiecznie i bez obaw o zdrowie korzystać z uroków bałtyckiej wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Darłowie nie rozpieszcza miłośników upałów. Temperatura powietrza wynosi zaledwie 16°C, natomiast temperatura wody w morzu to 17°C. Wiatr na plażach wieje z prędkością 5 m/s, jednak sytuacja na otwartym morzu jest znacznie bardziej dynamiczna, co widać po wysokich falach rozbijających się o brzeg. Niezależnie od pogody, zawsze pamiętajmy o złotej zasadzie każdego plażowicza: bezwzględnie przestrzegamy koloru wywieszonej flagi i słuchamy poleceń ratowników. Czerwona flaga to kategoryczny zakaz wchodzenia do wody, który ratuje życie.

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