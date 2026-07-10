Spis treści
Wszystkie kąpieliska w Mielnie zapraszają
Po intensywnym początku miesiąca i walce ze skutkami silnego wiatru, plaże w Mielnie wróciły do normy i są gotowe na przyjęcie turystów. Na żadnym z kąpielisk nie wywieszono dziś czerwonej flagi, co oznacza, że wejście do wody jest całkowicie bezpieczne. Spokojny wiatr wiejący z prędkością zaledwie 3 m/s sprzyja kąpielom i rodzinnemu wypoczynkowi.
Oto szczegółowy wykaz otwartych kąpielisk wraz z aktualnymi warunkami na dzień 10 lipca:
- Mielno 216: Temperatura powietrza wynosi 20°C, a wody 18°C. Wiatr jest łagodny (3 m/s), a woda została oceniona jako przydatna do kąpieli. Brak czerwonej flagi.
- Mielno 218: Termometry wskazują 20°C w cieniu, woda ma 18°C. Prędkość wiatru to 3 m/s. Sanepid potwierdził przydatność wody do kąpieli. Brak czerwonej flagi.
- Mielno 219: Warunki są równie stabilne – powietrze 20°C, woda 18°C, wiatr 3 m/s. Kąpielisko jest otwarte, a jakość wody bez zarzutu.
- Mielno Floryda: Idealne miejsce na bezpieczny relaks. Temperatura powietrza to 20°C, woda osiągnęła 18°C przy wietrze 3 m/s. Brak jakichkolwiek zakazów.
- Mielno Krokus: Zaprasza plażowiczów z temperaturą powietrza 20°C i wody 18°C. Słaby wiatr (3 m/s) gwarantuje brak wysokich fal.
- Mielno Morska: Tutaj również panują optymalne warunki – powietrze 20°C, woda 18°C, łagodny powiew wiatru 3 m/s. Woda jest czysta i bezpieczna.
- Mielno Pionierów: Ostatnie z monitorowanych kąpielisk również oferuje temperaturę powietrza 20°C, wody 18°C oraz wiatr o sile 3 m/s. Wejście do wody jest dozwolone.
Sinice w Mielnie? Sprawdzamy sytuację
Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się letnich zakwitów uciążliwych mikroorganizmów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Mielnie nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne badania czystości wody potwierdzają, że jest ona w pełni bezpieczna i wolna od toksycznych zakwitów, dzięki czemu można bez przeszkód cieszyć się morskimi kąpielami na całym obszarze kurortu.
Polecany artykuł:
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Dzisiejszy dzień w Mielnie przynosi stabilizację – przyjemna temperatura powietrza na poziomie 20°C oraz woda o temperaturze 18°C zachęcają do rekreacji, a słaby wiatr o sile 3 m/s gwarantuje spokój na wodzie. Choć warunki są dzisiaj wyśmienite, pamiętajmy o nadrzędnej zasadzie każdego bezpiecznego urlopu: zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowników. Sytuacja nad Bałtykiem potrafi zmienić się dynamicznie, dlatego bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników i kąpiel wyłącznie w wyznaczonych strefach to jedyny klucz do udanego, bezpiecznego wypoczynku.