Sinice Ustronie Morskie. Czy w Ustroniu Morskim można się kąpać 10.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Ustroniu Morskim zapraszają

Aby ułatwić planowanie dzisiejszego dnia na piasku, poniżej prezentujemy szczegółowe informacje z poszczególnych plaż. Dzięki spokojnej aurze i braku silnego wiatru, na wszystkich stanowiskach powiewają dziś białe flagi, co oznacza, że kąpiel jest w pełni dozwolona. Co ważne, lokalne siły ratownicze zostały niedawno wzmocnione o nowych adeptów WOPR oraz nowoczesną łódź motorową, co dodatkowo podnosi poziom bezpieczeństwa nad wodą.

Oto jak prezentują się warunki na poszczególnych plażach:

Kąpielisko morskie „Centralna”: Temperatura powietrza wynosi 19°C, natomiast woda w Bałtyku ma 18°C. Wiatr jest bardzo łagodny i wieje z prędkością zaledwie 3 m/s. Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli.

Temperatura powietrza wynosi 19°C, natomiast woda w Bałtyku ma 18°C. Wiatr jest bardzo łagodny i wieje z prędkością zaledwie 3 m/s. Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli. Kąpielisko morskie „Fregata”: Identyczne, stabilne warunki – powietrze o temperaturze 19°C, woda o temperaturze 18°C i spokojny wiatr osiągający 3 m/s. Woda jest czysta i bezpieczna.

Identyczne, stabilne warunki – powietrze o temperaturze 19°C, woda o temperaturze 18°C i spokojny wiatr osiągający 3 m/s. Woda jest czysta i bezpieczna. Kąpielisko morskie „Muszla”: Tutaj również turyści mogą cieszyć się spokojnym morzem. Termometry wskazują 19°C w powietrzu i 18°C w wodzie, przy łagodnej aurze (3 m/s).

Tutaj również turyści mogą cieszyć się spokojnym morzem. Termometry wskazują 19°C w powietrzu i 18°C w wodzie, przy łagodnej aurze (3 m/s). Kąpielisko morskie „Nadbrzeżna”: To wyjątkowe miejsce, które w tym sezonie zostało wyróżnione Błękitną Flagą za najwyższe standardy czystości i bezpieczeństwa. Warunki termiczne są tu równie zachęcające: 19°C w powietrzu, 18°C w wodzie oraz delikatny wiatr 3 m/s.

Sinice w Ustroniu Morskim? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu wczasowiczów uciążliwe zakwity sinic są największym koszmarem letniego urlopu. Dla przebywających w Ustroniu Morskim napływają jednak doskonałe wiadomości – na żadnym z lokalnych kąpielisk strzeżonych nie odnotowano obecności sinic. Parametry wody są w pełni zadowalające, a brak silnych upałów oraz spokojne morze sprzyjają utrzymaniu doskonałego stanu sanitarnego wody. Można więc bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza pogoda to prawdziwy klasyk polskiego lata – umiarkowana temperatura powietrza (19°C) połączona z bardzo spokojnym Bałtykiem (temperatura wody 18°C) i niemal niewyczuwalnym wiatrem o prędkości 3 m/s sprawiają, że to idealny moment na spacer i relaks. Niezależnie od doskonałych warunków, warto zawsze pamiętać o złotej zasadzie każdego plażowicza: przed wejściem do wody należy bezwzględnie sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Biała flaga oznacza bezpieczną kąpiel, czerwona – bezwzględny zakaz wchodzenia do morza. Należy zawsze ufać ratownikom i bezdyskusyjnie stosować się do ich wskazówek, dbając o bezpieczeństwo swoje i swoich najbliższych.

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