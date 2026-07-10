Sinice Chłopy. Czy w Chłopach można się kąpać 10.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-10 13:28

Po ostatnich dniach niespokojnej, sztormowej pogody na polskim wybrzeżu, która zmusiła ratowników do wywieszenia czerwonych flag w wielu kurortach, sytuacja nad Bałtykiem w końcu zaczyna się stabilizować. W piątek, 10 lipca, nadmorskie plaże w Chłopach ponownie witają urlopowiczów znacznie łagodniejszymi warunkami i bezpieczną wodą. To doskonały moment na powrót do planów o nadmorskim wypoczynku i skorzystanie z uroków tutejszych kąpielisk.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej na pustej plaży w Chłopach. O zasadach bezpieczeństwa przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Chłopy. Czy w Chłopach można się kąpać 10.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Chłopach zapraszają

Po przejściu kapryśnego frontu i silniejszego falowania, które w minionych dniach paraliżowały plaże, warunki w Chłopach uległy znacznej poprawie. Na obu tutejszych kąpieliskach nie obowiązują obecnie żadne zakazy – ratownicy nie wywiesili czerwonych flag, co oznacza, że woda jest w pełni bezpieczna dla spragnionych ochłody turystów. Oto szczegółowe parametry dla poszczególnych stref plażowych:

  • Chłopy 208B: Kąpielisko jest OTWARTE. Temperatura powietrza wynosi 18°C, a woda w Bałtyku ma dokładnie tyle samo – przyjemne 18°C. Wiatr wieje z łagodną prędkością 3 m/s, co sprzyja spokojnemu wypoczynkowi. Oficjalna ocena potwierdza, że woda jest przydatna do kąpieli.
  • Chłopy 214: Kąpielisko jest OTWARTE. Nad tą częścią plaży odnotowano nieco cieplejsze powietrze o temperaturze 20°C. Woda zachowuje temperaturę 18°C, a prędkość wiatru wynosi zaledwie 3 m/s. Woda w tym miejscu również jest w pełni przydatna do kąpieli.

Ostatnie oficjalne badania przydatności wody do kąpieli przeprowadzono pod koniec czerwca, a stabilna sytuacja hydrologiczna pozwala na bezpieczną rekreację bez obaw o stan sanitarny.

Sinice w Chłopach? Sprawdzamy sytuację

Choć wysokie temperatury z początku sezonu sprawiły, że w niektórych rejonach Bałtyku – szczególnie w Zatoce Gdańskiej – odnotowano wyjątkowo wczesne zakwity sinic, w Chłopach sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Na obu monitorowanych kąpieliskach nie stwierdzono obecności sinic, a woda jest czysta i bezpieczna dla zdrowia kąpiących się. To świetna informacja dla rodzin z dziećmi, które mogą bez obaw korzystać z uroków bałtyckiej plaży.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Chłopach to klasyczna, umiarkowana pogoda nad polskim morzem z temperaturami powietrza w przedziale 18-20°C oraz temperaturą wody wynoszącą stabilne 18°C. Słaby wiatr o prędkości 3 m/s nie powoduje powstawania niebezpiecznych fal ani prądów wstecznych, które jeszcze niedawno były zmorą plażowiczów. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopu: zawsze przed wejściem do wody spójrz na maszt ratowniczy i sprawdź kolor flagi. Słuchaj poleceń ratowników i kąp się tylko w miejscach strzeżonych, ponieważ żywioł, jakim jest morze, potrafi zaskoczyć w najmniej oczekiwanym momencie.

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