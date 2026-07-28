Sinice Niechorze. Czy w Niechorzu można się kąpać 28.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-28 14:02

Wzburzony Bałtyk i silny wiatr po raz kolejny dają się we znaki wypoczywającym na polskim wybrzeżu. Z powodu niebezpiecznych warunków atmosferycznych i wysokich fal, 28 lipca wszystkie kąpieliska w Niechorzu zostały tymczasowo zamknięte dla kąpiących się. Choć stan wody pod kątem sanitarnym jest bez zarzutu, to czerwone flagi powiewające na plażach jasno dają do zrozumienia, że wchodzenie do morza jest dziś skrajnie niebezpieczne.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej w Niechorzu. O zakazie kąpieli z powodu wysokich fal przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Niechorze. Czy w Niechorzu można się kąpać 28.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Niechorzu dziś zamknięte

Przechodzący nad Polską układ niżowy przyniósł gwałtowne załamanie pogody i silny wiatr na Bałtyku. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla Wybrzeża Środkowego, a stan morza w strefie brzegowej osiąga nawet 4 do 5 stopni w skali Beauforta. Tak silny wiatr bezpośrednio przekłada się na wygenerowanie bardzo wysokich i niebezpiecznych fal oraz groźnych prądów wstecznych. W trosce o bezpieczeństwo turystów ratownicy na wszystkich stanowiskach podjęli decyzję o wywieszeniu czerwonych flag. Całkowity zakaz kąpieli obowiązuje na następujących kąpieliskach:

  • Kąpielisko Niechorze 2 – temperatura powietrza i wody wynosi rześkie 18°C, a wiatr wieje z prędkością 7 m/s. Powodem wywieszenia czerwonej flagi są zbyt duże fale.
  • Kąpielisko Niechorze Centrum – zarówno woda, jak i powietrze mają po 18°C. Przy wietrze osiągającym 7 m/s kąpiel jest zabroniona z uwagi na wysokie fale.
  • Kąpielisko Niechorze plaża wschodnia – termometry pokazują tu 18°C (zarówno dla powietrza, jak i wody). Wiatr o sile 7 m/s uniemożliwia bezpieczne pływanie.
  • Kąpielisko Niechorze plaża zachodnia – identyczne warunki (temperatura 18°C, wiatr 7 m/s) sprawiły, że na plaży obowiązuje czerwona flaga z powodu zbyt dużych fal.
  • Niechorze plaża zachodnia 2 – ostatnie z monitorowanych miejsc również pozostaje zamknięte dla kapiących się przy temperaturze powietrza i wody równej 18°C oraz wietrze 7 m/s.

Warto podkreślić, że ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 23 lipca wykazała, iż woda w regionie jest w pełni przydatna do kąpieli. Niestety, tym razem parametry mikrobiologiczne muszą ustąpić przed siłą natury – dopóki wiatr i fale nie opadną, plażowiczom pozostają jedynie spacery brzegiem morza.

Sinice w Niechorzu? Sprawdzamy sytuację

Dla osób planujących letni odpoczynek nad morzem są to bardzo dobre informacje. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Niechorzu nie odnotowano obecności sinic. Ostatnie kompleksowe badania wody potwierdziły jej przydatność do kąpieli, a niska temperatura wody (18°C) skutecznie hamuje rozwój tych niebezpiecznych organizmów. Gdy tylko minie sztormowa aura, będzie można bez obaw wrócić do bezpiecznej rekreacji.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Niechorzu wymaga od turystów sporej odporności na chłód – zarówno temperatura powietrza, jak i wody wynosi zaledwie 18°C, a odczucie zimna potęguje wiatr wiejący z prędkością 7 m/s. Choć wzburzony Bałtyk wygląda spektakularnie, warto pamiętać o najważniejszej, złotej zasadzie nadmorskiego wypoczynku: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli potrafi się świetnie pływać, prądy wsteczne generowane przez wysokie fale potrafią w ułamku sekundy wciągnąć człowieka w głąb morza. Należy bezwzględnie słuchać poleceń ratowników i dbać o wspólne bezpieczeństwo.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata
Pytanie 1 z 10
Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to...
Wakacje bez stresu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki