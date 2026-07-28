Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Pogorzelicy dziś zamknięte

Z powodu skrajnie trudnych warunków atmosferycznych i silnego falowania morza, ratownicy musieli wprowadzić bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed silnym wiatrem dla Wybrzeża Środkowego, co przekłada się na powstawanie groźnych fal oraz prądów wstecznych w strefie przybrzeżnej. Na otwartym morzu stan Bałtyku osiąga dziś od 4 do 5 stopni w skali Beauforta. Czerwona flaga powiewa obecnie na każdym z lokalnych stanowisk ratowniczych.

Oto szczegółowy wykaz kąpielisk w Pogorzelicy objętych zakazem kąpieli:

Kąpielisko Pogorzelica 2 – zamknięte z powodu zbyt dużych fal. Temperatura powietrza wynosi 18°C , a woda ma 18°C . Prędkość wiatru w strefie plażowej dochodzi do 7 m/s .

– zamknięte z powodu zbyt dużych fal. Temperatura powietrza wynosi , a woda ma . Prędkość wiatru w strefie plażowej dochodzi do . Kąpielisko Pogorzelica Centrum – zamknięte z powodu zbyt dużych fal. Temperatura powietrza to 18°C , wody 18°C , natomiast prędkość wiatru wynosi 7 m/s .

– zamknięte z powodu zbyt dużych fal. Temperatura powietrza to , wody , natomiast prędkość wiatru wynosi . Kąpielisko Pogorzelica plaża wschodnia – zamknięte z powodu zbyt dużych fal. Odnotowano temperaturę powietrza na poziomie 18°C , wody 18°C oraz wiatr o sile 7 m/s .

– zamknięte z powodu zbyt dużych fal. Odnotowano temperaturę powietrza na poziomie , wody oraz wiatr o sile . Kąpielisko Pogorzelica plaża zachodnia – zamknięte z powodu zbyt dużych fal. Termometry wskazują 18°C w powietrzu oraz 18°C w wodzie, przy wietrze osiągającym 7 m/s.

Wszystkie powyższe pomiary i decyzje o zamknięciu kąpielisk są aktualne na dzień 28 lipca 2026 roku. Choć parametry fizyczne morza uniemożliwiają dziś rekreację, pod względem sanitarnym woda pozostaje bez zarzutu.

Sinice w Pogorzelicy? Sprawdzamy sytuację

To świetna wiadomość dla wszystkich wczasowiczów planujących urlop w tym regionie – na monitorowanych kąpieliskach w Pogorzelicy nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, przeprowadzona 23 lipca 2026 roku, jednoznacznie potwierdziła, że woda na wszystkich czterech plażach jest w pełni przydatna do kąpieli. Służby sanitarne nie wykazały żadnych nieprawidłowości mikrobiologicznych. Oznacza to, że gdy tylko wiatr ucichnie, a fale opadną do bezpiecznego poziomu, powrót do morza będzie całkowicie bezpieczny. Kolejne rutynowe badanie czystości wody zaplanowano na 3 sierpnia 2026 roku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Pogorzelicy upływa pod znakiem umiarkowanego chłodu i dynamicznej aury. Równe temperatury powietrza i wody na poziomie 18°C w połączeniu z wiatrem wiejącym z prędkością 7 m/s sprawiają, że odczuwalna temperatura na plaży jest niska, co sprzyja raczej spacerom wzdłuż brzegu niż plażowaniu. Zaufany przewodnik przypomina o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: czerwona flaga to kategoryczny zakaz wchodzenia do wody, a nie jedynie sugestia. Nawet przy dobrej umiejętności pływania, siła uderzenia fal oraz niewidoczne z brzegu prądy wsteczne stanowią śmiertelne niebezpieczeństwo. Zawsze należy bezwzględnie stosować się do komunikatów i poleceń ratowników pracujących na kąpieliskach.

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