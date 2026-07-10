Sinice Mielno. Czy w Mielnie można się kąpać 10.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-10 14:19

Po niedawnym sztormie, który na początku lipca nawiedził polskie wybrzeże i zmusił służby do usuwania zanieczyszczeń oraz nawianego na deptaki piasku, pogoda w Mielnie wreszcie się stabilizuje. 10 lipca przynosi upragniony spokój nad Bałtykiem, a warunki sprzyjają bezpiecznemu wypoczynkowi na plaży. Wszystkie monitorowane kąpieliska w kurorcie są dziś w pełni otwarte dla spragnionych relaksu wczasowiczów.

Drewniana wieża ratownicza z czerwoną flagą na pustej plaży. O zakazach kąpieli w Mielnie przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Mielno. Czy w Mielnie można się kąpać 10.07? Flaga, warunki pogodowe

Wszystkie kąpieliska w Mielnie zapraszają

Po intensywnym początku miesiąca i walce ze skutkami silnego wiatru, plaże w Mielnie wróciły do normy i są gotowe na przyjęcie turystów. Na żadnym z kąpielisk nie wywieszono dziś czerwonej flagi, co oznacza, że wejście do wody jest całkowicie bezpieczne. Spokojny wiatr wiejący z prędkością zaledwie 3 m/s sprzyja kąpielom i rodzinnemu wypoczynkowi.

Oto szczegółowy wykaz otwartych kąpielisk wraz z aktualnymi warunkami na dzień 10 lipca:

  • Mielno 216: Temperatura powietrza wynosi 20°C, a wody 18°C. Wiatr jest łagodny (3 m/s), a woda została oceniona jako przydatna do kąpieli. Brak czerwonej flagi.
  • Mielno 218: Termometry wskazują 20°C w cieniu, woda ma 18°C. Prędkość wiatru to 3 m/s. Sanepid potwierdził przydatność wody do kąpieli. Brak czerwonej flagi.
  • Mielno 219: Warunki są równie stabilne – powietrze 20°C, woda 18°C, wiatr 3 m/s. Kąpielisko jest otwarte, a jakość wody bez zarzutu.
  • Mielno Floryda: Idealne miejsce na bezpieczny relaks. Temperatura powietrza to 20°C, woda osiągnęła 18°C przy wietrze 3 m/s. Brak jakichkolwiek zakazów.
  • Mielno Krokus: Zaprasza plażowiczów z temperaturą powietrza 20°C i wody 18°C. Słaby wiatr (3 m/s) gwarantuje brak wysokich fal.
  • Mielno Morska: Tutaj również panują optymalne warunki – powietrze 20°C, woda 18°C, łagodny powiew wiatru 3 m/s. Woda jest czysta i bezpieczna.
  • Mielno Pionierów: Ostatnie z monitorowanych kąpielisk również oferuje temperaturę powietrza 20°C, wody 18°C oraz wiatr o sile 3 m/s. Wejście do wody jest dozwolone.

Sinice w Mielnie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się letnich zakwitów uciążliwych mikroorganizmów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Mielnie nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne badania czystości wody potwierdzają, że jest ona w pełni bezpieczna i wolna od toksycznych zakwitów, dzięki czemu można bez przeszkód cieszyć się morskimi kąpielami na całym obszarze kurortu.

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Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Mielnie przynosi stabilizację – przyjemna temperatura powietrza na poziomie 20°C oraz woda o temperaturze 18°C zachęcają do rekreacji, a słaby wiatr o sile 3 m/s gwarantuje spokój na wodzie. Choć warunki są dzisiaj wyśmienite, pamiętajmy o nadrzędnej zasadzie każdego bezpiecznego urlopu: zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowników. Sytuacja nad Bałtykiem potrafi zmienić się dynamicznie, dlatego bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników i kąpiel wyłącznie w wyznaczonych strefach to jedyny klucz do udanego, bezpiecznego wypoczynku.

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