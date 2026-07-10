Wszystkie kąpieliska w Mielnie zapraszają

Po intensywnym początku miesiąca i walce ze skutkami silnego wiatru, plaże w Mielnie wróciły do normy i są gotowe na przyjęcie turystów. Na żadnym z kąpielisk nie wywieszono dziś czerwonej flagi, co oznacza, że wejście do wody jest całkowicie bezpieczne. Spokojny wiatr wiejący z prędkością zaledwie 3 m/s sprzyja kąpielom i rodzinnemu wypoczynkowi.

Oto szczegółowy wykaz otwartych kąpielisk wraz z aktualnymi warunkami na dzień 10 lipca:

Mielno 216 : Temperatura powietrza wynosi 20°C , a wody 18°C . Wiatr jest łagodny ( 3 m/s ), a woda została oceniona jako przydatna do kąpieli. Brak czerwonej flagi.

: Temperatura powietrza wynosi , a wody . Wiatr jest łagodny ( ), a woda została oceniona jako przydatna do kąpieli. Brak czerwonej flagi. Mielno 218 : Termometry wskazują 20°C w cieniu, woda ma 18°C . Prędkość wiatru to 3 m/s . Sanepid potwierdził przydatność wody do kąpieli. Brak czerwonej flagi.

: Termometry wskazują w cieniu, woda ma . Prędkość wiatru to . Sanepid potwierdził przydatność wody do kąpieli. Brak czerwonej flagi. Mielno 219 : Warunki są równie stabilne – powietrze 20°C , woda 18°C , wiatr 3 m/s . Kąpielisko jest otwarte, a jakość wody bez zarzutu.

: Warunki są równie stabilne – powietrze , woda , wiatr . Kąpielisko jest otwarte, a jakość wody bez zarzutu. Mielno Floryda : Idealne miejsce na bezpieczny relaks. Temperatura powietrza to 20°C , woda osiągnęła 18°C przy wietrze 3 m/s . Brak jakichkolwiek zakazów.

: Idealne miejsce na bezpieczny relaks. Temperatura powietrza to , woda osiągnęła przy wietrze . Brak jakichkolwiek zakazów. Mielno Krokus : Zaprasza plażowiczów z temperaturą powietrza 20°C i wody 18°C . Słaby wiatr ( 3 m/s ) gwarantuje brak wysokich fal.

: Zaprasza plażowiczów z temperaturą powietrza i wody . Słaby wiatr ( ) gwarantuje brak wysokich fal. Mielno Morska : Tutaj również panują optymalne warunki – powietrze 20°C , woda 18°C , łagodny powiew wiatru 3 m/s . Woda jest czysta i bezpieczna.

: Tutaj również panują optymalne warunki – powietrze , woda , łagodny powiew wiatru . Woda jest czysta i bezpieczna. Mielno Pionierów: Ostatnie z monitorowanych kąpielisk również oferuje temperaturę powietrza 20°C, wody 18°C oraz wiatr o sile 3 m/s. Wejście do wody jest dozwolone.

Sinice w Mielnie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się letnich zakwitów uciążliwych mikroorganizmów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Mielnie nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne badania czystości wody potwierdzają, że jest ona w pełni bezpieczna i wolna od toksycznych zakwitów, dzięki czemu można bez przeszkód cieszyć się morskimi kąpielami na całym obszarze kurortu.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Mielnie przynosi stabilizację – przyjemna temperatura powietrza na poziomie 20°C oraz woda o temperaturze 18°C zachęcają do rekreacji, a słaby wiatr o sile 3 m/s gwarantuje spokój na wodzie. Choć warunki są dzisiaj wyśmienite, pamiętajmy o nadrzędnej zasadzie każdego bezpiecznego urlopu: zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowników. Sytuacja nad Bałtykiem potrafi zmienić się dynamicznie, dlatego bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników i kąpiel wyłącznie w wyznaczonych strefach to jedyny klucz do udanego, bezpiecznego wypoczynku.

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