Sinice Trzęsacz. Czy w Trzęsaczu można się kąpać 28.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-28 14:09

Silny wiatr i wysokie fale sprawiły, że wypoczynek nad wodą w Trzęsaczu musi dziś przybrać inną formę niż kąpiele morskie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed sztormem na Bałtyku Południowym, co bezpośrednio przekłada się na trudne warunki na lokalnych plażach. Prezentujemy aktualny raport o stanie kąpielisk na 28 lipca.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej przy wzburzonym morzu w Trzęsaczu. O stanie kąpielisk przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Trzęsacz. Czy w Trzęsaczu można się kąpać 28.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Trzęsaczu dziś zamknięte

Z powodu niebezpiecznych warunków atmosferycznych na obu oficjalnych kąpieliskach w Trzęsaczu obowiązuje dziś bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Decyzja ta jest podyktowana troską o bezpieczeństwo turystów i została podjęta na podstawie aktualnego stanu morza. IMGW ostrzega, że wiatr na Bałtyku Południowym może w porywach generować bardzo wysokie fale i niebezpieczne prądy wsteczne.

Oto lista kąpielisk zamkniętych z powodu zbyt wysokich fal:

  • Kąpielisko Trzęsacz: Ratownicy wywiesili czerwoną flagę. Choć badania z 23 lipca potwierdzają, że woda pod względem biologicznym jest czysta i przydatna do kąpieli, to wejście do niej przy wietrze wiejącym z prędkością 7 m/s jest skrajnie niebezpieczne. Kolejne badanie jakości wody zaplanowano na 3 sierpnia.
  • Kąpielisko Trzęsacz plaża wschodnia: Sytuacja na wschodniej części plaży wygląda identycznie. Obowiązuje tu czerwona flaga z powodu silnego falowania. Temperatura powietrza oraz wody wynosi dziś 18°C, a wiatr osiąga prędkość 7 m/s.

Sinice w Trzęsaczu? Sprawdzamy sytuację

Mamy dobre wiadomości dla osób obawiających się uciążliwych zakwitów mikroorganizmów. Na monitorowanych kąpieliskach w Trzęsaczu nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody przeprowadzona 23 lipca potwierdziła, że woda jest w pełni bezpieczna pod względem biologicznym i przydatna do kąpieli. Dzisiejsze wywieszenie czerwonych flag ma charakter wyłącznie meteorologiczny i nie ma żadnego związku z jakością wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dziś w Trzęsaczu panują rześkie warunki: temperatura powietrza wynosi 18°C, a woda w Bałtyku ma dokładnie tyle samo, czyli 18°C. Silny wiatr wiejący z prędkością 7 m/s potęguje uczucie chłodu, dlatego zamiast kąpieli warto wybrać się na bezpieczny spacer i podziwiać słynne ruiny kościoła na klifie.

Pamiętaj o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: zawsze sprawdzaj kolor flagi na stanowisku ratowniczym przed wejściem na piasek. Czerwona flaga to nie sugestia – to bezwzględny zakaz kąpieli. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego zawsze słuchaj poleceń ratowników i nie ryzykuj życia w walce z żywiołem.

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