Sinice Mrzeżyno. Czy w Mrzeżynie można się kąpać 10.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-10 14:11

Nadmorski sezon w gminie Trzebiatów rozkręcił się na dobre po niedawnym, hucznym świętowaniu podczas festynu „Hello Lato”. Najnowszy raport plażowy z 10 lipca przynosi znakomite wieści dla turystów – obie miejskie plaże są w pełni bezpieczne i gotowe na przyjęcie urlopowiczów. Wypoczywający w Mrzeżynie mogą cieszyć się doskonałymi warunkami, a o najwyższej klasie tutejszej infrastruktury świadczy prestiżowe wyróżnienie Błękitną Flagą, które w tym sezonie ponownie przyznano kąpielisku po zachodniej stronie rzeki Regi.

Drewniana wieża ratownicza z czerwoną flagą na pustej plaży. O pogodzie w Mrzeżynie przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Mrzeżyno. Czy w Mrzeżynie można się kąpać 10.07? Flaga, warunki pogodowe

Kąpieliska w Mrzeżynie zapraszają

Zarówno wschodnia, jak i zachodnia część mrzeżyńskiej plaży są dzisiaj otwarte dla miłośników morskich kąpieli. Na obu kąpieliskach powiewają białe flagi, co oznacza, że woda jest w pełni bezpieczna i przydatna do rekreacji. Oto szczegółowe warunki, jakie czekają na miejscu:

  • Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 1: Temperatura powietrza wynosi przyjemne 22°C, a woda w Bałtyku ma 18°C. Warunki do pływania są wręcz idealne ze względu na niemal bezwietrzną pogodę – prędkość wiatru to zaledwie 1 m/s.
  • Kąpielisko Mrzeżyno Zachód: Oferuje dokładnie takie same, wyśmienite parametry. Temperatura powietrza to 22°C, woda mierzy 18°C, a delikatny wiatr wieje z prędkością 1 m/s. Przypominamy, że to kąpielisko szczyci się prestiżowym certyfikatem Błękitnej Flagi.

Warto skorzystać z tak stabilnej i spokojnej aury, zwłaszcza że wiatr o sile zaledwie 1 m/s gwarantuje brak wysokich fal i bezpieczne warunki nawet dla najmłodszych plażowiczów.

Sinice w Mrzeżynie? Sprawdzamy sytuację

To doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów, które w okresie letnim potrafią pokrzyżować urlopowe plany nad Bałtykiem. Na monitorowanych kąpieliskach w Mrzeżynie nie odnotowano obecności sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i w pełni zdatna do kąpieli. Służby sanitarne stale kontrolują stan sanitarny w regionie, więc można bez obaw korzystać z uroków tutejszego morza.

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Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Mrzeżynie przynosi umiarkowanie ciepłą aurę – 22°C w cieniu i woda o temperaturze 18°C stwarzają dobre warunki do relaksu, zwłaszcza przy niemal niezauważalnym wietrze o prędkości 1 m/s. Choć dzisiejsze parametry są bardzo bezpieczne, pamiętajcie o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: przed wejściem do wody zawsze należy spojrzeć na maszt ratowniczy. Warunki na morzu mogą zmienić się dynamicznie, dlatego bezwzględnie przestrzegajcie komunikatów ratowników i korzystajcie wyłącznie ze strzeżonych plaż.

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