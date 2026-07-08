Wyniki matur 2026 Szczecin. Jak poradzili sobie uczniowie ze Szczecina?

Anna Wojnowska
2026-07-08 12:10

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała ostateczne wyniki matur dla 2026 roku. To kluczowy moment dla wszystkich absolwentów szkół średnich planujących rekrutację na studia. Poniżej znajduje się szczegółowe zestawienie obrazujące, jak z egzaminem dojrzałości poradzili sobie uczniowie ze Szczecina, uwzględniające ogólną zdawalność oraz średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów.

Uczniowie siedzący w ławkach w dużej sali lekcyjnej piszą egzamin dojrzałości. O wynikach matur w Szczecinie przeczytasz na SE.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI matura

Wyniki matur 2026 w Szczecinie. Jaka była ogólna zdawalność?

Przystąpienie do egzaminu dojrzałości wiąże się ze sporym stresem, ale oficjalne statystyki pokazują, że większość szczecińskich uczniów pomyślnie poradziła sobie z tym wyzwaniem. W 2026 roku do wszystkich obowiązkowych egzaminów w Szczecinie przystąpiło 4358 maturzystów. Ostatecznie świadectwo dojrzałości uzyskało 3746 osób.

Warto spojrzeć na dokładne dane podsumowujące ogólną zdawalność w regionie:

  • Ogólna zdawalność: 85,96%
  • Liczba osób, które zdały egzamin: 3746
  • Całkowita liczba przystępujących: 4358

Wysoki wskaźnik zdawalności to pozytywny sygnał dla lokalnych szkół. Należy pamiętać, że warunkiem zdania matury było uzyskanie co najmniej 30% punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego. Jeśli Twój wynik z jednego z takich przedmiotów okazał się niższy, masz prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego w terminie sierpniowym.

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Szczegółowe wyniki matur. Szczecin i przedmioty podstawowe

Każdy maturzysta musiał zmierzyć się z trzema przedmiotami na poziomie podstawowym w formie pisemnej: językiem polskim, matematyką oraz językiem obcym nowożytnym. Wśród uczniów ze Szczecina bezkonkurencyjnie najczęściej wybieranym językiem obcym był język angielski.

Oto jak prezentują się średnie wyniki matur w Szczecinie dla poszczególnych przedmiotów na poziomie podstawowym:

  • Język polski: do egzaminu przystąpiło 4414 uczniów. Średni wynik wyniósł 64,67%, a egzamin z sukcesem zaliczyło 96,93% zdających.
  • Matematyka: egzamin pisało 4413 osób. Średni uzyskany wynik to 61,26%, a zdawalność ukształtowała się na poziomie 88,76%.
  • Język angielski: do egzaminu podeszło 4290 maturzystów. Mogą oni pochwalić się bardzo wysokim średnim wynikiem na poziomie 83,34% oraz zdawalnością sięgającą aż 97,36%.

Znajomość tych statystyk pozwala obiektywnie ocenić własne osiągnięcia na tle innych zdających z miasta.

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Egzaminy na poziomie rozszerzonym. Jakie wyniki zdobyli szczecińscy maturzyści?

Wyniki z przedmiotów rozszerzonych odgrywają decydującą rolę podczas rekrutacji na uczelnie wyższe. Nie obowiązuje tutaj minimalny próg zdawalności, jednak każdemu zależy na jak najwyższym rezultacie punktowym. Największym zainteresowaniem wśród szczecińskich absolwentów cieszył się język angielski, a w dalszej kolejności matematyka, biologia, język polski oraz geografia.

Poniżej znajduje się zestawienie średnich wyników dla najpopularniejszych przedmiotów na poziomie rozszerzonym (wraz z informacją o liczbie zdających):

  • Język angielski: 74,11% (3411 zdających)
  • Język polski: 50,94% (742 zdających)
  • Fizyka: 49,68% (251 zdających)
  • Chemia: 46,57% (458 zdających)
  • Geografia: 45,17% (722 zdających)
  • Biologia: 44,83% (986 zdających)
  • Matematyka: 40,23% (1156 zdających)

Kompletne zestawienie danych to bardzo użyteczne narzędzie. Dokładne statystyki pozwalają lepiej oszacować, jakie masz szanse na dostanie się na wybrany kierunek studiów. Zawsze warto sprawdzać progi punktowe z poprzednich lat na poszczególnych uczelniach i konfrontować je z własnymi wynikami oraz średnimi z całego miasta.

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