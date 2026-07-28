Sinice Pobierowo. Czy w Pobierowie można się kąpać 28.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-28 14:03

Dynamiczna, wietrzna aura i niespokojny Bałtyk mocno pokrzyżowały plany wypoczywającym w Pobierowie. We wtorek, 28 lipca, na wszystkich lokalnych plażach powiewają czerwone flagi, co jest bezpośrednią konsekwencją silnego wiatru oraz niebezpiecznie wysokich fal, przed którymi ostrzegał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dla własnego bezpieczeństwa turyści muszą dziś zrezygnować z wchodzenia do wody i wybrać alternatywne formy spędzania wolnego czasu.

Drewniana wieża ratownicza z czerwoną flagą na plaży w Pobierowie. O zakazie kąpieli przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Pobierowo. Czy w Pobierowie można się kąpać 28.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Pobierowie dziś zamknięte

Niezwykle trudne warunki panujące na morzu sprawiły, że ratownicy podjęli jedyną słuszną decyzję o wprowadzeniu bezwzględnego zakazu kąpieli. Silny wiatr osiągający w porywach prędkość 7 m/s generuje wysokie, niebezpieczne fale, które uniemożliwiają bezpieczną rekreację w wodzie. Na wszystkich sześciu strzeżonych plażach w Pobierowie obowiązuje dziś czerwona flaga. Oto szczegółowe zestawienie zamkniętych kąpielisk:

  • Kąpielisko Pobierowo 2 – zamknięte z powodu zbyt wysokich fal. Temperatura powietrza wynosi 18°C, woda ma 18°C, a wiatr wieje z prędkością 7 m/s.
  • Kąpielisko Pobierowo Centrum – zamknięte z powodu zbyt wysokich fal. Temperatura powietrza wynosi 18°C, woda ma 18°C, a wiatr wieje z prędkością 7 m/s.
  • Kąpielisko Pobierowo plaża wschodnia 2 – zamknięte z powodu zbyt wysokich fal. Temperatura powietrza wynosi 18°C, woda ma 18°C, a wiatr wieje z prędkością 7 m/s.
  • Kąpielisko Pobierowo plaża zachodnia – zamknięte z powodu zbyt wysokich fal. Temperatura powietrza wynosi 18°C, woda ma 18°C, a wiatr wieje z prędkością 7 m/s.
  • Kąpielisko Pobierowo plaża zachodnia 2 – zamknięte z powodu zbyt wysokich fal. Temperatura powietrza wynosi 18°C, woda ma 18°C, a wiatr wieje z prędkością 7 m/s.
  • Kąpielisko Pobierowo plaża wschodnia – zamknięte z powodu zbyt wysokich fal. Temperatura powietrza wynosi 18°C, woda ma 18°C, a wiatr wieje z prędkością 7 m/s.

Choć woda w Bałtyku pod względem mikrobiologicznym jest w pełni przydatna do kąpieli, co potwierdziły ostatnie badania z 23 lipca, to fizyczne warunki hydrograficzne stanowią obecnie zbyt duże zagrożenie dla zdrowia i życia plażowiczów.

Sinice w Pobierowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych i niebezpiecznych zakwitów mikroorganizmów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Pobierowie nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, przeprowadzona przez inspekcję sanitarną 23 lipca, jednoznacznie potwierdza, że woda jest czysta i bezpieczna pod względem biologicznym. Kolejne rutynowe badanie zaplanowano na 3 sierpnia, co pozwala turystom mieć pewność, że stan sanitarny tutejszych plaż jest stale pod kontrolą.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Pobierowie upływa pod znakiem rześkiej, typowo nadmorskiej aury, w której temperatura powietrza i wody osiągnęła 18°C, przy wietrze o prędkości 7 m/s. Choć niebo bywa dziś częściowo zachmurzone, a słońce momentami przebija się przez chmury, porywisty wiatr sprawia, że temperatura odczuwalna jest znacznie niższa. Pamiętajmy o najważniejszej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Słuchajmy poleceń ratowników i nie ryzykujmy życia – wzburzone morze i silne prądy wsteczne potrafią być śmiertelną pułapką nawet dla najbardziej doświadczonych pływaków.

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