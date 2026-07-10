Sinice Ustronie Morskie. Czy w Ustroniu Morskim można się kąpać 10.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-10 13:27

Dobre wieści dla wszystkich wypoczywających w Ustroniu Morskim – 10 lipca przynosi znakomite warunki do bezpiecznego wypoczynku nad Bałtykiem. Po niedawnej uroczystej inauguracji sezonu letniego, podczas której na plaży przy ul. Nadbrzeżnej wciągnięto na maszt prestiżową Błękitną Flagę, pogoda w pełni sprzyja rekreacji. Wszystkie cztery strzeżone kąpieliska w kurorcie są dziś otwarte i w pełni gotowe na przyjęcie wczasowiczów.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej przy pustej plaży. O bezpieczeństwie w Ustroniu Morskim przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Ustronie Morskie. Czy w Ustroniu Morskim można się kąpać 10.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Ustroniu Morskim zapraszają

Aby ułatwić planowanie dzisiejszego dnia na piasku, poniżej prezentujemy szczegółowe informacje z poszczególnych plaż. Dzięki spokojnej aurze i braku silnego wiatru, na wszystkich stanowiskach powiewają dziś białe flagi, co oznacza, że kąpiel jest w pełni dozwolona. Co ważne, lokalne siły ratownicze zostały niedawno wzmocnione o nowych adeptów WOPR oraz nowoczesną łódź motorową, co dodatkowo podnosi poziom bezpieczeństwa nad wodą.

Oto jak prezentują się warunki na poszczególnych plażach:

  • Kąpielisko morskie „Centralna”: Temperatura powietrza wynosi 19°C, natomiast woda w Bałtyku ma 18°C. Wiatr jest bardzo łagodny i wieje z prędkością zaledwie 3 m/s. Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli.
  • Kąpielisko morskie „Fregata”: Identyczne, stabilne warunki – powietrze o temperaturze 19°C, woda o temperaturze 18°C i spokojny wiatr osiągający 3 m/s. Woda jest czysta i bezpieczna.
  • Kąpielisko morskie „Muszla”: Tutaj również turyści mogą cieszyć się spokojnym morzem. Termometry wskazują 19°C w powietrzu i 18°C w wodzie, przy łagodnej aurze (3 m/s).
  • Kąpielisko morskie „Nadbrzeżna”: To wyjątkowe miejsce, które w tym sezonie zostało wyróżnione Błękitną Flagą za najwyższe standardy czystości i bezpieczeństwa. Warunki termiczne są tu równie zachęcające: 19°C w powietrzu, 18°C w wodzie oraz delikatny wiatr 3 m/s.

Sinice w Ustroniu Morskim? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu wczasowiczów uciążliwe zakwity sinic są największym koszmarem letniego urlopu. Dla przebywających w Ustroniu Morskim napływają jednak doskonałe wiadomości – na żadnym z lokalnych kąpielisk strzeżonych nie odnotowano obecności sinic. Parametry wody są w pełni zadowalające, a brak silnych upałów oraz spokojne morze sprzyjają utrzymaniu doskonałego stanu sanitarnego wody. Można więc bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza pogoda to prawdziwy klasyk polskiego lata – umiarkowana temperatura powietrza (19°C) połączona z bardzo spokojnym Bałtykiem (temperatura wody 18°C) i niemal niewyczuwalnym wiatrem o prędkości 3 m/s sprawiają, że to idealny moment na spacer i relaks. Niezależnie od doskonałych warunków, warto zawsze pamiętać o złotej zasadzie każdego plażowicza: przed wejściem do wody należy bezwzględnie sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Biała flaga oznacza bezpieczną kąpiel, czerwona – bezwzględny zakaz wchodzenia do morza. Należy zawsze ufać ratownikom i bezdyskusyjnie stosować się do ich wskazówek, dbając o bezpieczeństwo swoje i swoich najbliższych.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata
Pytanie 1 z 10
Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to...
Wakacje bez stresu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki