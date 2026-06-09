Hotel Gołębiewski w Pobierowie. Tyle kosztuje nocleg last minute

Otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie zaplanowano na 10 czerwca 2026 roku

Długo oczekiwana premiera potężnego obiektu noclegowego nad polskim morzem odbędzie się 10 czerwca 2026 roku. Budowa gigantycznego kompleksu od samego początku przyciągała uwagę zarówno okolicznych mieszkańców, jak i wczasowiczów regularnie odwiedzających wybrzeże Bałtyku. Co niezwykle interesujące, zaledwie dobę przed oficjalnym przecięciem wstęgi w systemie nadal figurują niezarezerwowane apartamenty.

Brak pełnego obłożenia w hotelu Gołębiewski. Wolne miejsca na 10 czerwca

Gigantyczne zainteresowanie nowym miejscem na turystycznej mapie nie przełożyło się na całkowity brak wolnych pokoi w dniu startu działalności. To znakomita informacja dla wczasowiczów pragnących osobiście przetestować infrastrukturę jednego z najbardziej rozbudowanych kompleksów wypoczynkowych w naszym kraju. Należy jednak pamiętać, że podjęcie spontanicznej decyzji o przyjeździe wiąże się ze znacznym uszczupleniem domowego budżetu. Ile kosztuje nocleg last minute w hotelu Gołębiewski Pobierowo?

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Tak wyglądają pokoje w hotelu Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA]

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Koszty pobytu w hotelu Gołębiewski. Cena za jedną noc przekracza 1500 złotych

Dostępne na ostatnią chwilę miejsca noclegowe absolutnie nie należą do tanich i trudno tu mówić o jakichkolwiek zniżkach. Obecnie koszt spędzenia jednej nocy w dniu otwarcia przez dwie dorosłe osoby wynosi dokładnie 1502 złote. Taka kwota za krótki pobyt potrafi wprawić w osłupienie, ponieważ w wielu innych nadbałtyckich kurortach pozwala ona na opłacenie dłuższego wypoczynku, a nawet pokrywa koszty zagranicznej wycieczki z pełnym wyżywieniem.

Atrakcje hotelu Gołębiewski w Pobierowie przyciągają turystów przez cały rok

Od etapu planowania inwestorzy zapowiadali stworzenie luksusowego miejsca o najwyższym standardzie, które zapewni odwiedzającym mnóstwo rozrywek. Goście mają do dyspozycji ogromny park wodny, strefy relaksu oraz bogate zaplecze gastronomiczne zlokalizowane tuż przy piaszczystej plaży. Pełna lista udogodnień dla osób przyjeżdżających do obiektu od środy została już oficjalnie opublikowana tutaj: Wielkie otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Udostępniono listę atrakcji.