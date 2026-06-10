Nowy hotel Gołębiewski w Pobierowie już otwarty. „To jak wejście do luksusowego miasta nad morzem”

Miasto w jednej bryle: skala powala

Nowy Gołębiewski to nie zwykły hotel – to prawdziwe turystyczne miasteczko. Już od wejścia czuć, że wszystko tu jest „naj”: ogromne przestrzenie, monumentalne korytarze i lobby, w którym można by urządzić mały koncert. Nasza reporterka mówi wprost: „Człowiek czuje się jak w luksusowym kurorcie gdzieś na południu Europy”.

Wnętrza błyszczą od przepychu – czerwone dywany, kryształowe żyrandole, bogate zdobienia i eleganckie wykończenia na każdym kroku. To miejsce stworzone po to, by robić wrażenie.

Lobby, restauracje i strefy relaksu – luksus na każdym kroku

Hotel oferuje rozbudowaną strefę gastronomiczną, w której każdy znajdzie coś dla siebie – od eleganckich restauracji po bardziej swobodne miejsca na szybki posiłek. Lobby jest tak przestronne, że nawet przy dużym ruchu nie czuć tłoku.

Największe emocje budzi jednak strefa spa. Baseny, sauny, tężnie, miejsca do relaksu i regeneracji – wszystko zaprojektowane z rozmachem. Do tego duży basen zewnętrzny, który z pewnością stanie się jednym z hitów lata.

Pokoje z widokiem na morze – przestrzeń i komfort

Nasza dziennikarka odwiedziła kilka pokoi i zgodnie przyznaje: są ogromne. Wygodne łóżka, duże łazienki i – co najważniejsze – balkony z widokiem na Bałtyk. To właśnie ten widok będzie jednym z największych atutów obiektu.

Blisko morza, ale… trzeba zejść po schodach

Hotel stoi tuż przy lesie i bardzo blisko plaży nad Bałtykiem. Jednak dojście do niej wymaga pokonania wąskich schodów, co może być wyzwaniem dla rodzin z wózkami czy osób starszych. To jeden z niewielu minusów, które zauważyliśmy podczas wizyty.

Parking przestronny, ale portfel zaboli

Gołębiewski przygotował ogromny parking, który pomieści tłumy turystów. Niestety – 6 zł za godzinę może skutecznie ostudzić entuzjazm kierowców. To jedna z najdroższych stawek nad polskim morzem.

Podsumowanie: luksus, rozmach i pierwsze tłumy

Nowy Gołębiewski w Pobierowie to obiekt, który z pewnością zmieni turystyczną mapę regionu. Jest ogromny, luksusowy i pełen atrakcji. Już pierwszego dnia przyciągnął tłumy ciekawskich, a rezerwacje ruszyły pełną parą.

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