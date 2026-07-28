Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Niechorzu dziś zamknięte

Przechodzący nad Polską układ niżowy przyniósł gwałtowne załamanie pogody i silny wiatr na Bałtyku. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla Wybrzeża Środkowego, a stan morza w strefie brzegowej osiąga nawet 4 do 5 stopni w skali Beauforta. Tak silny wiatr bezpośrednio przekłada się na wygenerowanie bardzo wysokich i niebezpiecznych fal oraz groźnych prądów wstecznych. W trosce o bezpieczeństwo turystów ratownicy na wszystkich stanowiskach podjęli decyzję o wywieszeniu czerwonych flag. Całkowity zakaz kąpieli obowiązuje na następujących kąpieliskach:

Kąpielisko Niechorze 2 – temperatura powietrza i wody wynosi rześkie 18°C, a wiatr wieje z prędkością 7 m/s. Powodem wywieszenia czerwonej flagi są zbyt duże fale.

– temperatura powietrza i wody wynosi rześkie 18°C, a wiatr wieje z prędkością 7 m/s. Powodem wywieszenia czerwonej flagi są zbyt duże fale. Kąpielisko Niechorze Centrum – zarówno woda, jak i powietrze mają po 18°C. Przy wietrze osiągającym 7 m/s kąpiel jest zabroniona z uwagi na wysokie fale.

– zarówno woda, jak i powietrze mają po 18°C. Przy wietrze osiągającym 7 m/s kąpiel jest zabroniona z uwagi na wysokie fale. Kąpielisko Niechorze plaża wschodnia – termometry pokazują tu 18°C (zarówno dla powietrza, jak i wody). Wiatr o sile 7 m/s uniemożliwia bezpieczne pływanie.

– termometry pokazują tu 18°C (zarówno dla powietrza, jak i wody). Wiatr o sile 7 m/s uniemożliwia bezpieczne pływanie. Kąpielisko Niechorze plaża zachodnia – identyczne warunki (temperatura 18°C, wiatr 7 m/s) sprawiły, że na plaży obowiązuje czerwona flaga z powodu zbyt dużych fal.

– identyczne warunki (temperatura 18°C, wiatr 7 m/s) sprawiły, że na plaży obowiązuje czerwona flaga z powodu zbyt dużych fal. Niechorze plaża zachodnia 2 – ostatnie z monitorowanych miejsc również pozostaje zamknięte dla kapiących się przy temperaturze powietrza i wody równej 18°C oraz wietrze 7 m/s.

Warto podkreślić, że ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 23 lipca wykazała, iż woda w regionie jest w pełni przydatna do kąpieli. Niestety, tym razem parametry mikrobiologiczne muszą ustąpić przed siłą natury – dopóki wiatr i fale nie opadną, plażowiczom pozostają jedynie spacery brzegiem morza.

Sinice w Niechorzu? Sprawdzamy sytuację

Dla osób planujących letni odpoczynek nad morzem są to bardzo dobre informacje. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Niechorzu nie odnotowano obecności sinic. Ostatnie kompleksowe badania wody potwierdziły jej przydatność do kąpieli, a niska temperatura wody (18°C) skutecznie hamuje rozwój tych niebezpiecznych organizmów. Gdy tylko minie sztormowa aura, będzie można bez obaw wrócić do bezpiecznej rekreacji.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Niechorzu wymaga od turystów sporej odporności na chłód – zarówno temperatura powietrza, jak i wody wynosi zaledwie 18°C, a odczucie zimna potęguje wiatr wiejący z prędkością 7 m/s. Choć wzburzony Bałtyk wygląda spektakularnie, warto pamiętać o najważniejszej, złotej zasadzie nadmorskiego wypoczynku: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli potrafi się świetnie pływać, prądy wsteczne generowane przez wysokie fale potrafią w ułamku sekundy wciągnąć człowieka w głąb morza. Należy bezwzględnie słuchać poleceń ratowników i dbać o wspólne bezpieczeństwo.

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