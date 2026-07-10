Wszystkie kąpieliska w Kołobrzegu zapraszają

Po niedawnych, gwałtownych porywach wiatru przekraczających nawet 100 km/h, piątek przynosi upragnione wytchnienie. Wszystkie dziesięć oficjalnych kąpielisk w mieście jest otwartych i gotowych na przyjęcie plażowiczów. Choć woda po niedawnym sztormie wciąż może być nieco rześka, to spokojny wiatr stwarza optymalne warunki do bezpiecznego wypoczynku na brzegu. Oto szczegółowy wykaz miejsc, w których można bezpiecznie spędzić dzisiejszy dzień:

Kołobrzeg Podczele – temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 3 m/s

– temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 3 m/s Kołobrzeg Wschód Bałtyk – temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 3 m/s

– temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 3 m/s Kołobrzeg Wschód Kamienny Szaniec – temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 3 m/s

– temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 3 m/s Kołobrzeg Wschód Marine Hotel – temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 3 m/s

– temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 3 m/s Kołobrzeg Wschód Molo – temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 3 m/s

– temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 3 m/s Kołobrzeg Wschód Pomnik Zaślubin – temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 3 m/s

– temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 3 m/s Kołobrzeg Wschód Słoneczko – temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 3 m/s

– temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 3 m/s Kołobrzeg Zachód Plaża TRM – temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 3 m/s

– temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 3 m/s Kołobrzeg Zachód Plaża Wojskowa – temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 3 m/s

– temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 3 m/s Kołobrzeg Zachód Radzikowo – temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 3 m/s

Niezależnie od tego, czy wybierzecie popularne plaże wschodnie w okolicach molo, czy spokojniejsze, zachodnie rejony Kołobrzegu, parametry są niezwykle spójne. Czystość wody we wszystkich tych punktach została potwierdzona wcześniejszymi badaniami sanitarnymi, co daje pełną gwarancję bezpiecznej rekreacji.

Sinice w Kołobrzegu? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się nagłego zakwitu groźnych glonów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Kołobrzegu nie odnotowano obecności sinic. Ostatnie silne falowanie oraz intensywne mieszanie mas wody wywołane przez sztorm skutecznie zapobiegły powstawaniu zastoisk ciepłej wody, które zazwyczaj sprzyjają namnażaniu się tych mikroorganizmów. Bałtyk w okolicach Kołobrzegu pozostaje czysty, przejrzysty i w pełni zdatny do bezpiecznych kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki pogodowe w Kołobrzegu charakteryzują się umiarkowaną temperaturą powietrza wynoszącą 19°C oraz temperaturą wody na poziomie 18°C. Słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 3 m/s sprawia jednak, że odczuwalny chłód jest minimalny, co stwarza idealne warunki do spacerów oraz poszukiwania bursztynów wyrzuconych na brzeg przez niedawne, wzburzone morze. Mimo spokojnej aury, zachęcamy do przestrzegania złotej zasady każdego odpowiedzialnego turysty: przed wejściem do wody zawsze upewnij się, jaka flaga powiewa na stanowisku ratowniczym i bezwzględnie stosuj się do wszelkich zaleceń służb dbających o nasze bezpieczeństwo.

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